В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148. Хроника

— Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» следовавший по маршруту Домодедово – Орск (рейс 6W 703), исчез с радаров через 7 минут после взлета (14:28 по мск). На борту самолета находился 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Все они погибли.

— Причины катастрофы пока неизвестны, однако, по предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение из-за погодных условий, ошибки экипажа или же технической неисправности. Следственный комитет утверждает, что экипаж не подавал сообщения о неисправности самолета.

— Министр транспорта Максим Соколов заявил, что обнаруженные тела находятся в таком состоянии, что для их опознания придется проводить генетическую экспертизу. На месте крушения самолета найден один «черный ящик». Поисково-спасательная операция осложняется погодными условиями. Однако спасатели будут работать на месте происшествия круглосуточно.

— СК допрашивает диспетчеров и сотрудников Домодедово, готовивших судно к полету, а также изымает документацию в компании «Саратовские авиалинии».