В Подмосковье разбился пассажирский самолет Ан-148. Хроника

Подробности про авиакомпанию, модель самолета Ан-148 и историю борта RA-61704 читайте в нашем новом материале
Рекордсмен по налету. Что известно о самолете Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в Подмосковье
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Днем 11 февраля вблизи деревни Степановское в Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний», следовавший рейсом «Москва — Орск» из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, никто из находившихся в самолете не выжил.
Подробности про авиакомпанию, модель самолета Ан-148 и историю борта RA-61704 читайте в нашем новом материале
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— Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» следовавший по маршруту Домодедово – Орск (рейс 6W 703), исчез с радаров через 7 минут после взлета (14:28 по мск). На борту самолета находился 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Все они погибли.
— Причины катастрофы пока неизвестны, однако, по предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение из-за погодных условий, ошибки экипажа или же технической неисправности. Следственный комитет утверждает, что экипаж не подавал сообщения о неисправности самолета.
— Министр транспорта Максим Соколов заявил, что обнаруженные тела находятся в таком состоянии, что для их опознания придется проводить генетическую экспертизу. На месте крушения самолета найден один «черный ящик». Поисково-спасательная операция осложняется погодными условиями. Однако спасатели будут работать на месте происшествия круглосуточно.
— СК допрашивает диспетчеров и сотрудников Домодедово, готовивших судно к полету, а также изымает документацию в компании «Саратовские авиалинии».
Летчик первого класса, капитан А-320, «отличник „Аэрофлота“» Андрей Литвинов «Новой газете»:
«Это решение [обрабатывать самолет противобледенительной жидкостью или нет] всегда принимает командир и технический состав. Как правило, когда идут осадки, самолет обрабатывают. Но были случаи, когда это правило нарушалось. Например, несколько лет назад, когда в Тюмени упал ATR-72, или когда на Як-40 разбился Артем Боровик. Все эти самолеты разбились при взлете.
Обычно, если жидкостью не обрабатывают, то самолет сразу, уже при взлете, падает. Он отрывается от земли, аэродинамики у него нет, и он сразу заваливается на крыло и падает. Но в данном случае самолет набирал высоту и летел, то есть здесь не похоже на обледенение.
Мне позвонили мои коллеги-друзья, которые заходили на посадку в Домодедово после того, как самолет упал. Они говорят, что перед самым крушением самолета никакого обледенения в этой зоне не было. Был снегопад, но снег был не мокрый, а сухой. Я думаю, что обледенение самолета можно исключить.
Причину крушения сейчас сложно назвать. Может быть несколько причин. Например, двигатель разлетелся — были и такие случаи. Я не исключаю, что это может быть и теракт. Нужно дождаться предварительных результатов расследования. Вообще, самолет неплохой, давно летает. За все время его эксплуатации, такой случай — впервые».
Российские телеканалы меняют сетку вещания из-за крушения самолета. Первый канал в связи с трагедией снял с эфира передачу «Что? Где? Когда?». НТВ снимает с эфира развлекательные программы.
Родственники погибших в аэропорту Орска. Фото: ТАСС
В Следственном комитете заявили, что сообщений о неисправности самолета от экипажа не поступало.
«Саратовские авиалинии» открыли горячую линию по телефону 8 (8452) 997-838. Для связи с авиакомпанией можно использовать дополнительные номера: 8 (8452) 997-871 и 8 (8452) 696-306, а также адрес электронной почты office@saratovairlines.ru.
Источники RNS сообщают, что самолет АН- 148 перед вылетом не обрабатывали противобледенительной жидкостью. «Командир воздушного судна принял решение не проводить противообледенительную обработку перед вылетом», — сказал собеседник RNS.
Ранее об этом сообщал «Лентач» со ссылкой на читателя, который работает в Домодедово. По информации «Лентача», на этом настоял капитан самолета.
Власти Орска пообещали доставить родственников погибших в Москву спецбортом.
Глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова также сообщила, что на борту самолета был гражданин Швейцарии. «Известно, что на борту находился гражданин Швейцарии, который летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез"», — сказала она.
Среди погибших были трое детей. Старшему, по предварительным данным, было 17 лет, второму — 13, самому младшему — 5, сообщил представитель правительства Оренбургской области.
— На месте нашли один «черный ящик».
— СК допрашивает диспетчеров и сотрудников Домодедово, готовивших судно к полету, а также изымает документацию в компании «Саратовские авиалинии».
— Министр транспорта Максим Соколов заявил, что обнаруженные тела находятся в таком состоянии, что для их опознания придется проводить генетическую экспертизу.
— В Оренбургской области понедельник, 12 февраля, объявлен днем траура.
— Президент России Владимир Путин отменил 12 февраля рабочую поездку в Сочи. Он остается в Москве.
Следственный комитет допрашивает диспетчеров аэропорта и сотрудников Домодедово, готовивших судно к полету, а также изымает документацию в компании «Саратовские авиалинии».
«Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий», — заявили в ведомстве.
«Слышала очень сильный взрыв. Я лежала на кровати, и кровать даже поднялась и кошки дома разбежались во все стороны. Вышли смотреть, что взорвалось. Потом позвонили в котельную, там сказали сначала, что взорвался вертолет, а потом выяснилось, что это самолет. Был очень сильный взрыв, даже дверь сама в сарае открылась», — рассказала корреспондентов «Новой» местная жительница.
«Слышали глухой взрыв, точнее несколько хлопков, и все. В небе все помутнело. И там в лесопосадке, мы сейчас там были, видны куски самолета», — рассказывает житель соседнего села.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин отменит 12 февраля свою рабочую поездку в Сочи и останется в Москве.
«В связи с трагическими событиями президент принял решение перенести намеченную на понедельник региональную поездку и продолжить рабочий график в столице, в том числе с учетом возможной необходимости координации работы правительственной комиссии», — сказал Песков.
Московская транспортная прокуратура удалила сообщение о катастрофе Ан-148, в котором сообщалось, что полет длился четыре минуты и все пассажиры погибли. Теперь там другое сообщение, в котором говорится, что начата проверка по факту падения самолета.
Журналист издания «Урал56.ру» Олеся Колпакова «Новой газете»:
«После первых сообщений в СМИ о трагедии, было около 16:30 по местному времени, мы позвонили в аэропорт Орска. Нам сказали, что информации никакой нет. Самолет должен был прилететь в 18:35 по местному времени. Сразу после этого мы поехали в аэропорт. Здесь уже были родственники. Конечно, никто не верил, все были в неведении, потому что руководство аэропорта им также не предоставило информацию. Потом начали прибывать сотрудники МЧС, скорой помощи. Всем родственникам погибших была оказана и до сих пор оказывается психологическая помощь. После этого директор аэропорта подтвердил факт крушения самолета. На место прилетел губернатор, он сказал, что опознание тел будет происходить в Москве.
Удалось пообщаться с одним молодым человеком, в самолете летела его девушка. Он, конечно, до последнего верил, что она жива. У другой девушки в самолете был брат. Она очень громко кричала: "Верните мне брата!"
Родственники, конечно, в очень плохом состоянии. Скорая помощь работает в усиленном режиме, всем дают успокоительное. Ситуация напряженная, потому что даже сейчас, когда Юрий Берг [губернатор] давал комментарии, одна из женщин пыталась у него выяснить, точно ли все пассажиры самолета погибли или нет. Все-таки есть еще надежда у людей.
Что касается пассажиров, которые должны были улететь этим же рейсом сегодня вечером, то их вылет перенесли на завтра, им предоставили гостиницу».
По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, которая проводит проверку по факту авиакатастрофы, самолет взлетел в 14:24 и перестал выходить на связь в 14:28.
На сайте ведомства появился полный список пассажиров и членов экипажа, которые находились на борту в момент крушения.
Министр транспорта Максим Соколов заявил, что никто из находившихся на борту самолета не выжил. По его словам, обнаруженные тела находятся в таком состоянии, что для их опознания придется проводить генетическую экспертизу. В свою очередь глава Минтруда Максим Топилин заявил, что все находившиеся на борту разбившегося Ан-148 были застрахованы, их семьям выплатят по 2 млн рублей.
В пресс-службе МЧС по Московской области «Новой газете» сообщили, что на месте крушения самолета найден один «черный ящик», а также, что спасатели не обнаружили никаких обломком вертолета, с которым, как сообщали источники, мог столкнутся Ан-148.
Как сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий, полиция выставила оцепление в радиусе 2 км от места крушения неподалеку от деревни Степановское. Техника расчищает дорогу к месту падения самолета. В Подмосковье уже стемнело, а снег начал усиливаться, поэтому спасателям работать все сложнее.
— МЧС опубликовало список пассажиров и членов экипажа, находившихся в самолете
— Источник «Газеты.Ру» сообщил, что перед крушением пилот передал авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском. При этом в аэропорту заявили, что Ан-148 не запрашивал у них аварийную посадку.
— Версия со столкновением вертолета «Почты России» опровергается. Судно просто перевозило мешок с корреспонденцией весом около 20 килограммов.
— Поисково-спасательная операция на месте крушения Ан-148 будет идти круглосуточно. В аэропортах Домодедово и Орске работают оперативные группы МЧС, оказывая помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа.
Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков в ходе совещания рабочей группы правительственной комиссии по ЧС. Он добавил, что в аэропортах Домодедово и Орске работают оперативные группы МЧС, оказывая помощь родным и близким пассажиров и членов экипажа.
«Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Московской области», — сообщает пресс-служба правительства.
Он также подписал распоряжение о создании комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148 в Подмосковье, ее возглавил министр транспорта Максим Соколов.
Представитель «Почты России» рассказал, что на борту самолета был мешок с корреспонденцией весом около 20 килограммов.
Издание Урал56.ру опубликовало список пассажиров, находившихся на борту разбившегося самолета.
Самолет Ан-148 с бортовым номером 61704 и заводским 40-06 был выпущен в 2010 году и в том же году передан авиакомпании «Россия», подтвердили «Новой газете» в пресс-службе ОАК.
«Для расследования катастрофы будет создана специальная комиссия. Представители завода окажут все необходимое содействие для того, чтобы расследование было максимально эффективным и прозрачным», — добавили в пресс-службе. В марте 2017 года самолет был передан авиакомпании «Саратовские авиалинии» в рамках соглашения о сублизинге.
Источник «Газеты.Ru» рассказал, что пилот Ан-148 сообщил авиадиспетчерам о неисправности и должен был совершить аварийную посадку в Жуковском.
«Саратовские авиалинии», которым принадлежал разбившийся самолет, спустя два часа после катастрофы подтвердили информацию о крушении судна и выразили соболезнования погибшим.
Оперативный штаб также открыли и в аэропорту «Домодедово». В пресс-службе аэропорта сообщили, что данных о пассажирах, которые были на борту самолета у них пока нет. Но в ближайшее время родственникам начнут предоставлять информацию.
Сам аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
— Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» следовавший по маршруту Домодедово – Орск (рейс 6W 703), исчез с радаров через 7 минут после взлета (14:28 по мск)
— По предварительным данным, на борту самолета находился 71 человек: шесть членов экипажа и 65 пассажиров.
— Обломки самолета и несколько фрагментов тел найдены в Раменском районе Московской области около деревни Степановское. На месте крушения работают более 120 сотрудников экстренных служб.
— Причины катастрофы пока неизвестны, однако по предварительным данным самолет мог потерпеть крушение из-за погодных условий, ошибки экипажа или же технической неисправности. Межнародный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования причин крушения самолета.
— Очевидцы рассказывают, что на месте крушения обнаружены множество писем. Источники СМИ сообщают, что пассажирский самолет при взлете столкнулся с почтовым вертолетом «Почты России». Однако в компании это опровергают.
«Почта России» опровергла информацию о том, что упавший в Подмосковье самолет при взлете мог столкнуться с вертолетом компании.
«В авиационном парке “Почты России” два магистральных самолета ТУ-204. Веролетов в авиационном парке “Почты России” нет. Данная ситуация не имеет отношения к “Почте России”», – сообщили «Новой газете» в пресс-службе.
Как сообщил «Комсомольской правде» член совета директоров компании «Саратовские авиалинии» Михаил Герасименко, командиром воздушного судна был 51-летний летчик Валерий Иванович Губанов.
«Экипаж весь был опытный, давно летал на этих самолетах, в том числе в авиакомпаниях «Россия» и «Полет». Сам самолет тоже мы выкупили в компании «Россия», — рассказали в компании.
Mash приводит список экипажа разбившегося Ан-148:
В аэропорту Орска, куда должен был прилететь Ан-148, организован оперативный штаб. В самом аэропорту собрались родственники погибших, с ними работают психологи.
На место выехал глава Подмосковья Андрей Воробьев. «Коммерсант» со ссылкой на советника главы Минтранса Жанну Терехову сообщает, что в Москву вылетел губернатор Оренбургской области Юрий Берг.
На место крушения судна отправился и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
По информации МЧС, на месте крушения работают 150 человек и свыше 20 единиц техники.
Как рассказывают источники «МК» в Ространснадзоре, в ходе проверки самолета «Саратовских авиалиний» в ноябре прошлого года были выявлены нарушения.
«В ходе изучения состояния Ан-148-100В бортовой номер RA-61704 был выявлен факт нарушения периодичности замены масла в редукторах и промывки фильтра воздушного стартера. Периодичность замены масла и промывки фильтра в соответствии с программой технического обслуживания должна составлять 375 летных часов. На данном борту эти работы проводились с периодичностью 750 часов», — пишет издание.
Ространснадзор пообещал провести внеплановую проверку «Саратовских авиалиний».
Президент Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким погибших. Президент также распорядился создать специальную комиссию для расследования причин авиакатастрофы.
Об этом сообщают источники Интерфакса. По словам собеседников агентства, авария могла произойти при взлете.
Как сообщают источники Ленты.ру, неподалеку от места падения самолета обнаружены обломки судна, похожего на вертолет.
Официального подтверждения этому пока нет.
Мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа самолета «Саратовских авиалиний».
Открыта «горячая линия» в связи с крушением самолета в Московской области: 8-800-775-17-17.
Изначально в СМИ появилась информация, что упавший самолет мог принадлежать «Почте России», однако в компании заявили, что судно не имеет к ним никакого отношения.
«Мы не фрахтовали этот самолет, в нашем авиапарке только два самолёта Ту-204, которые работают в штатном режиме», — сообщила пресс-секретарь «Почты России» Екатерина Крудова.
Пресс-служба МЧС по Московской области подтвердила «Новой газете» сообщение о крушении самолета, однако затруднилась назвать точное число пострадавших.
«Да, подтверждаем. От очевидцев нам поступила информация, что самолет пропал в Раменском районе. На место приехала оперативная группа, обнаружила обломки, подтвердила, что самолет упал. По пострадавшим пока информации не даем, уточняем. Домодедово нам пока не отвечает. Сейчас на место направлены все силы, работаем», — сообщил руководитель пресс-службы Алексей Херсонец.
МЧС подтвердило информацию об обнаружении обломков пропавшего воздушного судна. По информации ведомства, самолет упал не около деревни Аргуново, а возле деревни Степановское. К месту крушения вылетели два вертолета Ми-8.
«Спустя несколько минут после взлета с экипажем самолета пропала радиосвязь, метка воздушного судна исчезла с локаторов. По предварительным данным, связь пропала в Раменском районе Подмосковья. В настоящее время задействованы поисково-спасательные силы Росавиации, МЧС, авиация общего назначения, которые выполняют поиски воздушного судна в Раменском районе в координатах, где исчезла метка», — сообщили в Росавиации.
Минтранс рассматривает все версии случившегося. В том числе, плохие погодные условия и человеческий фактор.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолета в Московской области, сообщается в телеграмм-канале Генпрокуратуры.
«В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб», — сообщили в ведомстве.
В Подмосковье обнаружили обломки самолета, летевшего из Москвы в Орск, сообщает источник ТАСС. По его словам, выживших в результате крушения нет.
Обломки самолета разбросаны в радиусе километра, пожара нет. На место крушения выехал глава министерства транспорта Максим Соколов.
Расследование ведется по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» ч. 3 ст. 263 УК России.
В летевшем самолете Ан-148 было более 60 человек, которые проживали в Оренбургской области, сообщила пресс-служба губернатора Оренбургской области.
По данным flightradar24, самолет пропал через семь минут после взлета. Судно эксплуатировалось с 2010 года авиакомпанией «Россия», а в 2017 году самолет выкупили «Саратовские авиалинии».
В августе 2011 года борт установил рекорд по налету среди Ан-148 — 400 часов 45 минут.
Очевидцы сообщили, что видели, как упал горящий самолет в Подмосковье. По информации источников Интерфакса, крушение произошло в районе деревни Аргуново. «Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было», — сказал собеседник агентства.