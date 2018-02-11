Что выкапывают старые лопатки

В «МК» с 7 на 8 февраля опубликован фрагмент из новой книги А. Хинштейна.

На этот раз ему в руки попало дело из Генпрокуратуры о трагических событиях апреля 1989 года в Тбилиси.

Позиция А. Хинштейна понятна. Она заключается в том, что любые попытки демонстраций, которые, по его мнению, могут привести к «Майдану», надо пресекать жестко, в зародыше и не церемонясь. Призраком «Майдана» российского обывателя пугают уже 10 лет. Для А. Хинштейна это вполне функционально. Ныне он работает советником главы Росгвардии…

Мы б не вступали в полемику с коллегами, мы с коллегами стараемся не дискутировать. Но в данном случае автор упомянул о роли нашего обозревателя Ю. Роста. Рост был на площади во время трагических событий. Он непосредственный очевидец. Его репортажи прямо и наглядно опровергают позицию официального следствия. Но Хинштейн уверен, Рост смотрел не туда, не под тем углом зрения, когда его с камерой поднимали над головами людей, чтобы он снимал происходящее. Хочу заметить, московскому школьнику Саше Хинштейну тогда было 15 лет, он не был на той площади, и наш обозреватель Юрий Рост, увы, никак не мог выполнить его пожелание насчет ракурса съемки.

А главное даже не это. Стыдно перед грузинами и пред Грузией за то, что вместо признания общего горя, по своим внутренним политическим причинам, мы снимаем вину с себя и возлагаем ее на дружеский народ.

Тогда по горячим следам была создана комиссия по расследованию трагедии. В нее вошли компетентные и уважаемые люди, включая Героя Советского Союза, генерала армии Владимира Говорова. Комиссия опросила практически всех участников событий, в том числе военных. Выводы этой комиссии вполне определенные: сопротивление митингующих до начала штурма носило мирный характер, а применение силы и отравляющих веществ обернулось жестокой расправой. Во время и после митинга погибло и умерло 19 человек. 183 остались в госпиталях. 4 тысячи 35 человек обратились за помощью. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении силы против демонстрантов.

В опубликованных в «МК» фрагментах о выводах комиссии ничего не говорится. Я могу только догадываться, почему. Возглавлял ту комиссию, занимался тем парламентским расследованием, наставник президента России Анатолий Александрович Собчак. По этой причине он, видимо, и не упомянут автором. Он — мешающая деталь.

А мы упорно вновь печатаем материалы Юрия Роста из того времени. Он первым рассказал тогда правду. Для нас и для прекрасной Грузии его слово и является последним.

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