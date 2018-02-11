Вертикаль нашла на башню

В четверг 8 февраля были произведены первые взрывы с целью демонтажа самого высокого строения уральского мегаполиса. Проектная высота башни — 361 метр; но этот аналог Вильнюсской телебашни никогда не был достроен выше 220 метров: работы велись с 1983 по 1989 год, потом ввиду нехватки средств были заморожены.

За прошедшие 30 лет башня стала одним из символов города. Она была подробно описана в романе современной уральской сказительницы Ольги Славниковой «2017». На сером и мрачном «последнем недострое» СССР погиб — чем странно гордятся аборигены — не один десяток бейсджамперов, альпинистов и просто искателей новых ощущений. Башня явно не тянет на полноценный «объект культурного наследия», но то, как повели ее искоренение, возмутило многих. Особенно в городе, где число людей, разбирающихся в горном деле, больше, чем в любой другой точке страны.

Специалист по устойчивости зданий и сооружений, заведующий отделом геомеханики Института горного дела Уральского отделения РАН Александр Сашурин назвал происходящее «нормальным безумием».

Впервые разговор о сносе башни начался летом 2017 года, когда Евгений Куйвашев (тогда врио губернатора Свердловской области, сейчас губернатор) и Андрей Козицын (глава «Уральской горно-металлургической компании», тогда еще не внесенный Минфином США в «кремлевский список») обнародовали планы совместными усилиями построить на участке земли в центре города ледовую арену для хоккейного клуба «Автомобилист». «По новым требованиям и правилам безопасности там нельзя что-то строить без сноса башни», — сказал Куйвашев. Но в начавшейся было публичной дискуссии о том, «что это будет» — направленный взрыв или разбор башни по частям, — точка поставлена не была; результатов исследования профессионалов, их объяснения, почему надо именно так, публика не увидела.

Зато в минувший четверг в окрестностях городского цирка — именно рядом с ним и располагается «поганка» (так, из-за формы, башню называют в городском фольклоре) — на головы прохожих посыпались куски бетона. Небольшие, сантиметра 2—3, но для паники и этого достаточно.

Дата сноса неясна: изначально предполагалось расстаться с башней в апреле, теперь датой решающего взрыва городские СМИ называют 23 февраля — нерабочий день.

Пока одни подрывают городскую достопримечательность, другие борются за ее спасение. Депутат екатеринбургской Думы Константин Киселев (к слову, участвовавший в стерильных выборах губернатора, от которых демонстративно был отрезан мэр уральской столицы Евгений Ройзман) сообщил в четверг на пресс-конференции, что башню надо достроить. «Снос башни отбрасывает Екатеринбург к деревне», — заклинает депутат. По словам Киселева, его коллеги готовы писать и патриарху Кириллу, и Наине Ельциной, так как именно в ее бытность «первой леди» Урала и начали строить этот трудный символ.

Реалистичны и уместны ли такие планы — другой вопрос; но уральское упорство требует перебрать все средства, а намерение губернатора Куйвашева спилить эту «архитектурную доминанту» горного города резануло всех горожан. Даже женщин. В фейсбучной группе «Спасем телебашню» — их немало. На «принципиальное решение» власти, похоже, подсобралось «принципиальное желание» екатеринбуржцев держать уральское достоинство неуроненным. Привет от Каменного цветка и всех бажовских сказов.

Снос башни — лучший подарок уральцам к мартовским выборам президента.