Иллюзия абсолютной безопасности

Аэрофобией страдает почти треть населения планеты. 14% всех людей на Земле настолько боятся летать, что никогда не решатся сесть в самолет. Еще 10% — садятся в самолет через силу, а 6,5% — отказались от полетов совсем. Аэрофобия классифицируется как психическое расстройство, и при этом она почти не связана с авиацией. Чаще всего аэрофобии подвержены люди с тревожно-мнительным психотипом. «Новая газета» поговорила с пилотом, основателем центра «Летаем без страха» Алексеем Гервашем о том, как людям справляться со своими тревогами в момент, когда на эту тему очень много новостей.

Прямо сейчас все новости посвящены авиакатастрофе. Что делать людям, которые и так боятся летать?

Лучше абстрагироваться от новостей. Часто, особенно в первое время после трагедии, такие новости не содержат даже элементарной логики, а версии, которые высказываются, не имеют никакого отношения к действительности.

А есть и журналисты-аэрофобы...

О том, что ты боишься, не стоит писать. Когда у тебя фобия — а это расстройство — мозг работает некорректно. Материалы такого журналиста будут искажены.

Но часть людей на фоне таких событий все равно захотят отменить полет или сдать уже купленные билеты. Пережидать в данном случае — правильно?

Избегание только усиливает фобию. В случае, если билет на руках, лучше полететь.

пять заблуждений про самолеты

1. Турбулентность. Из-за нее не произошло ни одной авиакатастрофы. 2. Что-нибудь случится с двигателями — и самолет сразу упадет. Пассажирские самолеты способны планировать, даже если ни один из двигателей не работает. 3. Самолет старый, в нем обязательно что-нибудь сломается. Не бывает самолетов новых и старых — бывают исправные и неисправные. Заведомо неисправный на рейс никто не выпустит. 4. Пилоты пьяны/не в себе. Перед вылетом пилоты проходят медосмотр. 5. Пилоты «лихачат». Нужно помнить, что они хотят жить не меньше, чем пассажиры.

А как избавиться от страха во время полета?

Полет на самолете — самое безопасное, что мы можем делать! Вероятность того, что человек попадет в авиакатастрофу, намного меньше того, что он умрет по дороге в аэропорт.

Если полет на самолете вызывает у человека страх, нужно работать с причиной этого страха — тревожно-мнительным психотипом. Он поддается корректировке. Нужно пойти к психологу и поработать со своей мнительностью. Никаких волшебных советов, вроде надавить правой рукой левую мочку уха, тут нет. Нужно обратиться за профессиональной помощью, в структуры, которые этим занимаются.

При этом стоить понимать, что беспокойство и тревога может возникать, когда человек просто делает что-то для него непривычное. Полеты на самолете для большинства россиян непривычны, поэтому испытывать беспокойство в таких случаях еще не показание для обращения к специалисту. Я советую обращаться к психологу людям с выраженной фобией.

Как отличить фобию от беспокойства и тревоги?

Если обеспокоенность во время полета перерастает в нежелание лишний раз куда-то лететь, то это уже фобия.

Фобия, в отличие от тревоги, характеризуется наличием избегания. Оно может выражаться по-разному: лишний раз не летать, не летать больше 3-х часов, летать только самолетами определенной авиакомпании или отгородиться от мира уже в самом самолете (затыкаете уши, закрываете глаза и т. д.).

Фобия имеет тенденцию к развитию, поэтому спустя время вы вообще не сможете летать, если будете продолжать что-то в этом процессе избегать.

И к специалисту обращаться лучше на этапе формирования фобии — будет легче избавиться от страхов. Запущенные случаи лечатся очень тяжело и болезненно.

Хорошо, у меня аэрофобия, но я ее не провоцирую: отказалась летать, строю другие маршруты. Больше у меня проблем не будет?

— Любая фобия опасна для психологического здоровья. У человека с тревожно-мнительным психотипом, который из-за страха летать решил отказаться от полетов, чаще всего затем возникают и другие фобии.

Человек начинает избегать аналогичные ситуаций. Он попадает во власть иллюзии абсолютной безопасности, которая, например, присутствует дома. Или иллюзии контроля ситуации, которые мы чувствуем, например, в автомобиле, хотя за всех участников движения отвечать мы не в состоянии. Еще одна иллюзия — ощущение, что всегда можно спастись. Психика начинает перебирать ситуации, и если какая-то из иллюзий недоступна, количество фобий растет. Как правило, развиваются панические атаки, клаустрофобия и прочие неприятные болезни, которые ухудшают качество обычной жизни.