Дизайнерское решение

14 февраля Ялтинский городской суд вынесет приговор дизайнеру Михаилу Орлову, которого СК и прокуратура обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), что привело к смерти двух человек.

В ночь с 22 на 23 августа 2014 года в ялтинском ресторане «BarFly» проходила вечеринка на 500 человек. Собрались молодые, но уже состоятельные люди. Среди них были 27-летний основатель Best DJ Group Артем Новиков и 31-летний коммерческий директор строительной компании «Монолит» Юрий Мироненко.

Около 5 утра, по свидетельству очевидцев, Новиков забрался на сцену, к диджейскому пульту. Находиться около пульта посторонним запрещено, но Артем был близко знаком с диджеем, и тот не стал его прогонять. Забравшись на сцену, Артем начал танцевать. Дальше воспоминания очевидцев расходятся. Одни говорят, что молодой человек пролил на электроаппаратуру жидкость из стакана, который держал в руках. Другие — что просто упал за сцену. Как бы то ни было — молодого человека ударило током. Бросившийся поднимать его Юрий Мироненко также получил разряд. Оба скончались мгновенно.

Прибывшие на место следователи пришли к выводу, что смерть наступила в результате соприкосновения с софитом, к которому не был подключен провод заземления.

По существующей практике, ответственность за подобные инциденты несет директор заведения или лицо, ответственное за технику безопасности. В случае с «BarFly» можно было бы говорить и об ответственности электрика, который прокладывал в ресторане проводку.

И вначале все было именно так: главными подозреваемыми СК называл директора заведения и электрика. Впоследствии СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что судить будут владельца бара. Но в итоге единственным обвиняемым оказался дизайнер Михаил Орлов, разработавший концепцию «BarFly».

Директор не директор

Орлов в дизайнерской среде — фигура известная. В его портфеле концепции питерских ресторанов «Мари Vanna», «На речке», «BarAnka», «Онегин» и ночного клуба «Арена». В Ялте он работал над панорамным рестораном «Чайка».

— В Крыму я оказался уже через десять дней после его присоединения к России, — рассказывает Орлов. — Гуляя в Ялте по набережной, обнаружил заброшенную пиццерию. Место показалось мне классным, и я предложил знакомому из Санкт-Петербурга открыть здесь ресторан. Он согласился, дал деньги. Через две недели появился «BarFly».

После открытия ресторана, по словам Орлова, он занялся другими проектами: продумывал концепции нескольких кафе в Ялте и Севастополе. В «BarFly» иногда заходил поесть.

— Это было удобно, потому что я жил в пяти минутах от бара, и мне нравилось, как там готовят, — говорит Михаил. — Конечно, я подсказывал работникам какие-то интересные решения в плане декора и создания атмосферы, но баром не руководил.

Тем более удивительным для дизайнера стал вызов на допрос в Следственный комитет после трагедии в «BarFly» и предъявление ему обвинений как директору заведения. В обвинительном заключении говорится: «Орлов М.П. при совершении преступления, являясь директором ресторана «BarFly», осуществлял оказание услуг от имени ООО «Фреш» (компания, владеющая «BarFly»), руководил всем процессом совершения преступления на протяжении длительного периода времени, инвестировал свои денежные средства в работу указанного ресторана, определял основные направления деятельности, принимал решения о приеме на работу и увольнении основных работников».

— Ничего из этого я не делал, — утверждает Орлов. — Разработал концепцию, да. Но прием на работу, зарплаты и прочее — увольте.

Уже после предъявления обвинений следователь Алексей Войтенко в интервью севастопольскому изданию «Примечания» признал: документов, подтверждающих, что Орлов является директором ресторана, нет. Зато, отметил следователь, есть свидетельские показания.

Корреспондент «Новой» изучил обвинительное заключение по делу и прослушал аудиозаписи допросов свидетелей в суде. Показания против Орлова на следствии давал питерский бизнесмен Михаил Жарницкий — тот самый «знакомый», которому Орлов предложил открыть «BarFly» на месте заброшенной пиццерии. Жарницкий подтвердил, что дал Орлову 7 млн рублей. «Орлов М.П. обязался организовать за данные денежные средства ресторан, после чего — осуществлять его деятельность и руководство», — говорится в показаниях Жарницкого, зафиксированных в обвинительном заключении. Однако суду бизнесмен заявил, что может лишь предполагать, что Орлов осуществлял руководство рестораном.

Гендиректор «BarFly» Михаил Чухарев на допросе пояснил, что занимал эту должность формально, а учредительные документы и печать предприятия находились… у Жарницкого.

Опрошенные следствием и судом работники «BarFly» также указывали, что деньги на работу ресторана выделял Михаил Жарницкий. Орлов при этом действительно «влиял» на работу ресторана, но в первую очередь — как дизайнер.

— На допросе у следователя мне показалось странным, что он все время наводил меня на мысль, что виноват именно Орлов, — сказал «Новой» работник «BarFly» Сергей Филиппов, проходящий по делу свидетелем. — После допроса мне дали на подпись мои показания. Я прочитал и сказал: «Я такого не говорил». Мои слова были перевернуты таким образом, что их легко можно было трактовать в пользу обвинения. Когда я начал настаивать, что показания нужно переделать, следователь пустился в пространные рассуждения. Он приводил примеры с какими-то ларьками на рынке, говорил, что если с ними что-то случится, то отвечать должен владелец. Я не понял, к чему это. Показания в итоге переделали.

Первый приговор и второй круг

Несмотря на существенные вопросы к следствию, 22 декабря 2015 года Ялтинский городской суд признал Михаила Орлова виновным в гибели Артема Новикова и Юрия Мироненко и приговорил к трем годам лишения свободы. В решении суда говорилось, что Орлов фактически руководил рестораном, а вечеринка проходила с его согласия.

Однако уже в марте 2016 года обвинительный приговор был отменен Верховным судом Республики Крым. Определение судебной коллегии оказалось довольно жестким. «В соответствии со ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении должно быть указано существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства. В силу ст. 73 УПК РФ событие преступления, виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы подлежат обязательному доказыванию <…> Как усматривается из материалов уголовного дела, при составлении обвинительного заключения указанные требования УПК не были выполнены. Обвиняя Орлова М.П. в оказании услуг общественного питания и культурно-зрелищных услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в обвинительном заключении не указано, в чем именно выразилось оказание таких услуг».

Коллегия указала, что следователь Войтенко «без надлежащей проверки» вынес отказ в возбуждении уголовного дела против должностных лиц ООО «Фреш» — компании, на балансе которой находился «BarFly». Кроме того, коллегия указала, что следователь Войтенко вообще не принял никакого процессуального решения в отношении бизнесмена Жарницкого, о котором свидетели говорили, что он выделял деньги на «BarFly», владел учредительными документами и печатью предприятия.

Дело было отправлено на доследование. И доследовали его любопытным образом. Появился второй обвиняемый — администратор бара Александр Федоров. На допросе Федоров заявил, что в его обязанности входил контроль над приемом заказов, приготовлением и своевременной подачей блюд.

— Федоров такой же стрелочник, как и я, — говорит Михаил Орлов. — Ну какие у администратора функции? Сказать официанту, чтобы второе вовремя подал?

Дизайнер, впрочем, считает, что виновных в деле нет вовсе. «Насколько я понял, это несчастный случай. Вечеринка, алкоголь… По воспоминаниям очевидцев, погибший Новиков пролил жидкость из стакана на электроаппаратуру. В любом случае, после отправки дела на пересмотр, следователь не добавил туда ничего нового. И если не в Ялтинском суде, то в Верховном оправдательный приговор все равно прозвучит. Другое дело, что суды очень тормозят творчество: меня зовут поработать в Сочи, есть интерес зарубежных рестораторов. А я тут сижу под подпиской».

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