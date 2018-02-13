Сон внутри другого сна

15 февраля открывается 68-й Берлинский кинофестиваль и Европейский кинорынок. На международном конкурсе авторского кино состоятся премьеры фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего и триллера «Профайл» Тимура Бекмамбетова. На Берлинском кинорынке стартуют продажи нового фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», рассказывающего о судьбе Виктора Цоя, а киностудия «Союзмультфильм» представит полнометражный анимационный фильм «Гофманиада», работа над которым продолжалась более 10 лет. Скоро эти фильмы можно будет посмотреть и в нашем прокате.

Фильм Открытия

«Собачий остров» Уэса Андерсона

Kinopoisk.ru

Впервые Берлинский кинофестиваль открывается анимационной картиной. Уэс Андерсон представляет свой второй мультфильм (его кукольный фильм «Бесподобный мистер Фокс» получил две номинации на «Оскар»). Андерсон снял фэнтези о том, как по приказу мэрии всех собак японского города Мегасаки отправляют на мусорный остров. Следом за своим псом туда отправляется и юный герой фильма. Андерсон уже участвовал в конкурсе «Берлинале» — в 2014-м смотр открывался его комедией «Отель «Гранд Будапешт», удостоенной Гран-при жюри.

Конкурс

«Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет» Гаса Ван Сента

Kinopoisk.ru

Хоакин Феникс, один из талантливейших американских актеров, в роли знаменитого карикатуриста Джона Каллагана, попавшего в аварию и проведшего большую часть жизни в инвалидной коляске. В основе фильма автобиография художника. Первый и по-настоящему громкий успех к Фениксу пришел в 1995 году благодаря участию в криминальной драме Гаса Ван Сента «Умереть во имя».

«Время дьявола» Лава Диаса

Kinopoisk.ru

Филиппинский классик возвращается на «Берлинале» с антимюзиклом о гражданской войне. 2016-м он завоевал в Берлине режиссерский приз за восьмичасовую «Колыбельную скорбной тайне». Диас, снимающий необъятные черно-белые фрески с тщательно прописанными деталями, с помощью экрана возвращает филиппинцам забытую, потерянную родину. И в новой картине себе не изменяет. Черно-белое кино о гражданской войне, о связях прошлого с настоящим, мифологии с поэзией, о загадке жизни. По словам снявшейся в главной роли филиппинской актрисы и телеведущей Шайны Магдаяо, в нем действительно поют. Диво. К тому же новый фильм Диаса недлинный… всего 4 часа.

«Моего брата зовут Роберт, и он идиот» Филипа Гренинга

Kinopoisk.ru

Немецкий режиссер привлек внимание мировой критики фильмом об отчуждении, необъяснимом кошмаре повседневности — «Жена полицейского» получила Спецприз жюри Венецианского кинофестиваля. Новая его картина рассказывает о близнецах на пороге взрослой жизни. Гренинг говорит, что его кино «о философии, любви и чувственности». И уж конечно, без его любимого Кьеркегора не обойдется.

«Ева» Бенуа Жако

Kinopoisk.ru

Экранизация классического романа Джеймса Хедли Чейза. В 1960-х в киноверсии Джозефа Лоузи светскую куртизанку Еву играла Жанна Моро. В психологическом триллере «Ева» в роковую женщину преобразилась Изабель Юппер. Ее героиню встречает молодой писатель Бертран (Гаспар Ульель), теряет голову, превращается в одержимого. Жако и Юппер сотрудничают уже в пятый раз. «Если я долго не снимаю фильмов с Юппер, — говорит режиссер, — то начинаю скучать. Мне словно не хватает вдохновения».

Операция «Шаровая молния» Жозе Падилья

Kinopoisk.ru

Триллер бразильского режиссера основан на реальных событиях. В 1976 году террористы захватили самолет, летевший из Тель-Авива в Париж, совершили вынужденную посадку в Уганде в аэропорту Энтеббе. Падилья («Элитный отряд», сериал «Наркос») с присущим ему драйвом рассказывает о знаменитой операции израильских спецслужб по освобождению пассажиров самолета. И это уже четвертый фильм о драматических событиях в Энтеббе.

«Довлатов» Алексея Германа-младшего

Kinopoisk.ru

Фильм о нескольких ноябрьских днях 1971 года. О днях в замерзшем Ленинграде — в конце прекрасной эпохи. Когда Довлатов еще не отправился в Эстонию, а Бродского еще не выдавили из страны. В роли Сергея Довлатова меланхоличный сербский артист Милан Марич. В фильме снимались Елена Лядова, Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Антон Шагин. Фильм был отобран в конкурсную программу одним из первых.

«Не в себе» Стивена Содерберга

Kinopoisk.ru

Содерберг («Одиннадцать друзей Оушена», «Удача Логана», сериалы «Больница Никербокер» и «Мозаика») снял свой хоррор на камеру iPhone за семь дней. Главную роль в революционном (во всяком случае, с точки зрения технологии) проекте сыграла Клер Фой, известная по сериалам «Корона» и «Крошка Доррит». Ее героиню преследует незнакомец. В какой-то момент девушка начинает подозревать, что мужчина — плод ее воображения. И добровольно отправляется в психиатрическую больницу со странным персоналом.

Панорама

«Человек, пространство, время и человек» Ким Ки Дука

Kinopoisk.ru

Самые разные люди, представители различных социальных слоев плывут на старинном крейсере. Аллегория о человеческой природе — еще одна попытка южнокорейского кинорежиссера вернуть былой интерес киносообщества и зрителей. В 2003-м на Берлинском фестивале его «Самаритянка» получила приз за режиссуру.

«Предчувствие: Захватчик на прогулке» Киеси Куросава

Фантастическая драма Куросава «Путешествие к берегу» 2015-го (фильм о воссоединение вдовы со своим мужем получил приз за режиссуру в каннском конкурсе «Особый взгляд»). Новый хоррор на основе минисериала продолжает исследование подсознательного, сложной гаммы эмоций и чувств.

«Профайл» Тимура Бекмамбетова

Kinopoisk.ru

Режиссер и продюсер завоевывает территорию интернета в качестве «съемочной площадки». Действие триллера разворачивается на экране компьютера. Это рассказ про журналистку, которая надевает хиджаб, меняет профайл в фейсбуке и внедряется в хакерскую группировку международной террористической организации. Тимур Бекмамбетов был инициатором и продюсером малобюджетного хоррора Лео Габриадзе «Убрать из друзей», сделанного также в формате скрин-лайф. Российское участие в фильме «Профайл», который снимался в Великобритании, существенное: «Над картиной трудились российские сценаристы и специалисты по монтажу», — уточняет Бекмамбетов.

Форум

«Зеленый туман» Гая Мэддина, Эвана Джонсона, Галена Джонсона

Очередное сновидение от авангардного канадского автора Мэддина. Как свидетельствует релиз, режиссер вместе с братьями Джонсон отсматривал фильмы, сериалы, телевизионные шоу, действие которых происходит в Сан-Франциско. Из них и была смонтирована винтажная сюрреалистическая фантазия на тему «Головокружения» Хичкока.

«Бесконечный футбол» Корнелиу Порумбою

Новый фильм одного из ведущих режиссеров румынской волны Корнелиу Порумбою продолжает путешествие по краю игрового и документального кино. Его «Вторая игра» (2014), состоявшая из закадрового разговора с отцом об одном старом футбольном матче, который они смотрят по видео, был размышлением о памяти, совести, тоталитаризме, стране. И вот режиссер решил поговорить со старым другом о том, действительно ли некоторые правила в футболе нуждаются в изменениях? Можно только догадываться, на какие обобщения выведет эта локальная беседа.

«День Победы» Сергея Лозницы

Автор «Майдана» и «Аустерлица» приглашает нас в берлинский Трептов-парк. Здесь 9 мая собираются самые разные люди. Река людей стекается к подножию воина-освободителя с мечом и девочкой. Некоторые с портретами Сталина…

Сериалы «Берлинале»

Берлинский фестиваль отдает дань нашествию сериального кино, постепенно наступающего на территорию игрового и документального кинематографа. Программа собирается уже в третий раз, в ней семь сериалов из разных стран.

Откроет программу «Пикник у висячей скалы». Драма по роману Джоан Линдсей, состоящая из 6 эпизодов, о таинственном исчезновении трех школьниц и их учительницы в День святого Валентина в 1900 году. Та история произвела колоссальное впечатление на страну, тайна так и не была раскрыта. В 1975 году по мотивам романа был снят воздушный фильм Питера Уира, всем своим существом и настроением соответствующий эпиграфу из Эдгара По: «Что видим мы и что видят в нас — есть только сон и сон внутри другого сна».