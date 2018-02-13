И тут вынырнула Рыбка

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

У скандала-скандала с яхтой и бесприданницей есть и такой аспект: все кинулись читать. По крайней мере — записки Насти Рыбки. И труд ее гуру Алекса Лесли «Новая ЖЖизнь без трусов». Найти тексты маргиналов и секс-пиратов широкой публике оказалось легко.

Такое почтенное заведение как OZON.ru не только торгует Алексом Лесли, но и восхищенно лепечет на сайте: «Его первая работа по мастерству соблазнения до сих пор держится в лидерах продаж крупнейших магазинов. От OZON: «В РОССИИ ТОЛЬКО БУМАЖНЫХ КНИГ АЛЕКСА ЛЕСЛИ ПРОДАНО БОЛЕЕ 250 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ».

В заглавных буквах — весь восторг самой прогрессивной книготорговой сети России. Тут же обложка хита: спелая девушка острым каблучком стягивает с себя черные стринги.

Открыто указан и издатель: Эксмо, крупнейший книжный холдинг страны. А что?!

Записками Рыбки OZON.ru тоже торгует. Издатель тот же — Эксмо. В случае с бедной Настей «Новая ЖЖизнь без трусов» — уже название книжной серии. Похоже, и Навальный с гражданским гневом наперевес им был не особо нужен для поднятия продаж: три предыдущих волюма Лесли (все про то ж) на OZON распроданы подчистую.

…Но я вот Лесли и Рыбки не испугалась: меня куда раньше напугала Красная Шапочка. И не покойный стрип-клуб за углом Тверской, а та самая «Шапочка». Сказка Шарля Перро. Стоит она на OZONе в два раза дороже «ЖЖизни без трусов». А тираж данного издания сказки, в иллюстрациях отличного графика (не называю, чтоб к сюжету не примазывать) — три тысячи. Дай бог, чтоб красоты и нежности книжки хватило законным внукам фигурантов списка Forbes.

Это не курьез! Это тренд. Волшебный Маршак в рисунках Вл. Лебедева («Усатый-полосатый», «Цирк», «Багаж»…) в четыре раза дороже Лесли. Тираж — три тысячи. Том распродан.

Фундаментальные труды стоят в России до двадцати жизней без трусов.

Тиражи: 500–1500 экз.

В СССР-1981 журнал «Юный техник» имел тираж 1,8 млн экз. У нас тут он просто давно загнулся. У нас сейчас и качественные газеты с трудом переваливают стотысячную отметку.

А вот «у них», бездуховных, — высоколобый журнал The New Yorker имеет тираж 1,2 млн.

И кажется: у нас тут сходит на нет сама идея размножения той человеческой породы, которой предстоит (предстояло?) пройти путь от сказок Перро — через журнал «Юный техник» — к фундаментальным трудам по специальности и к пониманию сложноустроенного мира. Между тем размножение такой породы в стране — первый долг здорового общества.

И уж книгоиздатели и книготорговцы всегда и везде стремились «внести свой вклад».

У нас тут сложноустроенный мир стал чуть не меньше, чем был в Российской империи с ее трагическим перепадом между тонким слоем высокообразованных и 60% неграмотных вовсе.

И это произошло после ХХ века, оставившего страну (при всех издержках) с «всеобщей десятилеткой». Она казалась чертой старта. К экономическим прорывам как минимум. А оказалась (на сегодняшний день) высшим взлетом. От которого и пошел обвал.

Настя Рыбка с ее записками — уже новый типаж. Выведенный в ретортах, которые четверть века встряхивала и перемешивала железная рука рынка. Ну и книжного рынка в том числе. Морали в эту колбу не добавляли ни грамма. Тезис «умей вертеться» сыпали половником.

Но нет, посуда не та! В колбах-ретортах у нас как раз выводят высокообразованное, думающее, тонко устроенное сообщество. Вот этими тиражами — от 500 экз. до 3000. Лекциями, концертами, фестивалями, волонтерскими сообществами. Все это сияет на миру, как витрины Дома книги.

И ненамного превосходит их размерами.

А вот «человека простейшего» у нас стряпают котлами.

Всего дней за десять до скандала в Москве прошел пресс-ланч издателей с журналистами «Книжный рынок: перспективы, технологии, точки роста». Холдинг «Эксмо-АСТ» был там главным спикером и ньюсмейкером. Понятно: огромное издательское предприятие объединило абсолютно вроде бы несовместимые редакции. И одной рукой издает лучшие новинки российской прозы, нобелиатов и букериатов, полярные записки Амундсена, путеводители Lonely Planet на русском, серию «Идеальная невеста»… А другой рукой — вот как раз Лесли и Рыбку.

Такой коммерческий постмодернизм издателей и книготорговцев. В целом исключающий ценностную иерархию текстов. И идею ответственности за выбор издаваемого и продаваемого.

…Мы не летим в пропасть. Но словно вечно проходим русские горки с крутыми виражами. На каждом из них можно сорваться. Пока — на каждом — кривая вывозит. В России растут тиражи учебников: за 2017 год они показали примерно 20%-ный рост. Растут продажи электронных книг — на 41% за прошлый год. Растут и «бумажные» продажи — после нескольких лет «проседания» рынка.

Но общая тенденция остается прежней: победы в очень маленьком мире качественного книгоиздания, одичание и примитивизация в мире big data. Скандал с записками Насти — только симптом. Может, и к лучшему, что всплеск Рыбки вышел таким звонким…