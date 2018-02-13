«Перетерли!»

Анастасия и Александр «забронзовели». Фото: РИА Новости

…Я упомянул этих ребят в своей подборке, приуроченной к началу Игр. «Да кто будет смотреть ваших «уборщиков»? — написали мне приятели. — В этом, как его, дабл-миксте?! Ладно — девки с щетками на льду развлекаются, но на пару с мужиком…»

Как выяснилось, «на пару с мужиком» оказалось круче некуда. Настя с Сашей, которых американский журналист Yahoo Sports Дэн Ветцел окрестил «двойными агентами» за киношную внешность, целых пять дней устраивали настоящее шоу на арене Пхенчхана и, разумеется, в эфире «Первого канала», неожиданно давшего керлингу карт-бланш. Оторваться от скользкого действа было невозможно. Хоть в три утра, хоть в два часа дня. «Перловые» диалоги и емкие напутствия нашей парочки, не стеснявшейся в выражениях и в красках обсуждавшей, как нужно действовать в той или иной ситуации, уже стали крылатыми. «Я обалдел, когда вечером после работы прямо на пороге услышал от жены: «Трения вообще нет! Нужен свип, давай!» — с хохотом рассказал мне друг, жена которого одиноко провела день в глажке и керлинге. А молодежь (сам в метро слышал) уже по разным поводам подкалывает друг друга фразой: «Какой тут хак? Ты что — в первый раз вышел?»

…Анастасия и Александр впервые вышли вместе на борьбу с гранитными камнями три года назад. До этого они выступали в классическом керлинге. Попали они туда, кстати, абсолютно, случайно. 13-летняя Настя пошла на каток, увидела объявление о наборе в смешную секцию и попросила маму ее записать. А Саша, серьезно занимавшейся футболом, как-то любопытства ради решил отвлечься на лед с мишенью и вскоре забросил бутсы в ящик.

Правда, похвастаться какими-либо успехами со своими прежними командами они не могли. Зато в 2012-м они точно рассчитали силу личного притяжения, скрестили щетки и начали встречаться, переключившись попутно на дабл-микст. Забавно, что свой дебютный турнир они продули, разругались и едва не разбежались. Но тренер убедил их совершить, говоря языком керлинга, экстра-энд. И пошло-поехало. В 2016-м они превратились в чемпионов мира, затем сыграли свадьбу и начали мечтать об олимпийском золоте.

До него, к сожалению, докатить не удалось. Хотя по дистанции ребята из Питера свиповали уверенно и, оттерев китайцев и финнов и не подавившись корейцами, без проблем пробились в полуфинал. Но с сытыми швейцарцами в концовке чуточку не повезло.

Зато матч за третье место вышел мощнейшим во всех смыслах. Норвежцам Джеймс Бонд и его подружка просто не дали не единого шанса, навязав им фирменный русский стиль с первого энда. А потом была куча-мала с тренером, слезы и настоящая шпионская бронза, о которой, на мой взгляд, стоит снять фильм. Для истории и для тех, кто безвольно проспал самое захватывающее и эмоциональное зрелище Олимпиады в Пхенчхане.