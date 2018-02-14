«Есть доказательная база о совершении заказных убийств»

Владимир Мялькин

В октябре 2012 года во Львовском областном апелляционном суде завершился, наверное, один из самых громких криминальных процессов в новейшей истории Украины. Он длился пять лет, приговор зачитывали две недели.

Судили так называемую «банду Сушко» в закрытом режиме, с большими перерывами. Уголовное дело состояло из 143 томов. В дни заседаний милиция предпринимала беспрецедентные меры безопасности. Улицы Львова, прилегающие к зданию Апелляционного суда, перекрывали кордонами автоматчиков спецподразделений «Беркут» и «Барс», у граждан, желавших попасть домой, проверяли в паспортах прописку. Подсудимых — ​их на тот момент оказалось 19 — ​выводили из автозаков с черными мешками на головах, чтобы «соратники» не убрали, как Макса Курочкина. В банде, по данным милиции, действовало больше 30 человек, но поймать удалось не всех, а часть подсудимых вообще упустили по ходу процесса. Потому большинство свидетелей, которые давали показания, выступали под псевдонимами вроде «Иваненко Иван Петрович» — ​боялись.

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Группировка орудовала с 1998 года, в основном на Западной Украине — ​во Львовской, Ровенской, Тернопольской областях и в Киеве. Вид «деятельности» — ​охота на состоятельных людей, например, на таможенников, на дома бизнесменов, их магазины и предприятия. Более 10 убийств, 7 покушений на убийство, 32 разбойных нападения. Фирменный почерк — ​зверские пытки жертв, насилие, издевательства над детьми. Члены группировки имели огнестрельное оружие, несколько машин, микроавтобус и даже КамАЗ.

По мнению криминалиста, консультировавшего корреспондента «Новой», преступникам удавалось так долго уходить от преследований и продолжать наводить ужас на целый регион и столицу по двум причинам. Первая — ​их покрывал кто-то достаточно влиятельный из силовиков, вторая — ​состоятельные господа, они же потенциальные жертвы, могли пользоваться услугами некоей охранной структуры, связанной с «бандой Сушко». Сам главарь в 2003-м расстрелял в упор пытавшихся его задержать двух сотрудников милицейского спецподразделения «Сокол», подполковника и старшину… Сушко получил пожизненное, другие подсудимые — ​от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

В марте 2014 года начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины во Львовской области Василий Телица сообщил журналистам, что задержан еще один член банды, 41-летний житель Магадана, находившийся в международном розыске более 10 лет. А вот Владимира Михайловича Мялькина, 1965 года рождения, в «миру» — ​основателя ООО «Эридан», киевской фирмы, специализировавшейся на проведении расследований и обеспечении безопасности, ищут до сих пор как скрывающегося от суда.

Мялькин обвинялся по п. 2 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины. Специально для российских читателей дам расшифровку статей: «Умышленное убийство двух или более лиц», карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет; «Ношение, изготовление, ремонт или сбыт холодного оружия без законного разрешения», карается в диапазоне от штрафа до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. В разыскных данных МВД Украины по поводу Мялькина указана дата исчезновения — ​11.02.2013. Это неточная информация. История выглядела так.

В мае 2010 года рассмотрение дела возобновилось, прокурор объявил обвинительный приговор.

А в феврале 2011-го, на очередном заседании, адвокаты подсудимых Мялькина, Брославского и Тимчия заявили ходатайство о направлении уголовного дела в части обвинения их подзащитных на дополнительное расследование с одновременным освобождением из-под стражи. Суд удовлетворил ходатайство частично: всем троим изменили меру пресечения на подписку о невыезде с немедленным освобождением из Львовского СИЗО № 19. В остальных ходатайствах адвокатам отказали.

В марте 2011 года суд первой инстанции счел возможным рассмотрение дела в отсутствие Мялькина и Ко, хотя постановление о направлении дела на дополнительное расследование не приобрело законной силы и статус подсудимых не превратился в статус обвиняемых. Гособвинитель ходатайствовал о неотложной отправке кассационной жалобы по этому поводу. Суд ее не рассмотрел и вновь сделал перерыв.

«…В то же время, на данной стадии уголовного производства, Мялькин, Брославский и Тимчий остались вне надзора, что касается соблюдения ими меры пресечения в виде подписки о невыезде, кроме того, соответственно не обеспечивается и контроль за ними на государственной границе Украины».

Инициировал проверку неправомочных действий Апелляционного суда Львовской области депутат Рады, член парламентского комитета по вопросам правосудия Владимир Пилипенко. А справку, которую я цитирую выше, составил в мае 2011 года Андрей Портнов, в ту пору член Высшего совета юстиции. (После Майдана Портнов, экс-глава президентской администрации Януковича, перебрался в Вену. Так что здесь, на всякий случай, политическим преследованием Мялькина со стороны «хунты» даже не пахнет.) Все, что мог Высший совет юстиции — ​уволить по итогам проверки судей, нарушивших присягу, — ​он сделал…

Освобождение трех киллеров стало ударом для сотни свидетелей и для сотрудников милиции и прокуратуры. Цитирую слова заместителя начальника УБОП Львовской области Владимира ИВИНСКОГО по публикации украинской газеты «Факты» от 18 марта 2011 года. «…Собрана огромная доказательная база: вещественные доказательства — ​оружие, фотографии жертв, показания свидетелей, выводы экспертов, есть явки с повинной, даны признательные показания о совершении заказных убийств и т.д. Данная троица работала на одного из серьезных киевских бизнесменов и финансистов, владеющего весьма солидным капиталом. От него поступали непосредственные заказы на физическое устранение конкурентов — ​бизнесменов и банкиров. Скорее всего, он и профинансировал работу по освобождению киллеров. Но заказчик пока не задержан судом — ​не так просто доказать его вину… На сегодняшний день всех троих отпущенных подсудимых (двух львовян и киевлянина) по месту проживания нет. Неизвестно, где они находятся, неизвестно, найдем ли мы их опять и вообще живы ли они…»