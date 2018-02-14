Киллеров в агенты не брали

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Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

На первый взгляд в истории с Мялькиным перед нами классический случай из практики СССР. Именно там в ведомствах, напрямую не относящихся к оборонной сфере, создавались имеющие чрезвычайно высокий аппаратный вес должности (как правило, в чине заместителей по кадрам, позднее по безопасности), замещаемые прикомандированными сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб. В малозначительных конторах или территориальных органах столичных организаций, на которых кадров не хватало, на такие должности ставили опытных агентов.

Расширенные полномочия, должность и круг обязанностей Мялькина в Госфильмофонде указывают на его истинное предназначение. Это агент влияния, над которым, судя по всему, кураторы имеют полный контроль. Ведь с точки зрения правил кадровой службы он профессионально непригоден из-за феерической биографии.

Противостояние Мялькина и старшего куратора Госфильмофонда России Петра Багрова, ведущего отраслевого специалиста мирового масштаба, на которого в Европе стоит очередь, привела к увольнению последнего. Наши источники прямо указывают на вмешательство спецслужб в эту историю.

А ключевое отличие от советской матрицы вот в чем. В СССР на такие должности сажали или отставников, или людей, осиливших хотя бы часть кадровой лестницы.

Киллеров в резиденты не брали. Даже получившие условный срок по малозначительным составам и полностью реабилитированные граждане попасть туда не могли. Агенты могли быть вздорными глупцами, непрофессиональными людьми, но с чистой анкетой.

К сожалению, с середины 90-х годов повсеместно установилась практика, когда агент влияния на хорошей должности в бюджетной организации начинал с негласного сотрудничества со своим куратором, а потом быстро переходил к совместному бизнесу, столь же быстро вырождавшемуся в безудержное воровство. Если те, кто отвечает за безопасность учреждений Министерства культуры России, всерьез решат разобраться в ситуации, они, по-хорошему, должны бы установить, с кем Мялькин вел совместный бизнес, не были ли выгодоприобретателями от него члены семей или ближайшие друзья какого-нибудь оперативного сотрудника или его руководителя. И уж точно, сами обстоятельства преступлений, за которые разыскивается на Украине Мялькин (а также время, в которое они совершены), полностью исключают возможность представить его как жертву враждебных России властей.