«Никаких версий пока исключать нельзя»

Поисковая операция на месте крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» заняла почти двое суток и была завершена только утром во вторник. На месте крушения нашли более 1400 фрагментов человеческих тел и около 500 фрагментов самолета Ан-148. Площадь поисковой операции рядом с деревней Степановское Раменского района составила более 30 гектаров.

Спасатели нашли оба самописца — параметрический и речевой. Уже известно, что всю ночь с понедельника на вторник специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) занимались восстановлением и расшифровкой данных о последнем полете с параметрического самописца, который был поврежден.

Для расследования причин крушения Украина намерена отправить пятерых специалистов: четырех от украинского государственного предприятия «Антонов» и одного от Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов. Сразу после крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» (ч. 3 ст. 263 УК России). Следователи установили, что взрыв произошел при ударе лайнера о землю, а не на борту самолета. «Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания. Взрыв возник после падения самолета», — сказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Также она добавила, что уже изъяты образцы топлива, файлы радиообмена диспетчеров и командира воздушного судна, файлы системы слежения за воздушным судном на земле и в воздухе, электронные записи показателей радара полета судна. Назначены необходимые судебно-криминалистические экспертизы.

Пока следователи рассматривают несколько причин катастрофы: погодные условия, человеческий фактор и технические неисправности.

Несколько версий уже отвергнуты как не нашедшие подтверждения. Например, о том, что пилоты незадолго до падения сообщили диспетчерам о неисправности и запросили посадку в аэропорту Жуковский. Но и она не подтвердилась.

Пока официальные органы расследования не привели никаких аргументов против еще одной широко разошедшейся версии: самолет перед вылетом не был обработан против обледенения. Но летчик первого класса, капитан A-320 Андрей Литвинов в разговоре с «Новой» не рассматривает эту версию как серьезную. «Мне позвонили мои коллеги и друзья, которые заходили на посадку в Домодедово после того, как самолет упал. Они говорят, что перед самым крушением самолета никакого обледенения в этой зоне не было. Был снегопад, но снег был не мокрый, а сухой. Я думаю, что обледенение самолета можно исключить».

Источники издания «Сноб», знакомые с ходом расследования, предлагают еще одну возможную причину катастрофы: двигатель Ан-148 перед вылетом не был прогрет. «Предположительно, перед взлетом пилот не убедился, прогрелись ли турбины, а также хватает ли самолету антифриза», — говорит источник издания.

Несмотря на то что следователи не рассматривают теракт в качестве основной версии, авиаэксперты не отказываются от нее. «Никаких версий пока исключать нельзя, — сказал «Новой» второй пилот, работающий в «Саратовских авиалиниях». — Когда самолет над Синаем упал, тоже был большой разброс обломков, оказалось — теракт». Еще один пилот, работающий в «Аэрофлоте», в разговоре с «Новой» предположил, что обломки могли разлететься в том числе и из-за удара о землю, «а выводы делать еще слишком рано».

На борту самолета Ан-148 находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Все они погибли. Шесть самолетов Ан-148 «Саратовских авиалиний» временно вывели из эксплуатации.