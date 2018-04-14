США, Франция и Великобритания нанесли удары по целям в Сирии

Что произошло?

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по Сирии в ответ на химическую атаку в сирийском городе Дума, в проведении которой Запад обвиняет сирийских военных.

По словам очевидцев, взрывы в Дамаске и его окрестностях начали звучать в тот момент, когда президент США Дональд Трамп выступал с заявлением о начале операции против Сирии. Удары были нанесены с кораблей и самолетов предположительно по трем целям: научно-исследовательскому центру, хранилищу химоружия, а также складу оборудования для изготовления химоружия и «важному командному пункту». Все они связанным с сирийской программой создания химического оружия и находятся в районах Дамаска и Хомса.

Бомбардировка длилась около полутора часов. Военные США отчитываются о почти сотне ракет, выпущенных по трем целям. Из них 71 ракету, по данным Генштаба РФ, удалось сбить старой, советской еще системой ПРО, развернутой в Сирии. Интересно, что источник агентства Reuters в сирийском командовании утверждает, что

Россия предупредила правительство Сирии об ударах и даже назвала предполагаемые цели, из-за чего их успели эвакуировать.

В результате ракетных ударов, по разным данным, пострадали от трех до шести мирных жителей, однако точное число жертв пока неизвестно. «Мы сделали все возможное, чтобы свести к минимуму любые возможные жертвы среди гражданского населения», — заверил председатель Комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

В официальном обращении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что США «готовы продолжать ответные меры до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических агентов».

Реакция России

В свою очередь, Минобороны России утверждает, что США и союзники выпустили по Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух - земля», но сирийские ПВО сбили их значительную часть на подлете к целям.

Вместе с тем, ведомство обвинило США в нанесении ударов «по объектам военной и гражданской инфраструктуры». При этом какие именно объекты гражданской инфраструктуры попали под обстрел, не уточняется.

Несколькими днями ранее Москва предупреждала США, что российские военные будут сбивать все ракеты, выпущенные в сторону Сирии, однако в Минобороны рассказали, что «российские подразделения ПВО на территории Сирийской Арабской Республики для отражения ракетного удара не применялись». Удары в Дамаске «не входили в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме», объяснили в военном ведомстве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что действия США, Великобритании и Франции в Сирии не останутся без последствий. Он подчеркнул, что США как «обладатель самого большого арсенала химического оружия не имеет морального права обвинять другие страны».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия считает удар США и союзников по Сирии «актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом», а химатака в Думе была «инсценировкой».

обновление Российские телеканалы изменили сетку вещания 14 апреля. Ударам коалиции по объектам в Сирии уделяется огромное внимание. Программы прерываются бегущей информационной строкой, верстаются срочные информационные выпуски.

Как объясняют необходимость удара мировые лидеры?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что отдала приказ наносить удары, чтобы «свести на нет возможность применения химического оружия сирийским режимом и сдерживать его использование».

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что мир «не может терпеть, когда химическое оружие, которое представляет непосредственную опасность для сирийского народа и нашей коллективной безопасности, делают нормой».

В своем выступлении Дональд Трамп объяснил, что химическая атака в Думе является результатом того, что Россия не сдержала обещания по уничтожению химзапасов в Сирии. Глава комитета начальников штабов США уточнил, что американцы официально не предупреждали Россию о начале операции, однако передали сообщение по специальным каналам незадолго до атаки и выбирали цели так, чтобы не попасть по российским военным.

При этом Минобороны России заявило, что имеет доказательства участия в Великобритании в провокации «о якобы имевшей место химатаке в Думе». По мнению ведомства, ее целью было «спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии». Москва продолжает утверждать, что у пострадавших в Думе не было симптомов химического отравления. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводила данные о том, что в результате атаки погибли 70 человек и у 500 были выявлены симптомы отравления.

Что дальше?

Министерство обороны США утверждает, что в ближайшее время новых ударов американцы не планируют.

«Америка не ищет неопределенного присутствия в Сирии. Мы с нетерпением ждем того дня, когда мы сможем вернуть наших бойцов домой», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

В свою очередь, президент России Владимир Путин объявил о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения действий США и их союзников.