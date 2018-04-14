Кто хочет стать миллиардером

Декларационная кампания обычно проходит шумно, но в этот раз публикация сведений об имуществе и доходах госслужащих и депутатов совпала по времени с блокировкой в России Телеграма, а послевкусие в информационном пространстве потерялось из-за ракетного удара западной коалиции по Сирии. И все же на фоне рутины есть цифры, которые стоит и заметить, и проанализировать.

Декларации подавались в очень интересный момент политического цикла, когда результаты выборов уже оглашены, а инаугурация и следующее за ней формирование нового кабинета министров еще предстоит. Можно выдвинуть на этом фоне гипотезу, что честность сейчас важнее ложной скромности. Потому что политическое влияние общественного мнения на перестановки в федеральных органах власти минимально, а значит, легализация избыточного богатства отдельных персонажей не так повредит им, как попытка и дальше их скрывать. Тем более что у президента, который и принимает кадровые решения, больше возможностей для проверки деклараций, чем у стороннего наблюдателя.

И вот результат: и в администрации президента, и в правительстве, и в парламенте нашлись люди, которые за истекший год стали богаче.

Не в разы. И даже не кратно. Оказывается, находясь на госслужбе, можно увеличить собственные доходы в сотни раз.

Чемпионом сезона-2017 среди парламентариев оказался Сулейман Керимов, официальный доход которого вырос в 229 раз, до 2,7 миллиарда рублей. Впрочем, Керимову нетрудно выйти в кэш — достаточно продать что-нибудь ненужное, а всякого добра у сенатора навалом. Это еще и внешнеполитический сигнал. Как мы помним, французские правоохранители обвиняют Керимова в легализации незаконных доходов через покупку недвижимости. Так что чем больше белые задекларированные доходы сенатора, тем лучше для выстраивания публичной позиции о том, что он просто богатый человек, который может тратить деньги на свое усмотрение.

Еще более впечатляющим выглядит прирост легального дохода вице-премьера Александра Хлопонина, который задекларировал 2,9 миллиарда рублей – в 293 раза больше, чем по итогам 2016 года. А все потому, что Хлопонин продал зарубежную недвижимость. То есть поступил не только практично, но и патриотично.

Куда менее убедительно (я бы даже сказал, довольно-таки стыдно) выглядит официальное объяснение внезапного роста годового дохода министра сельского хозяйства Александра Ткачева. В 2017 году он задекларировал 548 миллионов рублей, это почти в 100 раз больше, чем годом ранее. А все потому, что пожилая мать министра подарила ему ценные бумаги. Теперь семейный бизнес официально в его руках, пусть и в доверительном управлении. Будет чем заняться в случае расставания с госслужбой. Тем более что

теперь изображать отсутствие конфликта интересов будет еще сложнее. Ведь «мамины ценные бумаги» связаны преимущественно с предприятиями агропромышленного комплекса, которым руководит Александр Ткачев.

Доход главы президентской администрации Антона Вайно увеличивался не столь впечатляющими темпами, но достаточно существенно, чтобы выделяться из общего тренда. В 2017 году он задекларировал более 255 миллионов рублей, что в 26 с лишним раз больше, чем годом ранее. Источник красивой цифры в декларации — продажа недвижимости. Зато теперь руководитель администрации одновременно самый богатый в ней чиновник. Это совершенно необязательно (Медведев вот по меркам своего кабинета довольно-таки беден), но все же приятно.

Пока иные ранее небогатые богатеют, чемпионы прошлых сезонов оказываются на обочине. Так, архангельский депутат-единоросс Андрей Палкин, который в 2016 году задекларировал 678,5 млн рублей, теперь и вовсе подал в суд заявление о личном банкротстве.

Если оставить за скобками казус Ткачева, то едва ли даже цифры с десятью нулями могут сейчас кого-то шокировать. Легальное богатство не является стигмой, причем и в тех случаях, когда этот тезис проверяется на народных массах. Вторые президентские выборы подряд кандидат-миллиардер набирает миллионы голосов, причем если за Прохорова голосовали правые, которым положено быть толерантными к частной собственности, то за Грудинина голосовали левые.

К тому же речь ведь идет только о белых доходах. А ведь ни один представитель власти и близко не так богат, как богат был полковник Захарченко.

Механизм подачи деклараций не подразумевает раскрытия сведений о причинах изменения благосостояния чиновников, только цифры. Думается, что если добавить этот интригующий момент, то следующая кампания может стать куда как увлекательнее текущей.