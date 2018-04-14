Занавес опускается
Запад стремится отгородиться от «плохих парней», а Кремль взвинчивает ставки
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Россия переживает самый глубокий внешнеполитический кризис во всей новейшей истории страны после 1991 года. Теперь об этом можно говорить со всей уверенностью. Не менее очевидное наблюдение состоит в том, что причиной этого кризиса стали систематические усилия российских властей, устроивших «геополитическую победу» в виде ссоры практически со всеми государствами мира.
В 2014 году в поддержку позиции России по крымскому референдуму среди членов ООН выступили 10 стран, от Армении до Зимбабве. 100 заявили о своем непризнании результатов референдума и еще 58 воздержались. Примерно это же соотношение сил действует и сегодня, когда Россия одновременно увязла в украинском и сирийском кризисе, волне экономических санкций и, наконец, сделала шаги к прямому военному конфликту с НАТО. Характер происходящего очевиден даже самым непоколебимым «государственникам». Последние в результате обыкновенно приходят к глубокомысленному выводу об армии и флоте как «двух союзниках» России.
К моменту отравления Скрипаля Москва имела очень плохую кредитную историю. Если кто-то нарушает международное право, устраивает своим соседям «гибридные войны» или хотя бы тестирует политически этих соседей на прочность, и это длится годами, то в какой-то момент звучит призыв положить этому конец. Удивляться тому, что Великобритания сделала это, заподозрив российские спецслужбы в атаке граждан королевства на собственной территории, не приходится. Не слишком удивительна и солидарность союзников Лондона (у которого в их числе, заметим, не только королевский флот).
Что поражает, так это логика российской дипломатии и завсегдатаев политических ток-шоу.
Официальная Москве демонстративно нарушает правила и тут же спрашивает: уступки есть? А если найду?
Еще более впечатляющий аргумент состоит в том, что американцы долго были плохими парнями, а теперь настало наше время — и будет хуже.
Эскалация в Сирии, где под американским огнем уже гибли российские наемники, теперь США утверждают это официально, а также обвал российского фондового рынка под воздействием санкций должны были заставить Кремль задуматься о красной линии. Но российские власти считают, что лучший способ выхода из конфликта — это дальнейшее повышение ставок, геополитический блеф. Никто уже не ставит вопросов о том, в чем состоит смысл или тем более национальный интерес российских ответов Западу.
Словно Портос, Кремль дерется, потому что дерется,
хотя и пытается иногда вяло объяснить это спором о трактовке понятия «суверенитет». Более того, Кремль ведет борьбу на два фронта — один из них открыт против собственного населения, которое обяжут помогать страдающим от санкций «ответственным бизнесменам», которому заблокируют мессенджеры и которое снова готово потерять свои сбережения на фоне колебаний валютных курсов.
Важно понимать, что происходит сейчас на самом деле: над Россией опускается новый железный занавес. В отличие от 50-х годов прошлого века инженерами этого занавеса становятся не столько местные идеологи, сколько западные демократии. Для которых сворачивание контактов с Россией становится единственным способом защитить свои общества от токсичных следов — в прямом и переносном смысле. Повода для злорадства тут нет; к несчастью, с точки зрения мировой политики мы в самом деле в одной лодке с кремлевским начальством. Так что единственный прагматический вопрос здесь заключается в том, остались ли в стране институты, способные корректировать внутреннюю политику. Не найдя выхода из авторитарного тупика, мы и правда рискуем стать плохими парнями.