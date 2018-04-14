Закрыть-то закрыли. Но бросили

В минувшие выходные в Подмосковье состоялся крупнейший социальный протест. В девяти городах прошли антимусорные митинги. Ровно в полдень в субботу жители Волоколамска, Балашихи, Красноармейска, Сергиева Посада, Шатуры, Серпухова, Дмитрова, Клина, Коломны вышли на улицы своих городов. Они требовали закрытия мусорных полигонов и выступали против политики губернатора Московской области Андрея Воробьева. Спецкоры «Новой» Ирина Гордиенко и Влад Докшин побывали Серпухове.

Участники митинга на площади у дома культуры. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Митинг в Серпухове открыл его организатор, депутат чеховского городского округа Николай Дижура.

— Несколькими днями ранее московский арбитражный суд постановил закрыть свалку «Лесная», против которой мы боремся почти год. Суд подтвердил нашу правоту. Теперь ее должны немедленно закрыть, я повторяю не-мед-лен-но. Ее запретили законом. И сейчас мы все с вами тут являемся его олицетворением. Мы сила.

В ответ одобрительно загудела толпа.

Митинг в Серпухове собрал около 5 тыс. человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Центральная площадь в поселке Большевик, рядом с которым непосредственно находится полигон, была переполнена. На митинг собралось около пяти тысяч человек. Толпа пестрела флагами, воздушными шарами, плакатами:

«Хватит нас травить!»

«Подмосковье — не помойка!»

«Воробьев, закрой свалку!»

Однако наибольшей популярностью и оживлением среди людей пользовались призывы «Воробьева в отставку!». Многие пришли на митинг с детьми. Весь поселок, который расположен в четырех километрах от Серпухова, еще за несколько дней до митинга был обклеен огромными транспарантами с объявлением о предстоящей акции. Первоначально организаторы хотели провести мероприятие в самом городе. Но мэрия запретила и в ответ провела свой альтернативный митинг за «раздельный сбор мусора» с музыкой, угощениями и народными забавами в виде перетягивания каната. Но протестный митинг в поселке Большевик собрал на порядок больше народа.

Участники митинга со своим плакатом. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Я сама сейчас живу в Серпухове — у мамы, — рассказала «Новой» участница митинга Татьяна, — но дом наш находится здесь, практически у «Лесной», полгода назад пришлось сбежать оттуда, ее здоровье стало сдавать, — кивает она на пятилетнюю дочь, — запах невыносимый. Раньше жители города не понимали наших протестов против свалки. Но полгода назад и их стал накрывать запах.

Мусорный полигон «Лесная» находится в четырех километрах от Серпухова. Вокруг него — ряд небольших деревень. Занимает он площадь в 33 гектара. Это один из крупнейших полигонов в Московской области и сейчас — единственный на юге области.

— На полигоне не соблюдаются три главнейших условия: не производится сортировка мусора, отсутствует система сбора фильтрата, а главное — исчерпан лимит на ввоз мусора, — объясняет Николай Дижур. — Согласно проектной мощности «Лесная» может принимать 300 тысяч тонн мусора в год. Однако, по нашим данным, сейчас в год туда завозится миллион двести тысяч тонн. За последние два года полигон достиг размера с 10-этажный дом, это больше чем за все 50 лет, что он функционирует. Мы подсчитали, что доход с нашего полигона в год составляет миллиард рублей. И, не смотря на запрет суда, губернатор Воробьев и его люди будут сопротивляться до последнего, я уверен. Но и мы не лыком шиты.

Свалка «Лесная», за закрытие которой выступали собравшиеся на митинге. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Дижур знает, о чем говорит. В прошлом году ему и его сторонникам удалось добиться закрытия мусорного полигона «Кулаково», недалеко от города Чехова, депутатом гордумы которого он является. Сначала депутаты пытались вести переговоры с губернатором Воробьевым, указывали на то, что свалка «Кулаково» разрослась до таких размеров, что вплотную подобралась к школе. Расстояние составляло 480 метров. Согласно санитарным нормам, зона «отчуждения» должна быть не менее 500 метров. Однако департамент природопользования и прочие областные инстанции упорно утверждали — расстояние до школы составляет 501 метр, показателей для закрытия свалки нет. Тогда инициативная группа из 13 человек во главе с Дижуром подали в суд и объявили бессрочную голодовку 1 июня, в день защиты детей. Губернские власти сильно обеспокоились. Уговоры не помогали, и в срочном порядке к 1 сентября свалку «Кулаково» закрыли.

«Закрытия-то мы добились. Но свалку просто бросили. Прошел почти год, но, не смотря на обещания, ее никто не рекультивирует. С «Лесной» такое не пройдет. Мы требуем не только закрытия, но и рекультивации. Иначе все Подмосковье встанет с протестами», — говорит Дижур.

Пацаны на бортике хоккейной коробке, попавшей на территорию митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Организаторы митингов во всех городах держат связь между собой.

Более того в прошлом году Дижур со своими соратниками зарегистрировал общественную организацию «Гражданский форум», цель которой объединить всех независимых депутатов, глав городов и районов Московской области, чтобы сообща «отстаивать интересы народа».

Под радостные крики и аплодисменты на сцену поднялся глава Серпуховского района Александр Шестун.

— Пока еще не время праздновать победу. Мы будем бороться за наши права, отступать не намерены, — говорил Шестун эмоционально и в полной тишине. — Посмотрите, сюда пришли сторонники разных партий и движений. Мы вместе. Вам не будет стыдно за меня. Каждый из вас — моя гордость. Спасибо вам. С вами я чувствую себя в безопасности. Губернатор Воробьев не сумеет оказать на меня давление.

Во всеобщей тишине отчетливо раздался женский голос из толпы:

— Под суд его!

Толпа отреагировала взрывом аплодисментов.

Глава Серпуховского района Александр Шестун. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Александр Шестун уже три срока подряд является главой совета депутатов Серпуховского района. Авторитет в районе у него безупречный. И не смотря на то, что с губернскими властями у него давно конфликт (он единственный глава района в Московской области, который яростно выступает против отмены прямых выборов в муниципалитетах — реформы, которую лоббирует губернатор Воробьев), еще никогда Шестун не подвергался такому давлению, как после начала мусорного кризиса. В администрации района постоянно проходят обыски, по словам Шестуна, ему напрямую угрожают сотрудники ФСБ и чиновники из губернского правительства: либо снимаешь свою кандидатуру на предстоящих выборах и прекратишь протесты, либо хуже будет.

«По началу, я не хотел выставлять свою кандидатуру на предстоящих в сентябре выборах главы района, — говорит Шестун, — я с 2003 года на этом посту. Думал, уже хватит. Но после такого давления, я принципиально пойду на выборы».

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На фоне мусорных протестов случился конфуз с «Единой Россией», точнее с ее местным отделением. Дело в том, что единороссы Серпуховского района сами являются деятельными участниками мусорных протестов.

На митинге на ряду с флагами КПРФ, анархистов, «Яблока», было большое количество бело-голубых флагов партии власти. И это далеко не первый митинг, где они — члены регионального «ЕдРа» — принимают участие.

Несколько дней назад, узнав о «мятеже» на местах, к муниципалам в срочном порядке прибыл зампред областного правительства Александр Костомаров и секретарь регионального отделения «Единой России» Лидия Антонова. Они хотели образумить своих соратников по партии. Однако вояж не увенчался успехом. «Поживите с нами на свалке», — посоветовали чиновникам. С понедельника 16 апреля отделение «Единой России» в Серпуховском районе решением политсовета срочно ликвидируется.

На территории митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Митинг закончился принятием резолюции. Три главных требования: немедленное закрытие полигона. В течение трех месяцев правительство Московской области должно предоставить на суд общественности проект рекультивации свалки. И проект по строительству мусороперерабатывающего завода. Резолюция была поддержана единогласно.