Курс рубля к победе

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Не сочтите, что это военная тайна: в Чебоксарах ко Дню Победы ветеранам войны и труженикам тыла выдадут из городского бюджета по 500 рублей. Информация открытая, хотя лучше бы ее засекретить. Пусть бы наши неприятели нервничали и ошибочно предполагали, что мы уже настолько развились и окрепли, что через 73 года после окончания войны способны выдать престарелым победителям и их настрадавшимся вдовам аж по тысяче.

А сейчас разведслужбам противника не надо даже взламывать сайт администрации Чебоксар. И без того можно прочитать «Правила осуществления ежегодной разовой денежной выплаты отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Всякий может узнать, что и в позапрошлом году давали по 500, и в прошлом… Нет, в прошлом вручали по 535. И аплодисменты, наверное, были громче. И вот — снова по 500. Что поделаешь, бедность — не пирог (в данном случае, не хуплу — чувашский пирог со свининой и картофелем).

Но кто бы мог подумать, что Чувашия в 10 раз беднее Тверской области, где нынче вознаграждение ветеранам ко Дню Победы довели до 5 тысяч рублей? Тверь и Чебоксары вроде бы на одной Волге. Или они на разных берегах?

Два миллиона рублей выделено в этом году из бюджета Чебоксар на это «единовременное денежное вознаграждение». При нынешних ценах на любое рядовое дело выделяется больше. К примеру, на расширение стоянки машин возле одного из городских парков направлено 3,5 миллиона.

Бюджет — как тот бассейн, где в одну трубу втекает, а из другой вытекает. При этом втекает прерывистой струей, которая к тому же иногда бьет мимо. Одновременно с сообщением о 500 рублях для ветеранов появилась информация о том, что в отношении бывшего мэра Чебоксар Ирины Клементьевой возбуждены девятое и десятое уголовные дела — вдобавок к восьми, находящимся в расследовании. Два новых дела касаются растраты бюджетных средств, а предыдущие описывают сомнительные подряды на госзакупки, вольную продажу земли и бесконтрольную сдачу помещений в аренду. Бывший мэр Клементьева (в прошлом — деятель регионального отделения «Единой России») обвиняется в действиях, которые повлекли для города ущерб в 14,5 миллиона рублей. Даже если одно из десяти дел дойдет до судебного приговора, то вот она, та самая струя мимо бассейна.

Сейчас Ирина Всеволодовна под домашним арестом, а еще год назад, чествуя ветеранов войны, она, как отмечало агентство Regnum, «выступала дольше всех, говоря о значимости Победы и городских программах». А официальный сайт города Чебоксар привел ее слова, обращенные к ветеранам: «Именно вы на своем примере воспитываете патриотизм и любовь к Родине». Понятно, что именно они. Не она же.

Конечно, чувашских ветеранов земляки поздравят от души и без казенщины. Ветеранские организации найдут спонсоров, чтобы, как водится, купить подарочные пледы и подушки. Внуки испекут старикам пирог хупла, лепешки капартма и подадут к столу традиционный ковш домашнего чувашского пива. А где-то, возможно, встретятся однополчане и обнимутся со словами: «Сто лет тебя не видал!» — «Ну что ты? Только 73 года!»