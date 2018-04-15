Где, кого, за что

Запрещаю вам звонить и писать!

В УПК появится новая мера пресечения

На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон о дополнении УПК новой мерой пресечения — «запретом определенных действий». Согласно новому закону, суд может, в частности, запретить подозреваемому или обвиняемому выходить из дома в определенное время, находиться в некоторых местах, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, а также управлять автомобилем.

Контролировать соблюдение запретов должна ФСИН. В качестве исключения подозреваемый или обвиняемый должен иметь возможность вызвать по телефону скорую или полицию, аварийные службы и МЧС, а также для общения со следователем, дознавателем и контролирующим органом.

Срок действия запретов будет зависеть от тяжести преступления. Так, для преступлений небольшой и средней тяжести такие меры могут устанавливаться на срок до года, для тяжких — до двух лет, для особо тяжких — до трех. Назначать это будут при освобождении под залог или домашнем аресте. В случае их нарушения суд может изменить меру пресечения на более жесткую.

Новая мера пресечения логична и необходима, но вряд ли она будет активно применяться, считает большинство опрошенных «Новой» адвокатов. Основная причина — невозможность ФСИН осуществлять повсеместный контроль за всеми, в отношении кого будет изменяться такая мера.

Владислав Варшавский, управляющий партнер юридической фирмы «Варшавский и партнеры»:

— Данная мера не будет иметь широкого применения, так как она очень сложна в осуществлении контроля за ее соблюдением. Невозможно приставить проверяющего к каждому гражданину.

Павел Терещенко, адвокат:

— Кроме электронных браслетов и счетчиков движения потребуется принятие дополнительных мер по контролю за наложенными на гражданина ограничениями. В общем без модернизации ответственных за исполнение служб в полной мере исполнить закон не получится.

Александр Телегин, адвокат московской коллегии адвокатов «Правое дело»:

— В УПК на сегодняшний день 7 мер пресечения. Но только 2 из них — заключение под стражу и домашний арест — реально накладывают на подследственного ограничения различного рода. А подписка о невыезде часто воспринимается всего лишь как формальность. Ведь это не мешает фигуранту уголовного дела посещать увеселительные заведения или даже звонить свидетелям и потерпевшим с разными целями, включая запугивание.

А сделать с этим на законном уровне нельзя было ничего. Потому и родилась идея такой меры пресечения. Скорее всего, она получит достаточно широкое распространение. Особенно в части запрета на общение с определенными лицами.

Вера Челищева,

«Новая»

Где, кого, за что

Дело Дмитриева

Прокуратура обжаловала решение Петрозаводского городского суда, который оправдал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева по статьям о детской порнографии.

«Апелляция направлена в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим материалам дела. Кроме того, прокурор посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона», — сообщает сайт прокуратуры.

5 апреля суд оправдал историка по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях. Повторная экспертиза подтвердила, что историк фотографировал девочку без одежды для контроля ее физического развития для отчета в опеке — в медицинских целях, никакой порнографии в этих фото нет. Дмитриева приговорили только к 2,5 года ограничения свободы по статье о незаконном хранении деталей оружия.

Дмитриеву также учли время, которое историк отбыл в СИЗО, в результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы. Прокуратура просила для Дмитриева девять лет колонии строгого режима.

Дело лжепрофессора

Мировой судья судебного участка № 77 района Сокол признал 40-летнюю Людмилу Симанович, бывшую завкафедрой юридического института Московской академии Следственного комитета РФ, виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложных документов). В октябре 2016 года Симанович приобрела липовые дипломы кандидата и доктора юридических наук, аттестаты доцента и профессора по специальности «Юриспруденция». После чего женщина трудоустроилась в юридический институт Московской академии СКР. После того как выяснилось, что дипломы и аттестаты поддельные, преподавателя уволили из вуза. Симанович признала вину. Суд приговорил ее к штрафу в 30 000 рублей. По данным СМИ, «профессор» читает лекции еще в пяти вузах и написала более 80 научных статей, в том числе «Кодекс этики преподавателя».

Дело о пытках

Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая перевела под домашний арест полицейского Егора Ялунина, обвиняемого в избиении до смерти задержанного. Ранее Дзержинский районный суд Нижнего Тагила перевел троих полицейских, обвиняемых по этому делу, под домашний арест.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в отделе № 17 полицейские избили задержанного Станислава Головко, чтобы получить от него признательные показания в краже. Медики зафиксировали на его теле следы от 26 ударов. У Головко также оказались сломаны девять ребер, проломлена лобная кость в трех местах, а также раздроблены пальцы на ногах и руках. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Сотрудники полиции свою вину не признали, а один из них сказал в суде, что Головко сам нанес себе телесные повреждения.

Дело Поткина

Националист Александр Поткин, получивший известность как лидер ДПНИ (признано экстремистским и запрещено) после 3,5 года заключения переведен под домашний арест.

В октябре 2014 года Тверской районный суд арестовал националиста, обвинявшегося тогда в легализации имущества казахстанского БТА-банка, добытого незаконным путем. Впоследствии Поткина обвинили также в возбуждении ненависти, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и создании экстремистского сообщества.

Мещанский районный суд в 2016 году приговорил его к 7,5 года лишения свободы. Мосгорсуд сократил срок наказания до 3,5 года лишения свободы, они истекли 13 апреля.

Дело о легализации имущества казахстанского банка выделено в отдельное производство, и именно по нему теперь Поткин находится под домашним арестом.

Вера Челищева, «Новая»,

ОВД-Инфо,

«Медиазона»