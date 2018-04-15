Подняли угольную пыль

Аман Тулеев. Фото: РИА Новости

Окружение экс-губернатора Кемеровской области снова под ударом, оно нервничает и вынуждает некогда легендарного политического тяжеловеса цепляться за руководящее кресло — чем и вызвано стремительное избрание Амана Тулеева спикером местного парламента. Элита Кемеровской области, похоже, опасается повторения событий осени 2016 года, когда Кузбасс привлек внимание Москвы в ходе расследования «Дела Захарченко», полковника антикоррупционного ведомства МВД, в ходе обысков и ареста которого были изъяты 8 миллиардов рублей. Тогда десант в Кемерово оперативников ФСБ обернулся серьезными потерями в «команде Тулеева».

В минувший четверг, 12 апреля, Преображенский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, предъявленный редакции «Новой газеты» и мне как автору публикации «Дело, покрытое угольной пылью». В этом расследовании о криминальном сращивании бизнеса и власти на Кузбассе, опубликованном 29 мая 2017 года, мы обращали внимание на уголовное дело, фигурантами которого в ноябре 2016 года стали персоны, хорошо знакомые тогдашнему руководителю Кемеровской области Аману Тулееву.

Напомню, 9 сентября 2016 года сотрудники ФСБ задержали полковника Дмитрия Захарченко — руководителя управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК), занимавшегося преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

В ходе расследования сотрудники ФСБ выяснили, что осенью 2015 года в поле зрения Захарченко попал Александр Щукин — кузбасский угольный магнат, завсегдатай списка «Форбса», владелец нескольких шахт, автосалонов и десятка других предприятий. И 13 ноября 2015 года был подписан запрос в Интерпол с просьбой оказать содействие в получении сведений по ряду офшорных компаний с целью проверки появившихся у антикоррупционного ведомства МВД, как следует из запроса, подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро. Но, несмотря на наличие серьезных, документально подкрепленных подозрений о «переброске» капиталов из России на Кипр, никаких серьезных подвижек в разработке «дела Щукина», которое вело МВД, так и не произошло.

На Лубянке заподозрили, что Щукин «откупился» от Захарченко. Для проверки этой версии из Москвы в Кемерово и вылетели оперативники ФСБ. Кузбасские чекисты, по всей видимости, опасаясь обвинений в бездействии, предоставили московским коллегам ворох информации, подтверждающей тот факт, что Кемеровское УФСБ уже давно разрабатывает Щукина и его покровителей. Но посетовали — не могут пустить в ход оперативную информацию, потому что все следы ведут к высокопоставленным чиновникам областной администрации и руководству кемеровского управления Следственного комитета.

В «досье Щукина» был и совсем свежий «эпизод», датированный июлем 2016 года, когда под контроль бизнесмена перешел 51% акций АО «Разрез Инской». Местные чекисты предположили, что смена собственника шахты имеет признаки преступления, совершенного организованной группой. И москвичи воспользовались этой информацией. В ночь с 12 на 13 ноября 2016 года в Кемерово из Новосибирска нагрянули сотрудники 5-го управления Следственного комитета России в сопровождении оперативников и бойцов спецподразделения ФСБ. Провели обыски и выемки в десятках кабинетов кемеровского управления СКР, администрации области, офисах коммерческих предприятий, в квартирах и загородных особняках подозреваемых.

Были задержаны и доставлены в Новосибирск не только бизнесмен Щукин, первоначально заинтересовавший москвичей в связи с «делом Захарченко», но и заместители губернатора Александр Данильченко и Алексей Иванов, чиновница администрации области Елена Троицкая, глава управления СК по Кемеровской области Сергей Калинкин и несколько других подозреваемых, близких к основным фигурантам.

Вот эти сведения и оспаривали арестованный Щукин, его супруга, дочь и зять. Как уже было сказано, суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме. Между тем в январе этого года расследование самого уголовного дела было завершено. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами, собранными в 115 томов. Ожидается, что в ближайшие месяцы дело будет направлено в суд.

И у меня есть основания предполагать, что именно это уголовное дело о захвате 51% акций АО «Разрез Инской» заставляет серьезно нервничать «команду Тулеева», что привело к возвращению многолетнего лидера региона во власть — даже несмотря на то, что до окончания полномочий депутатов этого созыва осталось меньше пяти месяцев.

Дело в том, что еще осенью 2016 года, сразу после задержания подозреваемых, Аман Тулеев попытался защитить членов своей команды и «спустить» уголовное дело на тормозах. И не только кулуарно. Губернатор даже высказался публично, убеждая кемеровчан в том, что его заместителей подставили: «Обвинения в отношении них я считаю абсурдными», — заявил Тулеев на экстренно созванной пресс-конференции.

Но Москва осадила Тулеева, а Следственный комитет довел расследование до конца. Правда, проявил гуманность к политику, основательно встроенному в вертикаль власти, и не стал расширять дело новыми эпизодами.

К примеру, о том, как под контроль того же Щукина перешли 100% акций ООО «Шахта «Грамотеинская», принадлежащих британскому фонду прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd.

16 декабря 2013 года в эфире программы «Вести Кузбасс» был показан репортаж о производственном совещании, проведенном Тулеевым. Зрители узнали, что губернатор с большим уважением относится к бизнесмену Щукину, которому решил передать шахту «Грамотеинская», потому что шахтой руководит молодой человек без опыта работы, якобы допустивший задержки в выплате зарплат.

Через два дня гражданин Казахстана 28-летний Игорь Рудык, назначенный англичанами директором шахты, был задержан и водворен в полицейский спецприемник. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства из-за будто бы просроченного загранпаспорта.

Проведя пару недель за решеткой, под угрозой приговора и этапирования в колонию на несколько лет, наемный менеджер Рудык, не имея права без согласия акционеров на такие действия, подписал все документы о передаче акций ООО «Шахта «Грамотеинская» компании, контролируемой Щукиным.

Как я предполагаю, этот эпизод не был «раскручен» и не вошел в обвинительное заключение именно потому, что в операции по переходу шахты «Грамотеинская» под контроль Щукина роль Амана Тулеева была публичной — де-факто он лично дал старт всем событиям, что и зафиксировала телекамера.

Но сегодня — после трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня» — этот, как и другие эпизоды, касающиеся бизнеса по-кузбасски, вполне могут быть реанимированы и вылиться в новые постановления о возбуждении уголовных дел. И поэтому то ли сам Тулеев, то ли его ближайшее окружение не захотело, чтобы экс-губернатор жил жизнью безмятежного пенсионера.

В первый момент федеральный центр, видимо, растерялся от кадровых рокировок в областном совете Кузбасса. Но сейчас, похоже, Москва взяла себя в руки. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует заявление главы СКР Александра Бастрыкина, который рассказал, что в ходе расследования уголовного дела о пожаре установлено, что «высокопоставленные должностные лица препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Эту информацию Бастрыкин озвучил в субботу в Кемерове на встрече с родственниками погибших.

Обнародование этой информации, при этом лично главой СКР, куда больше похоже на сигнал-предупреждение «команде Тулеева», что возвращение экс-губернатора во власть чревато новыми арестами и посадками персон из ближайшего окружения.