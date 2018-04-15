Исход в даркнет

Блокировка еще не началась, и, если верить источнику Интерфакса в Роскомнадзоре, блокировать мессенджер начнут только в понедельник, 16 апреля. Тем не менее пользователи дожидаться сбоев в работе Telegram не стали и, узнав о решении суда, начали осваивать всевозможные способы обхода блокировок. Приложения Browsec VPN, Opera VPN и VPN Master тут же попали в топ запросов App Store.

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

«Мне кажется, Роскомнадзор проводит очередные мероприятия по популяризации средств обхода блокировок, — иронизирует директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова. — Они таким образом повышают грамотность пользователей интернета и провоцируют их на скачивание соответствующих программ. Я думаю, что благодаря блокировке Telegram количество пользователей средств обхода блокировок вырастет с 10–15% до 30–40%, а если еще Facebook c YouTube заблокируют, то мы к 70% приблизимся».

К большому удивлению общественности, инструкция по обходу блокировки Telegram появилась на сайте Vesti.ru. Правда, через некоторое время заметка была удалена. В Telegram-каналах также сообщалось, что Сбербанк, использующий мессенджер для рабочей коммуникации, отправил сотрудникам инструкцию, в которой объясняется, что такое VPN.

«При каждой громкой блокировке мы видим всплеск интереса к VPN и прокси. Россия уже находится на первом месте по количеству установок браузера Tor. Это говорит о несогласии пользователей с законом Яровой и действиями ФСБ. Все это только усугубляет правовой нигилизм людей и ставит Роскомнадзор и спецслужбы в глупое положение», — отмечает глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян.

Создатель Telegram Павел Дуров, в свою очередь, пообещал использовать встроенные методы обхода блокировок, которые даже не потребуют дополнительных действий от пользователей. И все же отметил, что «100%-ная доступность сервиса без VPN не гарантирована».

Впрочем, для тех, кто все же решил отказаться от Telegram, существует похожий сервис «ТамТам», принадлежащий Mail.Group и разработанный на базе «Одноклассников». В этом мессенджере также существуют доступные для читателей «каналы» и поддерживается функция голосовых звонков и передачи файлов. Тем не менее никаких данных о способе шифрования сообщений и звонков в «ТамТам» нет. Велика вероятность, что информация, передаваемая в мессенджере, вообще не шифруется или пресловутые «ключи» были переданы ФСБ, а значит, сервис больше подходит для общения с родственниками, чем для деловой переписки.

Эксперты интернет-отрасли отмечают, что настроить VPN гораздо проще, чем освоить новые приложения.

Кажется, отказаться от общения в Telegram решили только чиновники. В частности, вечером в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прежде активно использовавший мессенджер для коммуникации с журналистами, установил ICQ. «Пока просто пробуем и смотрим», — прокомментировал он свое решение.

«Я очень расстроен как пользователь Telegram, — пожаловался журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой. — Но понимаете, дело в том, что все-таки надо соблюдать закон. И мы все его должны соблюдать».

Особо отличился депутат Сергей Боярский, который решил не просто демонстративно удалить приложение с телефона, но и объявил обход блокировок «недопустимым проявлением правового нигилизма».

«Я давно предлагала для депутатов Государственной думы оставить доступным только сайт госуслуг, а всей остальной стране вообще интернет запретить, пусть живет, как хочет, — шутит эксперт Ирина Левова. — Соответственно, пользователи уйдут в даркнет, но это хотя бы будет не слишком дорого обходиться операторам связи, потому что все блокировки очень дорого стоят и при этом являются абсолютно неэффективными».