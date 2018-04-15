Соучредитель «Партии перемен» Дмитрий Гудков, глава Красносельского района Илья Яшин и руководитель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин сходятся в том, что для оппозиции выгоднее выдвинуть единого демократического кандидата, который бы составил конкуренцию Сергею Собянину на выборах мэра 9 сентября. Поэтому выбирать единого кандидата было решено путем праймериз. Здесь, правда, возникла следующая проблема: Яшин и Гудков предложили каждый свою собственную систему голосования за демократического кандидата. А Сергей Митрохин ничего не предложил и заявил, что и вовсе не хочет участвовать в «чужих», непартийных праймериз (то есть предложенных Гудковым или Яшиным, а не «Яблоком»).

Если не удастся достичь договоренности, кандидатами от оппозиции станут сразу несколько человек. Правда, впереди у каждого из них еще муниципальный фильтр — чтобы зарегистрироваться на выборы, нужно заручиться поддержкой 110 муниципальных депутатов в Москве. Во время муниципальных выборов команда Гудкова провела 267 независимых кандидатов в советы депутатов. Но они представляют только 62 района Москвы (то есть еще из стольких же районов, которые представляют «единороссы», каждому из кандидатов нужно будет получить хотя бы одну подпись).

Первым свою идею процедуры праймериз предложил Гудков. По задумке политика, она состоит из трех этапов: сначала за демократических кандидатов голосуют муниципальные депутаты Москвы (чтобы кандидату пройти в следующий этап, ему нужно всего 10 голосов депутатов). Затем — в онлайн-режиме и на избирательных участках голосуют жители. На третьем этапе — представители демократических партий и движений.

Дмитрий Гудков. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Предложение Гудкова понравилось далеко не всем. Яшин и другие муниципальные депутаты заявили, что такая процедура заранее подготовлена под победу Гудкова. Конструкция не понравилась также Алексею Навальному. Он заявил, что Гудков «боится праймериз, заранее обеспечивая себе результат».

Глава района Якиманка Андрей Морев рассказал «Новой», что главная претензия муниципальных депутатов в том, что в двух предложенных Гудковым турах он совершенно точно одержит победу:

— По ощущениям, Дмитрий выиграет этап с муниципальными депутатами. Просто потому, что они вместе с Максимом Кацем делали муниципальный проект по выдвижению депутатов (в том числе и меня), уже заранее прицеливаясь на мэрскую кампанию, и депутаты точно его поддержат. Третий тур, скорее всего, тоже окажется за Гудковым. Голос в его пользу отдадут «Гражданская инициатива», «Открытая Россия» и, вероятно, ПАРНАС. Разве что из партий не за него будет «Яблоко», которое отдаст свой голос Митрохину, и Навальный — Яшину.

Алексей Навальный решил поддержать Яшина сразу после его заявления об участии в выборах. В эфире своего Youtube-канала Навальный заявил, что, по подсчетам его собственной социологической службы, среди сторонников Навального рейтинг Яшина в 1,5 раза выше рейтинга Гудкова. Правда, опрос среди сторонников оппозиционера проводился уже после того, как Навальный поддержал кандидатуру Яшина. При этом Навальный отмечает, что год назад он бы поддержал Гудкова, но после его объединения с Ксенией Собчак (за пару дней до выборов Гудков вступил с ней в «Партию перемен») и разрыва отношений с «Яблоком» его симпатии поменялись: «Собчак дала ему огромный антирейтинг, он лишился поддержки «Яблока». Ему будет очень сложно аккумулировать наши голоса, чтобы дать бой Собянину».

Вариант праймериз по Яшину — это голосование жителей в интернете и на избирательных участках. Без предварительного этапа с муниципальными депутатами. Морева и других муниципальных депутатов здесь смущает интернет-голосование. «С армией Навального Яшин выиграет такой праймериз в одну калитку», — считает Морев. Гудков говорит, что он против варианта Яшина, потому что мэрия может организовать интернет-накрутку голосов (в виде голосов людей из других городов и ботов власти) и привоз на участки фейковых избирателей для выбора удобного для власти кандидата от оппозиции. Гудков сам признает, что даже в его модели второй этап кажется ему недоработанным.

— Если мэрия нагонит 10 тысяч человек (у них есть такой ресурс), мы будем их считать или не будем? Как мы сможем их отсеять? Нужно найти компромисс. У Яшина будет навальновский мобилизационный ресурс, ресурс «Яблока» — московские пенсионеры и депутаты. У каждого есть свои преимущества. Нужно сделать такие праймериз, чтобы они создавали интригу. Понятно, что Митрохин в интернете проиграет мне и Яшину. Согласится он с такими праймериз? Нет, не согласится. Что есть у «Яблока»? У «Яблока» есть депутаты. Я поэтому так и предлагал — надо один раунд провести так, чтобы и их мнение учесть.

Сергей Митрохин. Фото: РИА Новости

Сам Митрохин рассказал «Новой», что не будет участвовать в «непартийных» праймериз и тем более в их обсуждениях: «Все решения будет принимать «Яблоко» и его руководящие органы. Зачем я буду ходить по каким-то конгрессам (съезд муниципальных депутатов Гудкова. — Ред.) и повторять это?»

При этом «Яблоко» еще не разработало свою систему праймериз (она будет объявлена в конце апреля).

Тем временем муниципальные депутаты придумали третий вариант, «компромиссный» Яшину и Гудкову: праймериз планируется провести на платформе «Яблока» (кандидат пойдет на выборы от этой партии) в виде голосования на независимых участках в городе и этапом с голосованием муниципальных депутатов (30 голосов депутатов — для прохода кандидата). Гудков согласился с этим вариантом, но при условии участия в этих праймериз всех кандидатов.

В субботу, 14 апреля, Гудков созвал съезд муниципальных депутатов и пригласил туда все заинтересованные стороны. Приехали представители «Открытой России», ПАРНАС, Ксения Собчак, муниципальные депутаты, в том числе глава Якиманки Андрей Морев и представитель «Яблока», глава Гагаринского района Елена Русакова (также возможный кандидат от «Яблока»).

— Я считаю, что это абсолютно нормально — дискутировать. Основная цель праймериз — сделать так, чтобы кого-то из нас на эти выборы зарегистрировали, — заявил Гудков.

Ксения Собчак высказалась за то, что нужно объединиться вокруг Дмитрия Гудкова:

— Многие участники, в том числе те, кто сегодня предлагает праймериз, не хотят никакого объединения. Дмитрий Гудков уже более года назад выставил свою кандидатуру, он давно заявил, что собирается идти на эти выборы. И вдруг за пару месяцев до голосования появляется Илья Яшин с такими же амбициями. Вам это ничего в моей речи не напоминает? Речь другого незарегистрированного кандидата на президентских выборах. Правильнее было бы объединиться вокруг одного человека, который может быть зарегистрирован. Но нет, сразу появляются другие люди. Это все просто расшатывание ситуации. Кто ее расшатывает? Один человек (Собчак намекает на Навального).

Главные выводы, которые участники сделали после дискуссии, — нужен нейтральный посредник, который бы организовал процедуру праймериз. Гудков согласился с вариантом не интернет-, а живого голосования на платформе «Яблока», но при условии участия всех, даже Митрохина.

Даже если вдруг окажется несколько оппозиционных кандидатов, катастрофы не случится, считают депутаты, просто нужно будет критиковать Собянина, а не друг друга. Илья Яшин также высказывался по этому варианту: «При таком раскладе надо будет требовать регистрации нас обоих, не атаковать друг друга и сосредоточиться на критике Собянина. Если один из нас выйдет во второй тур, то второй должен будет оказать ему безусловную поддержку».