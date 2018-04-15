Плановый отстрел

Только наивные люди могли подумать, что с окончанием Олимпиады-2018 и восстановлением в правах Олимпийского комитета России допинг-эпопея завершится.

На норвежца Андерса Бессеберга, четверть века возглавляющего Международный союз биатлонистов, зубы точили давно. По совокупности причин, но еще и просто потому, что надоел. Одним из последних поводов к началу конкретного наезда стало решение Бессеберга все-таки провести заключительный этап Кубка мира в Тюмени. В вину 72-летнему президенту, естественно, вменили не это — уже был готов доклад Всемирного антидопингового агентства, обвиняющий руководство Союза в мошенничестве и коррупции. Причем расследованием занялись не спортивные организации, а сразу правоохранительные органы и даже Интерпол.

Штаб-квартира Международного союза биатлонистов находится в Зальцбурге. Сюда первым делом с обыском и наведалась австрийская полиция, а Бессеберг из уважаемого спортивного чиновника мгновенно стал обвиняемым — пока на основании косвенных доказательств. Обвиняют Бессеберга в том, что его организация в течение нескольких лет скрывала многочисленные допинг-случаи, и делала это за деньги.

Основное число скрытых нарушений приходится на российский биатлон — их 65. Кроме того, право проведения чемпионата мира-2021 якобы было предоставлено Тюмени с помощью взяток членам конгресса в 2016 году. Есть у австрийского департамента по борьбе с экономическими преступлениями и другие вопросы к Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш, но они менее серьезны. Достаточно тех, что напрямую связаны с Россией.

На время расследования Бессеберг и Реш уже покинули свои посты. Норвежец вообще не собирался переизбираться в сентябре — но, очевидно, его противники решили подстраховаться. Хотя цель свалить главного биатлонного чиновника — не главная. Два года назад расследование коррупционных схем в Международной федерации легкоатлетических ассоциаций привело к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, продолжающейся до сих пор. Не исключено, что то же самое ждет и российский биатлон.

Естественно, в этой новой истории не обошлось без бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории и основного информатора ВАДА по бесконечному делу о российском допинге Григория Родченкова. Именно на основании его показаний ВАДА инициировало новый процесс, а интервью беглого борца за чистоту спорта норвежскому вещательному порталу NRK добавило поводов для обвинений. Фамилию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова, завершившего карьеру в 28 лет, сразу после Сочи-2014, назвал именно Родченков — якобы аномальные показатели биопаспорта спортсмена были известны еще до Ванкувера-2010, но им не дали ходу.

Западные СМИ живо прореагировали на слова Родченкова о «чемодане долларов», якобы занесенных Бессебергу за сокрытие информации по российским спортсменам, а правоохранительные органы даже назвали сумму — свыше 300 тысяч. Доказать факт взятки будет непросто, если вообще возможно, но главная биатлонная структура уже дискредитирована, а Россия снова под ударом.

Андерс Бессеберг при всех к нему претензиях старался сохранить порядок и спокойствие в общем биатлонном доме. В особых симпатиях к России он замечен не был, но та же поддержка Тюмени как места проведения чемпионата мира тоже вменена ему в вину. Кстати, этой привилегии Тюмень давно лишили. И вообще успехи российского биатлона в последние годы настолько мизерны, что и придраться вроде бы не к чему. Тем не менее под подозрением практически все выступавшие в нынешнем Кубке мира спортсмены — 17 человек.

Конечно, слова немецкого журналиста Хайо Зеппельта о 9 тысячах (!) положительных допинг-пробах и 4,5 тысячи подозреваемых российских спортсменов вряд ли можно воспринимать серьезно. Но смеяться уже давно не хочется.