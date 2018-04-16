В Ереване парализован центр города: улицы заблокированы участниками акции протеста. Они требуют от парламента не позволить бывшему президенту Сержу Саргсяну занять пост премьер-министра. Армянские депутаты должны выбрать премьер-министра завтра, 17 апреля. Точнее, утвердить или нет единственную кандидатуру, предложенную правящей партией.

Протесты в Ереване начались две недели назад — сразу после инаугурации нового президента Армена Саргсяна. В 2015 году конституция страны была изменена, и Армения с президентской формы правления перешла на парламентскую. Реформа по факту вступила в силу 9 апреля 2018 года, к этому дню как раз истекли полномочия президента Сержа Саргсяна.

Оппозиционный депутат Никол Пашинян в центре. Фото: Лилиан Галстян, JAMnews

Саргсян вместо Саргсяна

Преемника Сержа Саргсяна избирал уже парламент — но в финальном списке кандидатов тоже была всего одна фамилия. Депутат от оппозиции не набрал необходимого числа голосов, и на должность президента утвердили однофамильца президента — Армена Саргсяна. Как писал «Кавказский узел», такие выборы оказались для рядовых граждан страны большим сюрпризом.

Когда срок полномочий Сержа Саргсяна на президентском посту истек, Республиканская партия Армении выдвинула его в премьер-министры, то есть (по новой конституции) — на главную должность в стране. Это возмутило оппозицию, которая призвала активистов выходить на улицы. Среди протестующих большинство — молодые люди, студенты. Они скандируют: «Сделай шаг, отвергни Сержа!»

Как протестующие хотят победить «вечного» Саргсяна

Кульминации уличная активность достигла 16 апреля: с утра началась акция неповиновения, которую оппозиция анонсировала накануне. Протестующие перекрыли улицы города в нескольких местах, в том числе проспект Баграмяна, ведущий к зданию парламента, где 17 апреля должны пройти выборы (в нынешнем виде — тоже, скорее, утверждение) премьер-министра.

Лидер протестного движения — оппозиционный депутат Никол Пашинян — одним из первых сел перед автобусом, призвав горожан последовать его примеру. Накануне Пашинян предупредил жителей о планируемой забастовке и рассказал, какие именно улицы будут заблокированы.

Протестующие перекрыли центральную магистраль Еревана. Фото: Лилиан Галстян, JAMnews

Навстречу протестующим в Ереване были выдвинуты полицейские силы, днем появились сообщения о стычках с полицией, а также протестующих — с водителями, которые пытались въехать на забарикадированные улицы.

Согласно конституции Армении, если выборы премьера «срываются дважды», парламент лишается своих полномочий и назначаются новые парламентские выборы.

Протестующие считают такой способ — реальным инструментом смещения Сержа Саргсяна, занимавшего высший пост в государстве с 2008 года, из верховной власти.

10 лет назад нынешний президент Армении Серж Саргсян сам пришел к власти на фоне массовых протестов против результатов выборов. Тогда уличные акции переросли в полноценные массовые беспорядки с реальными жертвами.

Этот протест не принесет сенсаций: эксперты

Протестующие. Фото: Лилиан Галстян, JAMnews

На этот раз масштабы протеста существенно меньше, отмечают армянские политологи. Тактика протестующих у них вызывает разные оценки. Научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян считает, что действия оппозиции (такие, например, как блокирование автодвижения в центре Еревана) вызовет, скорее, негативную реакцию общества. «Это не приведет к увеличению числа митингующих […]», — заявил Микаэлян «Кавказскому узлу».

Борис Навасардян, глава местного авторитетного НПО «Ереванский пресс-клуб» полагает, что полиция постарается избежать применения силы. «Власти Армении не заинтересованы, чтобы утверждение Сержа Саргсяна премьер-министром сопровождалось какими-то драматическими событиями», — считает политолог.