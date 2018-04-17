Свет за перилами балкона

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В Екатеринбурге погиб Максим Бородин, журналист-расследователь, писавший на острые темы. Он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже; через три дня, не приходя в сознание, умер.

На другого екатеринбургского журналиста неизвестные напали у подъезда его дома. Били сзади, арматурой. В результате — ушибы и сотрясение головного мозга, сломано ребро. Дмитрий Полянин — главный редактор «Областной газеты», по сути, губернаторского официоза — в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По словам самого Полянина, действия преступников похожи на нападения, описанные в материале его газеты «Это очень похоже на терроризм» — о борьбе за передел рынка ЖКХ между полукриминальными управляющими компаниями в Екатеринбурге.

В пресс-службе областного полицейского главка сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». У органов следствия пока нет объективных данных о том, что нападение на главного редактора «Областной газеты» могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста. Однако эта версия проверяется в числе остальных, сообщил руководитель пресс-службы следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Дмитрия я хорошо знаю, мы добрые товарищи уже не первое десятилетие, и я рад сообщить, что его жизнь сейчас вне опасности.

Что же касается гибели Бородина, то общественное мнение, в отличие от правоохранителей, свой вердикт уже вынесло: его убили. И даже ясно — за что: Максим в свое время писал о смерти в Сирии трех уральцев, бойцов «Группы Вагнера». Мои екатеринбургские товарищи, правда, осторожно замечают, что на эту тему выступал не один он.

Совершенно естественно, что все оценки Бородина как журналиста сейчас комплиментарны или уклончивы. Но все же рискну привести точку зрения человека, близко знавшего Максима. Это — Леонид Волков, начальник штаба Навального:

«Больно читать бесконечные перепосты про «загадочно погибшего в Екатеринбурге журналиста, расследовавшего деятельность «ЧВК Вагнера». Прямо видно, как нарастает снежный ком слухов и пересказов, превращая трагическую историю Макса Бородина в очередное «злодеяние режима». Я Макса знал очень хорошо. Он — прирожденный журналист-расследователь. Ему нравилось добывать информацию, копаться в ней, выискивать связи, «показывать то, что скрыто». При этом «прирожденный» — не значит «отличный»; его выводы часто были поспешными, связи — неподтвержденными. За ним надо было перепроверять. Но он очень хотел работать, хотел работать лучше и рос. Он был человеком непростым, ершистым. Не соблюдал режим, скажем так. В последние годы его очень мучила неустроенность, он метался: работал в маленьких СМИ и в совсем маленьких СМИ, интересные ему темы вряд ли кому-то были интересны. История Максима Бородина — это не о нем одном. Не о том, как режим точечно убивает журналиста, который пишет на неудобные темы. Нет. Это история о том, как в его лице режим убивает тысячи журналистов (социологов, политологов, юристов, экономистов), лишая их любой перспективы, вынуждая их ежедневно выбирать между честью и куском хлеба. И вот еще один пьющий журналист в пустых стенах бедной квартиры видит свет только за низкими перилами балкона… Одним словом, я бы повременил с размашистыми выводами. И даже предложил бы подождать, что скажет следствие».

Однажды, в связи с очередными нападениями на журналистов, была озвучена инициатива: внести изменения в Уголовный кодекс и за преступления такого рода резко увеличить санкцию — вплоть до пожизненного заключения. Потому что общественная функция журналиста высока и ответственна, потому что журналист — это глаза и уши общества, и общество обязано защищать свои глаза и уши.

Кстати сказать, в России за последние 30 лет убито более 350 моих коллег — больше убивают разве что на Филиппинах, в Мексике да в Алжире.

И все эти дела «ставятся на контроль» в самых высоких инстанциях, а потом их тихо закрывают.

Помню, летом 2010 года в Москве гостила делегация правозащитников из Нью-Йорка. Ее принимали на самом высоком уровне, и лично председатель Следственного комитета докладывал гостям о том, как идет расследование самых громких «журналистских» дел. Оказалось, практически все они, по сути, завершены или на грани завершения. И по Политковской, и по Эстемировой, и по Щекочихину, и по Бекетову… Воодушевленные американцы, вернувшись на родину, составили радужный отчет о своей поездке.

Их обманули. Дело об убийстве Эстемировой ни на шаг с той поры не сдвинулось, заказчики убийства Политковской так и не названы, дела Щекочихина и Бекетова, сразу после отъезда американцев были в очередной раз закрыты.

…А сейчас в Екатеринбурге руководитель местного Союза журналистов поначалу отказался предоставить для прощания с Максимом Бородиным областной дом журналиста, потом, правда, поправился, сказал, что его не так поняли, он просто считает, что прощание логичнее проводить в редакции.