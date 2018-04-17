«Мы — не скот, мы хотим законных решений»

В понедельник водители ГБУ Москвы «Автодор», возмущенные условиями труда и его оплатой, объявили голодовку. Информационно акцию протеста поддержал муниципальный депутат Илья Яшин, разместив видеоролик на канале в YouTube.

К вечеру ситуация уже разрешилась: руководство предприятия пообещало выполнить выдвинутые протестующими требования. О том, как ролик на видеохостинге дал надежду на решение проблем тысяч работников, рассказали сами участники скоротечно завершившейся акции.

Промзона в нескольких километрах от метро «Пражская». Восточнее моста, где ветвятся железнодорожные линии, по обеим сторонам — гектары, занятые промышленными предприятиями, за ними — долгострой жилых комплексов Царицыно. У ворот третьей автоколонны ГБУ «Автодор» Алексей Лашечкин и его коллеги утомленным взглядом провожают вереницу оранжевых КамАЗов, выезжающих на ночную смену.

Инициативная группа водителей «Автодора»: Сергей, Алексей, Максим и Геннадий. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— У нас здесь работает около 250 водителей, вахтой — 15 через 15. В какой-то момент руководство решило отказаться от иностранной, скажем так, рабочей силы, поэтому теперь здесь представлены многие регионы России: Мордовия, Рязань, Пенза, Тверь, Московская область. Работают семьями, приводят друзей. В регионах работы нет, за деньгами приехали сюда. Были уверены — государственная бюджетная организация гарантирует стабильность, порядок, льготы. Не рассчитывали, что с нами будут обращаться, как со скотом.

Алексей из Брянска, ему 41 год. За это время он успел пройти первую чеченскую войну и стать многодетным отцом. В «Автодоре» работает меньше года, приехал в Москву с однополчанином.

Работы у водителей колонны всегда хватало: зимой — вывозить снег, летом — асфальтовую крошку при замене покрытия. Смена обычно длится 11 часов, но в прошлом декабре руководство решило темпы увеличить. Водители молча согласились.

— Работали круглые сутки, спали по два часа, физическое состояние напрямую влияло и на моральный настрой. Острее как-то стали ощущать бытовые проблемы и формулировать по этому поводу вопросы. Но ответов на них, как обычно, не последовало.

Общежитие, где обитают (на достойную жизнь это совсем не тянет) водители, расположено там же — на территории колонны, рядом с административными зданиями и гаражами. На КПП строгий пропускной режим, общежитие удается увидеть только издали.

Вход на территорию общежития. Там усилили охрану. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Внутреннюю обстановку можно оценить по видеоролику, снятому самими водителями. В комнатушке (20 кв. м) живут по восемь человек, спят на рваных матрасах с клопами и тараканами, готовят на общей кухне, принимают преимущественно холодный душ. С такими условиями многие готовы были мириться, но после аврального января терпение достигло критической точки — в тот момент, когда водители получили зарплатные ведомости.

— За январь я получил 20 тысяч рублей, — сокрушается Алексей. — Это даже меньше обычной нормы, без переработок, без премий. Мы пытались протестовать, неоднократно обращались к руководству колонны с вопросом: откуда такие цифры и чем я буду кормить семью? 27 февраля, в день 85-летия ГБУ «Автодор», мы написали коллективную жалобу в прокуратуру Москвы. В итоге «протестующих», по их словам, пересадили на невыездные машины, зарплата просела еще сильнее. Нам прямым текстом с использованием нецензурной брани было сказано: «Увольняйтесь! За вами очередь в пол-Рязани стоит, а где вы еще работу найдете?»

В тот момент водители увидели ролик в YouTube Ильи Яшина о московских дворниках и решили попробовать обратиться к депутату.

— Он выслушал, — рассказывает однополчанин Лашечкина, Геннадий, — обещал вмешаться. После встречи решили выпустить видеоролик, выдвинуть свои требования о восстановлении прав на достойные условия труда и его оплаты и объявить голодовку.

Но продлилась она недолго. Утром в понедельник появился видеоролик и обращение депутата Красносельского района Ильи Яшина, а уже в полдень водителей пригласил на беседу начальник предприятия Александр Орешкин.

— Высокопоставленное руководство спустилось к людям, — слова Алексея заглушает шум от проходящего транспорта. — Мы проговорили несколько часов. Нам сказали: какие-то меры примем сразу, на какие-то нужно время. После встречи Орешкин приехал сюда, на базу автоколонны, собрал водителей во дворе, побеседовал и с ними. Прошелся по общежитию и, надеюсь, вник в наши проблемы.

Максим в своем автомобиле. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Что пообещали?

— Улучшить условия труда и проживания, пересмотреть расчетные листы, где должны быть четко и внятно указаны КТУ — это коэффициент трудового участия, который раньше выставлялся начальником автоколонны по своему усмотрению, почти 50% зарплаты. Помимо этого обещали организовать столовую, помывочный пункт для машин, ремонтную мастерскую.

— Этим обещаниям вы верите?

— Конечно, когда, вернувшись сюда, прежнего начальника Азарова не застали. Он был либо уволен, либо переведен в другое подразделение. На остальное нужно время, мы понимаем. Но очаг конфликта устранен. Тех, кем мы были недовольны, здесь уже нет. Значит, мы были правы в своих требованиях, нас услышали и поняли, приняли меры. До сих пор не понимаю, как информация о нас дошла до самых верхов. Не иначе как в мэрии люди специально следят за каналом Яшина, и чуть что — сразу докладывают.

— Если нас попытаются обмануть, разговоров уже не будет, — добавляет Максим, самый молодой участник протеста. — Мы готовы и к более радикальным шагам, чтобы отстоять свои права и достоинство. Московский «Автодор» большой, 30 000 человек, представьте, что будет, когда никто не выйдет на работу.

Максим в своем автомобиле. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Не боитесь провокаций или каких-либо негативных последствий?

— Нет, и раньше не боялись, — хладнокровно отвечает Геннадий, — хотя и были попытки физического воздействия. Начальник Азаров Алексея буквально придушить пытался, этот момент есть на видео. Это же провокация в чистом виде, ждали ответных действий и от нас. Но мы — не скот, мы хотим решений по закону.