Хроники пикирующего царства
«Фальстаф и Принц Уэльский», «вольная сценическая фантазия на темы комедий и трагедий» — первый шекспировский спектакль Марка Захарова
Фото: Михаил Гутерман
Елена Дьяковаобозреватель
В заглавных ролях — Сергей Степанченко и Дмитрий Певцов, Король Генрих IV — Игорь Миркурбанов, Леди Перси — Александра Захарова. Миссис Квикли, хозяйку «Кабаньей головы» и подружку Фальстафа, играют в очередь Наталья Щукина и Олеся Железняк. А поют в ее разбойном трактире новые песни Юлия Кима.
Однако весь этот блеск сродни не дворцовому фейерверку, но всполохам дальней канонады. Спектакль — о власти. О смертной борьбе за трон. О том, как лицо короля определяет лицо эпохи. Мирная скверна Фальстафа с компашкой явно скоро покажется светлым сном современникам высокоморального Короля Генриха V — недавнего шалопая, Принца Гарри.
«Карьерный взлет способен пережить далеко не каждый человек. Некоторых людей власть безжалостно деформирует», — поясняет свой замысел Марк Захаров.
Молочный, холщовый, кисейный, серо-белый мир шекспировских хроник в декорациях Алексея Кондратьева и костюмах Ирэны Белоусовой очень красив. В нем стоит легкий туман
неопределенности: здесь и бражничают, и лениво волочатся за дамами, и даже вразвалочку грабят богомольцев — точно на тычке, на перепутье, в заторможенном ожидании знака от судьбы. Белой хламидой, пряным дымом из чубука окутана и чудаковатая фигура уходящего короля — Миркурбанова. Лишь иногда в этом вальяжном безвременье, сквозь кисею корсажей блеснет сталь меча или тюремной решетки. Или реплика: «Нынче грабят не какие-то проходимцы, а люди знатные!» Или фарсовая сцена суда, в котором служители британской Фемиды чутки к пожеланиям свыше, к планам двора — как карманники к движениям прохожих.
И театр Марка Захарова не был бы сам собой, если б этот острый фарс и клетка с подсудимыми у рампы не напоминали нам о нашей реальности. О чуткости наших фемид, к примеру.
Неопределенностью окутаны в первом действии характеры Фальстафа и Принца Гарри. В этом королевстве и многоопытный шут-царедворец явно не знает, что может позволить себе в данную минуту и чем это обернется для него в следующую. Видимо, в генах сидит опыт прежних шутов. Фальстаф Сергея Степанченко словно движется мелкими шагами в этом тумане, нащупывая путь.
И совсем уж энигмой — сдержанным до безразличия, точно прошедшим засекреченную школу, где учили быть неприметным до поры, — кажется в первом акте Принц Гарри у Певцова. Цвет будущего времени тут проступает исподволь. Понятно: этот цвет — красный.
Он начинается в спектакле фактурным алым пятном на бинтах Принца Уэльского: примерный сын ранен в битве за отца-короля. Впрочем, герой Дмитрия Певцова легко сорвет фактурную повязку (под ней — здоровая плоть), предельно просто заколет кинжалом брата-соперника.
И воцарится, превратившись в Генриха V. А багряное пятно расползется по всей сцене.
Алый трон молодого короля возносится над сценой на штанге, похожей на школьный ростомер. Вместе с короной Генрих V словно обретает лицо, право голоса, язвительный и циничный юмор. Уцелеют только те, кто сможет договориться с ним. Бражка из «Кабаньей головы» явно обречена. И нелепая спасительница династии, простодушная в своем властолюбии Леди Перси, недавняя боевая подруга претендента на трон, — обречена первой.
Впрочем, властитель попросит палачей сделать все тихо и цивилизованно. В этом тоже фирменный стиль новой эпохи. Финальная сцена — лучшая. В ней спектакль обретает острый захаровский гротеск, прямоту социального высказывания «Ленкома».
И памятная зрителю «машера» полярного волка из реквизита «Дня опричника», ненавязчиво мелькающая на сцене и в «Фальстафе», в тумане битвы за трон, получает свое объяснение. Между этими двумя спектаклями есть некоторое родство. «Фальстаф» — продолжение темы.