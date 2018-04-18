Санкционный смотритель

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Честно скажем, с этими американскими санкциями мы с вами немного растерялись. Пока мы раздумывали, не сжечь ли в ответ свой Ford или, в крайнем случае, Chevrolet соседа по даче, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский уверенно и целеустремленно растоптал свой iPad и выложил видео этой акции протеста в интернет. Отметим: когда надо дать отпор внешним темным силам, наш депутатский корпус всегда на полкорпуса впереди.

Понятно, «Единая Россия», которую Петровский представляет в городском парламенте, эту нервно-патриотическую акцию одобрит и, возможно, даже наградит депутата арифмометром «Феликс» пензенского производства. Но наш МИД, пожалуй, немного встревожился эскалацией конфликта.

Ну ладно, уборщица со словами: «Опять натоптали тут…» — уберет с пола осколки гаджета. А дальше что? Ясно же, наши заокеанские партнеры этот недружественный выпад Ярославля без ответа не оставят. И что тут начнется!

Представим, какому-нибудь конгрессмену его собака, как обычно, поднесет в зубах его любимые войлочные домашние тапочки производства Ярославской фабрики валяной обуви. А тот, жертвуя домашним уютом, схватит эти тапочки, в одних носках протопает к мусоропроводу и спустит в трубу продукцию потенциального противника. А с собаки снимет ошейник, изготовленный из кожи ярославского АО «Хром», и выбросит его в форточку.

В Голливуде, чего доброго, выбросят на помойку с трудом добытую продюсером банку ярославской эмали производства компании «Русские краски», и эпизод фильма о Томе Сойере, где он красит забор, отснимут с первой попавшейся американской краской, уже не заботясь о художественной стороне дела.

Отели Hilton вынудят постояльцев спать на полу, из принципа отказавшись от инвентаря компании «ТД Ярославские раскладушки».

Дальше — больше. Отказ от всего ярославского затронет широкие слои американского общества, включая даже преступную среду. Где-нибудь в Чикаго карманники принципиально откажутся тащить у пассажиров автобусов карманные часы завода «Звезда» и, умерив амбиции, удовлетворятся какими-нибудь швейцарскими марками.

Конечно, депутат из Ярославля, узнав про санкции, разволновался немного лишнего и едва не поставил мир на грань глобальной катастрофы. И жаль, никто в этот момент не предложил ему чего-нибудь успокоительного. Кора дуба, которую в качестве отечественного медикамента, как известно, порекомендовал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, тут не подошла бы. Но отвар ромашки был бы очень кстати. Заодно можно было бы погадать на лепестках, любит нас Трамп или нам пора подобрать Америке другого президента.

Несомненно, акции, подобные ярославской, еще прокатятся по стране, и в этой связи хотелось бы порекомендовать гражданским активистам с депутатскими значками обзавестись мощной отечественной обувью. Кирзовыми сапогами, например. Ведь в итальянских или английских штиблетах и таракана не растопчешь.