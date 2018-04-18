«Отвергни Сержа!»

Центр Еревана вторые сутки заблокирован, к акции неповиновения присоединяются и другие города Армении. Активисты протестного движения перекрывают входы в правительственные здания и называют происходящее «бархатной революцией».

На таком фоне проходит заседание парламента, на котором депутатам необходимо утвердить или отклонить кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на самую главную в сегодняшней Армении должность — премьер-министра.

Заседание парламента длилось больше четырех часов. Активисты протестного движения сказали на митинге своим сторонникам, что парламентарии пробрались в здание парламента ночью, когда на улицах оставались несколько сотен протестующих. Утром, когда акция стала вновь многочисленной, полиция пригрозила применением силы. Но в итоге, как сообщает Jam News, полицейские не стали мешать участникам пройти маршем по центральным улицам.

Лидер протестного движения, депутат-оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» и вместе со сторонниками двинулся к правительственным зданиям — в том числе генпрокуратуре и центральному банку, пишет «Кавказский узел».

Тем временем к Еревану присоединяются и другие города Армении. В Гюмри, втором по величине городе страны, на улицы вышли старшеклассники, — передает независимый канал «Гала ТВ». Сообщается также, что участники акции протеста блокируют улицы в Ванадзоре, но там полиция применила силу и разогнала активистов.

Протесты в Ереване начались две недели назад — сразу после инаугурации нового президента Армена Саркисяна. В 2015 году конституция страны была изменена, и Армения с президентской формы правления перешла на парламентскую. Решение по факту вступило в силу 9 апреля 2018 года, к этому дню как раз истекли полномочия президента Сержа Саргсяна.

Преемника Сержа Саргсяна избирал уже парламент — но в финальном списке кандидатов была всего одна фамилия. Депутат от оппозиции не набрал необходимого числа голосов, и на должность президента утвердили Саркисяна Армена. Выборы оказались для рядовых граждан страны большим сюрпризом — они собирались идти на избирательные участки. В стране не было ни информационной кампании об изменении закона о выборах, ни предвыборных агитаций, ничего.

Когда Саргсян сложил с себя президентские полномочия, Республиканская партия Армении выдвинула его в премьер-министры, то есть (по новой конституции) — на главную должность в стране. Это возмутило оппозицию, которая призвала активистов выходить на улицы. Среди протестующих большинство — молодые люди, студенты. Они скандировали: «Сделай шаг, отвергни Сержа!»

Кульминации уличная активность достигла 16 апреля: с утра началась акция неповиновения, которую оппозиция анонсировала накануне. Несколько тысяч протестующих перекрыли улицы города в нескольких местах, в том числе центральный проспект Баграмяна, ведущий к зданию парламента, где 17 апреля должны пройти выборы премьер-министра. К вечеру начались стычки с полицией, а также протестующих с водителями, которые пытались въехать на забаррикадированные улицы. Появились пострадавшие. К 17 апреля в больницах оставались 12 человек. Около 60 человек были арестованы.

Согласно конституции Армении, если выборы премьера «срываются дважды», парламент лишается своих полномочий и назначаются новые парламентские выборы.

Протестующие считают такой способ реальным инструментом смещения Сержа Саргсяна, занимавшего высший пост в государстве с 2008 года.

10 лет назад бывший президент Армении Серж Саргсян сам пришел к власти на фоне массовых протестов против результатов выборов. Тогда уличные акции переросли в полноценные массовые беспорядки с реальными жертвами.

Около 17 часов армянский парламент утвердил кандидатуру Саргсяна на пост премьер-министра. За него проголосовали 76 депутатов, против — 17.

Диана Петриашвили,

«Русскоязычная медиасеть», —

специально для «Новой»