Никто не обещал вечной жизни, но…
Отцу двоих детей из Санкт-Петербурга требуется дорогостоящая операция по трансплантации костного мозга
Елена Лукьяновафотокорреспондент
Все сотрудники российских благотворительных фондов знают: чем выразительнее лицо их подопечного на фотографии, чем увлекательнее его история, тем больше у человека шансов найти жертвователя. Герои нашей рубрики – обычные люди с обычными профессиями, обычной жизнью и, к несчастью, необычной болезнью. Им всем нужны деньги на лечение. Мы хотим, чтобы они были живы.
У Петра и Марии двое детей. Василисе шесть лет, а Тимофею девять. Петр заболел два года назад, но врачи долго не могли поставить диагноз. Пришлось ехать на обследование в Израиль, и только после этого наши врачи подтвердили, что у него неходжкинская периферическая Т-клеточная лимфома. Но время было упущено.
До болезни Петр был логистом – платили ему хорошо, и он очень дорожил своей работой. Жена Мария, научный сотрудник, получает 25 тысяч, поэтому, когда Петр заболел, с деньгами в семье стало туго. Петр получает только пенсию по инвалидности, работать просто нет сил. Его бывший начальник больше года платил ему зарплату, но потом фирма закрылась.
Сейчас врачи констатируют ремиссию, но не уверены, что она продлится долго, и именно сейчас ему нужно срочно делать трансплантацию костного мозга. Операция назначена на 5 мая, донор найден, но чтобы оплатить донорский материал, требуется полтора миллиона рублей. Пока же собрано только пять процентов от этой суммы.
…Мы разговариваем с Петром в гостиной, по совместительству детской. От постоянно высокой температуры, с которой все и началось и которую невозможно было сбить, он не мог спать и перебрался на диван, чтобы давать выспаться жене. Марии приходится работать за двоих, а дети с ним дома.
Василиса и Тимофей играют в шахматы на полу. В прошлом году им пришлось рассказать про папину болезнь, потому что Петр подолгу лежал в больнице. Когда его отпускали домой, дети думали, что папа выздоровел и можно снова играть в футбол. Однажды они поехали в веревочный парк и Петр начал лазать с детьми наперегонки, но быстро устал и понял, что как прежде быть уже не может.
«Был трогательный момент, – рассказывает Петр. – Дочка маленькая совсем, мы ей в общих чертах объяснили все. Она послушала и принесла мне свои деньги из копилки, сказала: папа, это тебе на лечение. Для меня это было потрясение. Понятно, что ребенок адекватно и с любовью отреагировал, но я не ожидал, что она все так поняла».
Петр не хочет все время говорить о болезни и рассказывает, что он по образованию учитель начальных классов и психолог, окончил богословский институт, показывает книги, изданные с его участием. В ноябре он даже ездил на богословскую конференцию, которую перенесли ради него – приехать раньше он не мог. Пытается шутить: «На фоне бородатых дядек, конечно, выглядел плачевно. Я до сих пор не привык к своей внешности».
«Для себя я объяснил болезнь так: возможно, это шанс пересмотреть свои взгляды на жизнь. Опять же, нам никто не обещал вечной жизни в этом теле. Но я до сих пор не могу осознать, за что мне досталась болезнь»
Петр и Мария надеялись, что донор для трансплантации костного мозга найдется в России и операция будет стоить дешевле. Но нужный материал нашли только за границей. Все два года болезни родственники, друзья и коллеги помогали деньгами, но сейчас все ресурсы исчерпаны. Петр взял кредит, но ему одобрили только сто тысяч.
Собрать деньги на лечение Петру помогает фонд «АдВита». На странице Петра на сайте фонда есть активная кнопка CloudPayments, через эту форму проще сделать пожертвование. http://advita.ru/PZhgun1.php
Или можно перечислить деньги по реквизитам (в графе ««азначение платежа» обязательно нужно написать: «благотворительное пожертвование для Петра Жгуна»).
ПАО «Сбербанк России»
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «АдВИТА»
ИНН 7813165562
КПП 781301001
БИК 044030653
К/сч. 30101810500000000653
Р/cч. 40703810055200000348
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Назначение платежа: для Петра Жгуна.