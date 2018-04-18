Никто не обещал вечной жизни, но…

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Все сотрудники российских благотворительных фондов знают: чем выразительнее лицо их подопечного на фотографии, чем увлекательнее его история, тем больше у человека шансов найти жертвователя. Герои нашей рубрики – обычные люди с обычными профессиями, обычной жизнью и, к несчастью, необычной болезнью. Им всем нужны деньги на лечение. Мы хотим, чтобы они были живы.

У Петра и Марии двое детей. Василисе шесть лет, а Тимофею девять. Петр заболел два года назад, но врачи долго не могли поставить диагноз. Пришлось ехать на обследование в Израиль, и только после этого наши врачи подтвердили, что у него неходжкинская периферическая Т-клеточная лимфома. Но время было упущено.

До болезни Петр был логистом – платили ему хорошо, и он очень дорожил своей работой. Жена Мария, научный сотрудник, получает 25 тысяч, поэтому, когда Петр заболел, с деньгами в семье стало туго. Петр получает только пенсию по инвалидности, работать просто нет сил. Его бывший начальник больше года платил ему зарплату, но потом фирма закрылась.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Сейчас врачи констатируют ремиссию, но не уверены, что она продлится долго, и именно сейчас ему нужно срочно делать трансплантацию костного мозга. Операция назначена на 5 мая, донор найден, но чтобы оплатить донорский материал, требуется полтора миллиона рублей. Пока же собрано только пять процентов от этой суммы.

…Мы разговариваем с Петром в гостиной, по совместительству детской. От постоянно высокой температуры, с которой все и началось и которую невозможно было сбить, он не мог спать и перебрался на диван, чтобы давать выспаться жене. Марии приходится работать за двоих, а дети с ним дома.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Василиса и Тимофей играют в шахматы на полу. В прошлом году им пришлось рассказать про папину болезнь, потому что Петр подолгу лежал в больнице. Когда его отпускали домой, дети думали, что папа выздоровел и можно снова играть в футбол. Однажды они поехали в веревочный парк и Петр начал лазать с детьми наперегонки, но быстро устал и понял, что как прежде быть уже не может.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

«Был трогательный момент, – рассказывает Петр. – Дочка маленькая совсем, мы ей в общих чертах объяснили все. Она послушала и принесла мне свои деньги из копилки, сказала: папа, это тебе на лечение. Для меня это было потрясение. Понятно, что ребенок адекватно и с любовью отреагировал, но я не ожидал, что она все так поняла».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Петр не хочет все время говорить о болезни и рассказывает, что он по образованию учитель начальных классов и психолог, окончил богословский институт, показывает книги, изданные с его участием. В ноябре он даже ездил на богословскую конференцию, которую перенесли ради него – приехать раньше он не мог. Пытается шутить: «На фоне бородатых дядек, конечно, выглядел плачевно. Я до сих пор не привык к своей внешности».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

«Для себя я объяснил болезнь так: возможно, это шанс пересмотреть свои взгляды на жизнь. Опять же, нам никто не обещал вечной жизни в этом теле. Но я до сих пор не могу осознать, за что мне досталась болезнь»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Петр и Мария надеялись, что донор для трансплантации костного мозга найдется в России и операция будет стоить дешевле. Но нужный материал нашли только за границей. Все два года болезни родственники, друзья и коллеги помогали деньгами, но сейчас все ресурсы исчерпаны. Петр взял кредит, но ему одобрили только сто тысяч.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Собрать деньги на лечение Петру помогает фонд «АдВита». На странице Петра на сайте фонда есть активная кнопка CloudPayments, через эту форму проще сделать пожертвование. http://advita.ru/PZhgun1.php

Или можно перечислить деньги по реквизитам (в графе ««азначение платежа» обязательно нужно написать: «благотворительное пожертвование для Петра Жгуна»).

ПАО «Сбербанк России»

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «АдВИТА»

ИНН 7813165562

КПП 781301001

БИК 044030653

К/сч. 30101810500000000653

Р/cч. 40703810055200000348

Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»

Назначение платежа: для Петра Жгуна.