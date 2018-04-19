Олимпийские медали из мусора

Смотрины потенциальных жениха и невесты в одном из токийских ресторанов шли трудновато — тягостное молчание, напряженные родственники и знакомые с обеих сторон. Но вдруг в невыносимой тишине умирающая от смущения девушка чуть слышным голоском задала своему возможному избраннику нужный вопрос: «А есть ли у вас увлечения?» И словно гром грянул. Потенциальный жених мгновенно оживился, вскочил на ноги, картинно вытянул руку и прокричал: «Увлечение? О да, оно у меня есть — это сортировка мусора!» Родственники и знакомые бросились весело обниматься, поднимать бокалы, и в следующих кадрах нам показали счастливую молодую семью, которая по дороге на прогулку с малышами радостно бросает в бачки тщательно подготовленные пакетики с рассортированными бытовыми отходами.

Много лет назад эту смешную социальную рекламу частенько крутили по токийскому телевидению, призывая население максимально аккуратно относиться к проблеме раздельного сбора мусора. Теперь такие агитационные ролики давно не показывают: сортировка мусора стала такой же незыблемой частью бытовой культуры японского населения, как чистка зубов, душ по утрам и горячая ванна офуро вечером после работы.

Правила разделения мусора слегка различаются в зависимости от населенного пункта — в Токио, например, их определяют сами столичные районы, имеющие широкую автономию на правах отдельных городов. Но основные принципы везде одинаковы: прежде всего в специальные контейнеры складываются ресурсы для повторного использования — отдельно стеклянные бутылки, отдельно ПЭТ-бутылки, отдельно — стальные и алюминиевые банки. В последнюю категорию включаются и пустые металлические баллончики от аэрозолей, сковородки, чайники и небольшая по размеру кухонная посуда.

Отдельно идут пачки газет и журналов, картон и прочая бумага. В категорию перерабатываемых ресурсов включена вся бытовая аппаратура — холодильники, стиральные машины, старые компьютеры, кондиционеры и т.д. Как правило, их сбором и передачей на утилизацию заняты соответствующие магазины, где вы покупаете новую технику. Кстати, эта система долго не могла охватить все японское безбрежное море бытовой электроники: еще в начале 2000-х годов в моем спальном районе на юго-западе Токио можно было то тут, то там у заборчиков двух- и трехэтажных домиков увидеть скромно выставленные на асфальт магнитолы, плееры, аудиоцентры — совершенно пригодные к употреблению, но вышедшие из моды или просто надоевшие хозяевам.

Командированный из Москвы инженер-компьютерщик нашего корпункта сходил с ума от такой халявы, набил полную кладовку великолепной техникой, но в конце концов отказался от этого занятия — утащить все было просто невозможно.

Теперь «Сони» и «Панасоники» исчезли с тротуаров: по улочкам стали курсировать грузовички, успешно собирающие ненужную электронику. Извлечение из бытовой техники годящихся к повторному использованию разнообразных полезных вещей налажено неплохо — например, золотые медали для призеров летней токийской Олимпиады 2020 года будут изготовлены из драгоценного металла, добытого из мусора.

Повторное использование охватывает примерно 21% из почти 44 млн тонн бытовых отходов, ежегодно собираемых в Японии. Размеры переработки в Токио считают довольно низкими по сравнению, например, с наиболее продвинутыми странами Евросоюза. Однако японцы активно работают над улучшением ситуации — уже есть муниципалитеты, где в дело идет до 90% отходов.

К тому же страна уже занимает рекордные позиции по ряду наиболее важных для себя категорий мусора. Например, повторно используется более 85% ПЭТ-бутылок (в США — чуть более 20%, в странах Евросоюза — примерно 41%). К 90%, как и в Германии, приближается в Японии сбор и переработка алюминиевых банок. Это, кстати, коронный бизнес токийских бомжей, которых частенько вижу у тачек, загруженных гигантскими прозрачными мешками с металлическими емкостями из-под пива или газировки. Но три четверти бытовых отходов все же идет в печь.

Прилетающие в Токио иностранцы по дороге из аэропорта к центру столицы обязательно обращают внимание на гигантские, но довольно изящные бело-голубые сооружения с высоченными трубами без намека на какие-либо дымки или выхлопы.

Это автоматизированные заводы по сжиганию и переработке мусора, которые, поверьте, не портят картину побережья Токийского залива. Один из них находится на расстоянии 10–15 минут езды от Гиндзы, центрального торгово-увеселительного квартала японской столицы, и расположен рядом с элитным и очень дорогим жильем.

Его респектабельные покупатели не считают такое соседство опасным или неприятным, заводы стерильны, лишены каких-либо запахов и вообще особо не подают признаков жизни. Трудно даже предположить, что у них где-то внутри бушуют печи с невероятными температурами, которые превращают мусор в инертный неорганический пепел и шлак.

Но так было не всегда — еще в конце 90-х годов прошлого века Японию сотрясали скандалы, связанные с высоким содержанием диоксинов в выхлопах мусоросжигательных заводов. Особую огласку прибрела история с жителями токийского района Сугинами, где была отмечена повышенная заболеваемость и смертность из-за большой концентрации в воздухе этих крайне опасных веществ. У некоторых заводов содержание диоксинов в атмосфере втрое превышало, например, такие же показатели в США.

И меры приняли: с конца 90-х годов парламент Японии одобрил серию законов с кардинально новыми нормами сжигания мусора и отдельными параметрами по диоксинам. В результате их выброс в атмосферу довольно быстро удалось сократить более чем на 90%, проблема была решена. Японская промышленность на основе новых норм разработала и стала производить, возможно, самые совершенные в мире заводы по переработке и уничтожению отходов.

Кстати, продукты сжигания тоже идут в дело — например, направляются на производство цемента. Их же используют для строительства все новых искусственных островов в Токийском заливе. Например, пассажиры крупнейшего в Японии столичного аэропорта Ханэда, возможно, и не задумываются о том, что его взлетно-посадочные полосы покоятся на блоках из умело переработанного мусора.