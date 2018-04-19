Вот уж дудки, дядя Сэм!

Кажется, правительство и крупный бизнес впервые за долгое время имеют общего врага, и враг этот — Америка. По крайней мере, риторика главы РСПП Александра Шохина украсила бы ток-шоу хоть Киселева, хоть Соловьева. «Американцы будут использовать, извините за грубость, метод террористов, а именно будут «заложников убивать». То есть они будут из этого кремлевского списка вытаскивать по несколько человек в качестве «заложников» в кавычках, чтобы остальные видели, что и их ждет то же самое, если они не начнут правильно себя вести», — заявил Шохин. И тут же выразил уверенность, что правильного поведения ждать не стоит. Да так выразил, что любо-дорого процитировать фразу, прозвучавшую в эфире Business FM: «Ожидать того, что все вдруг начнут, извините, под дудку дяди Сэма плясать, не приходится».

После таких заявлений о полной лояльности не грех что-нибудь и попросить. На встрече с премьером Шохин, судя по всему, попросил о приставном стуле,

присев на который, можно будет поучаствовать в деле распределения государственной поддержки попавшим под санкции бизнесменам. Судя по всему, в новом кабинете это будет одно из главных направлений деятельности, по которому прямой лоббизм будет допустим и даже неизбежен.

Первое предложение, озвученное Шохиным, как раз из этой серии: национализировать «Русал». То есть: выкупить у Дерипаски долю в компании, чтобы очистить ее от «токсичного собственника».

С одной стороны, звучит разумно. «Русал» из-за санкций несправедливо дешев.

С другой стороны, где гарантия, что, получив государство в акционеры, компания тут же освободится из-под американских санкций? Пока их негативный эффект только усиливается, и выражается он не столько в падении котировок, что на самом деле вопрос второго порядка, а в резком сокращении рынка сбыта: следом за США от дерипаскина алюминия отказывается и Япония. На радость американским производителям. Они только начинают подниматься с колен, и едва ли Трамп захочет портить им праздник в связи с национализацией «Русала».

Не стоит забывать также, что компания обременена огромными валютными долгами, а основные кредиторы — российские госбанки.

Интересное будет кино, когда госбанк схлестнется с новоявленной госкомпанией…

В общем, непроходная эта идея Шохина (ее поддержал почему-то и глава ФНПР Шмаков, которого вообще не слышно даже по праздникам, исключая 1 мая). Но могут быть и другие. И не только у Шохина.

В целом американские санкции работают по принципу: делаем сильнее все, что не убиваем. Что было особенно сильно в российской экономике в последние годы? Тенденции на дирижизм, огосударствление и общее упрощение. Под дудку дяди Сэма все эти пляски станут еще более зажигательными. К примеру, Минпромторг предложил поддержать попавшие под санкции компании через систему госзакупок. Сложно сказать, какому ведомству можно было бы поручить закупки алюминия и зачем. А вот с продукцией еще одного актива Дерипаски, попавшего в санкционный список, завода ГАЗ, можно любых схем нарезать. Министру орден, Дерипаске деньги, исполнителям откат.

Помимо такой вот прямой поддержки подкачку из бюджета обеспечат и наши антисанкции.

Только это будет двухходовка. Сначала нужно запретить что-нибудь политически неуместное, например, американские лекарства, а потом дать денег на импортозамещение.

В списке лекарств, которые могут попасть под запрет, более тысячи наименований. Но все скопом точно не запретят. А дальше и начинается пространство для лоббизма со стороны производителей российских «аналогов»: под кого расчистят рынок, а кто и дальше будет вынужден жить в условиях конкуренции.

В общем, санкционная и зеркальная ей контрсанкционная политика дело настолько важное, что высказанная Шохиным идея о создании особого органа, который ее будет координировать, наверняка будет в том или ином формате реализована. Более того, по мере дальнейшего сползания российской экономики в квазисоветскую, только обремененную коррупционными издержками, дележка бюджетного пирога будет главной задачей правительства. Второй по значимости после изобретения новых налогов и сборов.