Чудны дела твои, ТВ!

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

В жизни всегда есть место подвигу. Или нет. В ночь со вторника на среду канал «Культура» (государственный, между прочим, канал, входящий в холдинг ВГТРК) показал церемонию награждения лауреатов национальной театральной премией «Золотая маска». Нет, в самом этом факте пока ничего героического не прослеживается. Канал в воскресенье, когда церемония проходила на Новой сцене Большого театра, официально вел ее запись, которую как планировал, так и показал в своем эфире поздним вечером во вторник.

А вот дальше — интрига. Еще в воскресенье участники церемонии вели свою онлайн-трансляцию в социальных сетях, по горячим следам комментируя итоги премии и выступления лауреатов. Оказалось, что церемония практически превратилась в акцию солидарности с фигурантами так называемого «Театрального дела» — Кириллом Серебренниковым, Софьей Апфельбаум, Алексеем Малобродским и Юрием Итиным. Едва ли не каждый второй лауреат премии, выходивший на сцену, говорил слова поддержки своим коллегам при единодушном одобрении зала. В связи с чем возникли вопросы: а как крамольную церемонию будет показывать канал «Культура», коли на государственном ТВ дело «Седьмой студии» — фактически табу, и лишь изредка проходит в разделе «Криминальная хроника»? Вырежет неудобные речи? Но тогда придется купировать половину церемонии. Да и странно вырезать то, что уже разлетелось по просторам Сети.

Каково же было изумление посвященных в интригу зрителей, когда в эфир вышла полная версия «Золотой маски». «Телеканал «Культура» героически не сделал ни одной цензурной правки, — отметила на своей странице в Фейсбуке ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина, присутствовавшая на церемонии. — Все слова и все призывы в поддержку фигурантов «Театрального дела» прозвучали, остались в неприкосновенности, ничего не пострадало».

«В течение последнего года мы все переживаем непростые времена, — сказала, открывая церемонию, директор театрального фестиваля «Золотая маска» Марина Ревякина. — Наши товарищи, наши коллеги находятся в тяжелой ситуации, которая не может не затрагивать и не волновать всех нас. И мы все надеемся, что они смогут обрести возможность нормально работать».

«Мы все уверены в том, что скоро эта страшная несправедливость будет исправлена и что Кирилл и его товарищи по несчастью окажутся снова с нами. Давайте им пожелаем скорой свободы», — призвал председатель жюри Алексей Бартошевич, вручая специальный приз жюри коллективу театра «Гоголь-центр» с формулировкой «За создание пространства творческой свободы».

Сам Серебренников стал лауреатом в номинации «Лучший режиссер музыкального театра».

Алла Демидова, принимая премию за лучшую женскую роль в спектакле того же «Гоголь-центра» «Ахматова. Поэма без героя», в своей страстной речи высказала протест против сегодняшнего отношения власти к театру: «Играйте в свои игры, давайте друг другу премии, но если вы начинаете бузить, то в угол — сейчас это называется домашним арестом».

А режиссер Юрий Бутусов, назвав «особой изощренностью» то, что Алексей Малобродский по-прежнему сидит в СИЗО, напрямую обратился к судьям: «Уважаемые судьи, отпустите его домой! Отпустите его домой!» — отчаянно повторил он.

Призыв Бутусова прозвучал особенно актуально в связи с назначенным через три дня очередным судебным заседанием по изменению меры пресечения фигурантам «Театрального дела».

Неподцензурная телеверсия на канале «Культура» вроде как дарила надежду всем сочувствующим — государственное же ТВ, пусть и «Культура». Фронду прежде не практиковала. Супротив «батьки» (канала «Россия») в пекло не лезла. И на «Культуре», как везде, существуют запретные темы и свои «стоп-листы», препятствующие появлению в ее эфире персон нежелательных. Так, может, всесильные телевизионщики знают что-то, о чем пока не догадываемся мы, простые смертные? И как бы намекает, подмигивает, «маячит»: потерпите еще немного, товарищи театралы, и ваши чаяния сбудутся. Оковы тяжкие падут, темницы рухнут.

Впрочем, самой реалистичной казалась все-таки самая простая версия попадания «крамолы» в федеральный эфир: у «Культуры» и так-то рейтинг не слишком велик (невзирая на не подтвержденные ничем, кроме голословных утверждений, духовные устремления отечественной публики), а уж в ночи-то и вовсе стремится к нулю. Ну посмотрит театральную церемонию несколько тысяч самых преданных зрителей — что с того? Они и так в теме, а посему никаких основ это не потрясет. Резать же — себе дороже. Скандал. Вопли о цензуре. И это, в принципе, не страшно — те же несколько тысяч повопят у себя в фейсбуках день-другой, да и забудут: чего-чего, поводов для воплей сегодня хоть отбавляй. Но все же. Пусть уж утешится интеллигенция, для которой и создавался канал. Пусть порадуется или изумится неслыханной и нежданной свободе на одном, отдельно взятом, ни на что особенно не влияющем канале.

А еще через три дня выяснилось, что ни на что «Культура» и не намекала. А если и обнадежила, то лишь самых наивных и легковерных своих зрителей, пребывающих в старорежимной уверенности, что раз уж ТВ выступило — жди благоприятного исхода.

Ни следователь с прокурором, заявившие ходатайство о продлении ареста в СИЗО Малобродскому и домашнего ареста другим фигурантам «Театрального дела», ни судья, удовлетворивший ходатайство, отчаянных призывов театральных деятелей не услышали, а если бы и услышали, то суд у нас, как всем известно, независимый, самый справедливый и гуманный в мире.

Да и некогда слугам Фемиды смотреть телевизор (а уж тем более канал «Культура») в ночи — у них работа, им рано вставать.

После шести часов изнурительного заседания Басманный суд оставил все без изменений. При поддержке Министерства культуры, заодно с прокурором и следователем, попросившим суд продлить меру пресечения арестованным деятелям культуры.

Фестиваль «Золотая маска», кстати, тоже проходит при поддержке Министерства культуры. Такой вот сюр, бред и на глазах крепчающий маразм.

Стоит ли говорить, что главные каналы либо вообще не заметили этого судебного заседания, либо ограничились полуминутными сюжетами о его решении — криминальная же хроника. Лишь канал «Дождь», в распоряжении которого оказались протоколы допросов и очных ставок из этого судебного дела, зачитал в рубрике «Прослушка» показания бухгалтера Масляевой, легшие в основу всего «дела». Его же корреспонденты следили за ходом заседания в Басманном суде, но канал «Дождь» погоды, как и «Культура», увы, не делает.

Стоит также отметить, что в новостях главных каналов, как ни странно, рассказали об итогах «Золотой маски», упомянув в своих отчетах и лауреата Серебренникова, а также особо отметив, что его фильм «Лето» попал в основной конкурс Каннского фестиваля. Чудны дела твои, ТВ!