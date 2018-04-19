«Обращаюсь к тебе как личность к личности»
Следствие отказалось возбуждать уголовное дело по факту пыток антифашиста Виктора Филинкова
Фото: «Новая газета»
Ирина Гордиенкоспециальный корреспондент
Военное следственное управление по Западному округу отказало в возбуждении уголовного дела по жалобе на пытки со стороны сотрудников ФСБ. И конкретно на старшего оперуполномоченного УФСБ Константина Бондаренко. Жалобу в СК подал программист Виктор Филинков, арестованный в рамках так называемого «дела антифашистов» в конце января 2018 года.
Напомним, согласно материалам уголовного дела, следователи ФСБ утверждают, что раскрыли подготовку государственного переворота, который готовили члены межрегиональной террористической организации «Сеть», куда входят преимущественно антифашисты и анархисты. Для «дестабилизации обстановки в стране» антифашисты планировали ряд взрывов, поджогов и терактов, приуроченных к президентским выборам и Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.
Первые аресты по этому делу прошли осенью прошлого года в Пензе, следующие — в январе этого года в Санкт-Петербурге. Всего арестовано восемь человек. Дело строится в основном на признательных показаниях обвиняемых. Практически все фигуранты заявили, что признания они дали под пытками. И пытали их — как в Пензе, так и в Санкт-Петербурге — сотрудники ФСБ.
Одним из первых о пытках заявил петербургский левый активист Виктор Филинков. Он был задержан 24 января в аэропорту Пулково.
Члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили его в СИЗО на третий день после ареста. Правозащитники зафиксировали гематомы, царапины и многочисленные следы ожогов «от ударов электрошокера» на всей поверхности правого бедра и в области грудной клетки, «часть следов уже сошла, но примерно видны 33 следа, некоторые из которых парные». Филинков подробно рассказал им, откуда у него появились синяки и ожоги.
Из официального отчета ОНК о посещении СИЗО:
- «...Телесные повреждения были получены им в машине, в которую его посадили сотрудники ФСБ после задержания в аэропорту Пулково… затем его увезли в лесополосу и возили в течение 4 часов.
- Наносить телесные повреждения стал один из двух неизвестных в масках. На первом ряду машины находились сотрудники ФСБ, на третьем — Филинков В.С. и человек в маске, на втором — сотрудник ФСБ. Одновременно с нанесением телесных повреждений (в промежутке между 03:00 и 07:00 24.01.2018) сотрудники ФСБ требовали от Филинкова дать признательные показания, а добившись согласия — точных формулировок, которые его заставляли выучить».
Также Филинков сообщил правозащитникам, что на медосмотре при поступлении в СИЗО он скрыл от врачей факт пыток, потому как был напуган.
Как рассказал Филинков своему адвокату Виталию Черкасову, после того, как члены ОНК ушли, к нему в камеру пришли те же сотрудники УФСБ «для беседы». Они стали угрожать ему и требовать прекратить общение с правозащитниками. Именно тогда Виктор Филинков и опознал одного из сотрудников, который избивал его в машине. Им оказался старший оперуполномоченный УФСБ Санкт-Петербурга Константин Бондарев.
Как рассказывал Филинков:
- «Во время общения я высказал Бондареву претензию, что во время задержания в ночь с 23 на 24 января сотрудники ФСБ применяли ко мне насилие. На что Бондарев ответил: «Ты же понимаешь, что это не я».
В ответ я сказал: «Вы же там присутствовали и всем руководили». Бондарев ответил: «Мне самому не нравится то, чем я занимаюсь. Обращаюсь к тебе как личность к личности. Я приношу тебе свои извинения».
В феврале Виктор Филинков подал жалобу в ГСУ СК по Санкт-Петербургу на применение к нему пыток со стороны сотрудников УФСБ и в частности Константина Бондарева.
У старшего оперуполномоченного УФСБ оказалась иная версия произошедшего. В ходе опроса следователем военного следственного управления, оперуполномоченный Бондарев заявил, что к Филинкову действительно применялся электрошокер, но сугубо в целях «обеспечения безопасности оперативно следственной группы», которая находилась в микроавтобусе вместе с задержанным Филинковым. По его свидетельствам, когда микроавтобус остановился у светофора, 23-летний Филинков оттолкнул Бондарева и попытался выскочить из машины. Именно поэтому другой сотрудник ФСБ ударил Филинкова электрошокером, и всего дважды: «1 раз в область правого бедра, 1 раз в область туловища».
- «В тоже время водитель микроавтобуса резко затормозил, отчего Филинков упал на пол, задев лицом пластиковые выступающие элементы кресла, отчего получил ссадину на подбородке. Права Филинкова сотрудниками ФСБ не нарушались… В лес его никто не вывозил, пытки электрошокером к нему не применялись».
«Принимая решение по проверке, необходимо учесть, что о противоправных деяниях сотрудников УФСБ России по СПБ Филинков заявил спустя длительное время… что не позволило надлежащим образом зафиксировать имевшиеся телесные повреждения, — писал следователь Валентов в заключении. — В действиях сотрудников УФСБ отсутствует состав преступлений, поскольку применение спецсредства было обусловлено… попыткой Филинкова скрыться… В возбуждении уголовного дела отказать — за отсутствием состава преступления».