«Обращаюсь к тебе как личность к личности»

Военное следственное управление по Западному округу отказало в возбуждении уголовного дела по жалобе на пытки со стороны сотрудников ФСБ. И конкретно на старшего оперуполномоченного УФСБ Константина Бондаренко. Жалобу в СК подал программист Виктор Филинков, арестованный в рамках так называемого «дела антифашистов» в конце января 2018 года.

Напомним, согласно материалам уголовного дела, следователи ФСБ утверждают, что раскрыли подготовку государственного переворота, который готовили члены межрегиональной террористической организации «Сеть», куда входят преимущественно антифашисты и анархисты. Для «дестабилизации обстановки в стране» антифашисты планировали ряд взрывов, поджогов и терактов, приуроченных к президентским выборам и Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.

Первые аресты по этому делу прошли осенью прошлого года в Пензе, следующие — в январе этого года в Санкт-Петербурге. Всего арестовано восемь человек. Дело строится в основном на признательных показаниях обвиняемых. Практически все фигуранты заявили, что признания они дали под пытками. И пытали их — как в Пензе, так и в Санкт-Петербурге — сотрудники ФСБ.

Одним из первых о пытках заявил петербургский левый активист Виктор Филинков. Он был задержан 24 января в аэропорту Пулково.

Члены петербургской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили его в СИЗО на третий день после ареста. Правозащитники зафиксировали гематомы, царапины и многочисленные следы ожогов «от ударов электрошокера» на всей поверхности правого бедра и в области грудной клетки, «часть следов уже сошла, но примерно видны 33 следа, некоторые из которых парные». Филинков подробно рассказал им, откуда у него появились синяки и ожоги.

Из официального отчета ОНК о посещении СИЗО:

«...Телесные повреждения были получены им в машине, в которую его посадили сотрудники ФСБ после задержания в аэропорту Пулково… затем его увезли в лесополосу и возили в течение 4 часов. Наносить телесные повреждения стал один из двух неизвестных в масках. На первом ряду машины находились сотрудники ФСБ, на третьем — Филинков В.С. и человек в маске, на втором — сотрудник ФСБ. Одновременно с нанесением телесных повреждений (в промежутке между 03:00 и 07:00 24.01.2018) сотрудники ФСБ требовали от Филинкова дать признательные показания, а добившись согласия — точных формулировок, которые его заставляли выучить».

Также Филинков сообщил правозащитникам, что на медосмотре при поступлении в СИЗО он скрыл от врачей факт пыток, потому как был напуган.

Как рассказал Филинков своему адвокату Виталию Черкасову, после того, как члены ОНК ушли, к нему в камеру пришли те же сотрудники УФСБ «для беседы». Они стали угрожать ему и требовать прекратить общение с правозащитниками. Именно тогда Виктор Филинков и опознал одного из сотрудников, который избивал его в машине. Им оказался старший оперуполномоченный УФСБ Санкт-Петербурга Константин Бондарев.

Как рассказывал Филинков:

«Во время общения я высказал Бондареву претензию, что во время задержания в ночь с 23 на 24 января сотрудники ФСБ применяли ко мне насилие. На что Бондарев ответил: «Ты же понимаешь, что это не я».

В ответ я сказал: «Вы же там присутствовали и всем руководили». Бондарев ответил: «Мне самому не нравится то, чем я занимаюсь. Обращаюсь к тебе как личность к личности. Я приношу тебе свои извинения».

В феврале Виктор Филинков подал жалобу в ГСУ СК по Санкт-Петербургу на применение к нему пыток со стороны сотрудников УФСБ и в частности Константина Бондарева.

У старшего оперуполномоченного УФСБ оказалась иная версия произошедшего. В ходе опроса следователем военного следственного управления, оперуполномоченный Бондарев заявил, что к Филинкову действительно применялся электрошокер, но сугубо в целях «обеспечения безопасности оперативно следственной группы», которая находилась в микроавтобусе вместе с задержанным Филинковым. По его свидетельствам, когда микроавтобус остановился у светофора, 23-летний Филинков оттолкнул Бондарева и попытался выскочить из машины. Именно поэтому другой сотрудник ФСБ ударил Филинкова электрошокером, и всего дважды: «1 раз в область правого бедра, 1 раз в область туловища».

«В тоже время водитель микроавтобуса резко затормозил, отчего Филинков упал на пол, задев лицом пластиковые выступающие элементы кресла, отчего получил ссадину на подбородке. Права Филинкова сотрудниками ФСБ не нарушались… В лес его никто не вывозил, пытки электрошокером к нему не применялись».

«Принимая решение по проверке, необходимо учесть, что о противоправных деяниях сотрудников УФСБ России по СПБ Филинков заявил спустя длительное время… что не позволило надлежащим образом зафиксировать имевшиеся телесные повреждения, — писал следователь Валентов в заключении. — В действиях сотрудников УФСБ отсутствует состав преступлений, поскольку применение спецсредства было обусловлено… попыткой Филинкова скрыться… В возбуждении уголовного дела отказать — за отсутствием состава преступления».