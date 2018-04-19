«Стоять и следить»

«Молодая гвардия Единой России» будет следить за порядком на уличных акциях оппозиции. Об этом на форуме движения заявил председатель координационного совета Денис Давыдов. Давыдов сказал, что активисты «Молодой гвардии» должны быть готовы отвечать, если на своих акциях «оппозиция начнет кидаться камнями»: «сами не бросаемся, но обижать никого не дадим».

Также в организации начнутся семинары по обучению активистов технологиям уличной мобилизации. «Гвардейцы» должны будут уметь в течение двух часов вывести на митинг в поддержку власти 100–200 человек. А затем в течение дня — еще тысячу. Вышедшие группы молодежи должны будут «выражать свое мнение по самым разным вопросам». Целью обучения активистов будет разрушение мифа о том, что оппозиция контролирует улицу.

— Первое, что очевидно в этой истории: очередные люди в «Единой России» и ее окружении соскучились по бюджетам, — считает Элла Панеях, социолог, доцент Высшей школы экономики. — Попытки создать какое-то молодежное движение (как мы помним по движению «Наши») возникают у власти периодически. Обычно это инициативные движения: кто-то начинает такие вещи продвигать в надежде получить на это бюджет и сделать на этом карьеру. Эти движения разваливаются, как только их перестают финансировать и информационно поддерживать. И мне кажется, что перспективы у нынешней попытки примерно такие же.

Официально про выделение бюджетных денег на эту инициативу пока сказано не было, но теоретически их можно пустить на проведение обучающих семинаров, считает Панеях. Председатель «Молодой гвардии» Денис Давыдов рассказал «Новой», что на семинарах обучающимся будут рассказывать, как правильно подавать заявку на митинг и как разрешено себя вести на самой акции:

— Кому как не молодежной политической организации выражать мнение людей? А улица — это главное место дискуссий. Почему все сейчас говорят, что мы будем выходить на митинги «за» власть? Разве митинги в регионах, которые мы собирали, за запрет продажи алкогольных энергетиков были провластными?

Тем не менее Давыдов считает, что они не имеют права, «как некоторые», призывать людей выходить на улицы, не дав им знаний об основах безопасности и норм закона. Для этого, по словам председателя «Молодой гвардии», и нужна образовательная программа.

— Все будет так же, как было в 2005 году, — говорит глава Красносельского района, оппозиционер Илья Яшин. — Образовательная программа будет такая: их будут собирать, вывозить на природу, рассказывать, как Путин спас страну от развала. Будут посвящать в то, что оппозиция — это сплошь враги России, пятая колонна. Может, к ним еще будут приезжать высокопоставленные чиновники.

Панеях считает, что на обучающие лекции и семинары по участию в митингах «за» власть будет ходить в основном «безыдейная» публика:

— Идейная публика с патриотическими настроениями среди молодежи, безусловно, существует. Это фиксируют специалисты по молодежным движениям. Но они не так уж склонны служить пушечным мясом для чьей-то комсомольской карьеры. А тайно спонсируемые правительством молодежные организации используют известную модель мобилизации. Если участникам не платят за это (а обычно им платят), их везут в центр и вкусно кормят. А для молодых людей из регионов съездить куда-нибудь в Москву, Санкт-Петербург (где можно ожидать серьезных митингов) — дело приятное. Потусоваться — дважды приятное.

Что касается слов Давыдова про создание силовых отрядов для противодействия оппозиции и «бросанию камнями», то здесь лидера «Молодой гвардии», по его словам, неправильно поняли:

— У меня спросили: «Если вас кто-то там начнет поддавливать на улицах, что будете делать?», и я сказал: «Мы не убежим». Но разбираться с нарушениями закона будут правоохранительные органы. Как они скажут, так и будет.

«Стоять и следить» — так уличную функцию активистов «Молодой гвардии» охарактеризовал Давыдов. Элла Панеях сомневается в том, что активисты не будут заниматься провокациями: «Экспертная интуиция мне подсказывает, что веры ему никакой».

Илья Яшин считает, что все это не новая, но абсолютно бесполезная история. Растаскивание бюджетных средств через молодежные организации, по его словам, было всегда: «Я вообще удивлен, что эта тема сейчас вызвала такой общественный резонанс. Сколько денег распилили на всех этих «Селигерах», молодежных проектах. Наверное, сейчас эта активизация отчасти связана с фигурой Андрея Турчака (секретарь Генерального совета «Единой России». — Ред.). Он сам выходец из «Молодой гвардии» и прекрасно знает, как такое обучение проводится».