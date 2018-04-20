Десять лет назад, когда в честь 100-летия Международной федерации хоккея выбирали символическую сборную века, Фетисов получил на 16 голосов больше, чем Уэйн Гретцки. Послужной список уникален. Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, два Кубка Стэнли как у игрока и еще один — как у тренера. Наград не счесть, шишек тоже. Биография достойна сериала, который уже был. Назывался, естественно, «Слава».

За океан в конце 80-х уезжал бунтарем и борцом с системой. Через 13 лет вернулся государственником, которым по сей день и остается. 16 лет во власти и при власти, при этом системой отнюдь не обласкан. Фигурант многочисленных расследований, партнер президента РФ по ветеранским ледовым сражениям, инициатор создания Континентальной хоккейной лиги, и прочая, и прочая, и прочая.

Его и на льду было много, много и в жизни вне льда.

Он — Фетисов. Сам себе монумент.

Гениальность Фетисова-хоккеиста сомнению не подлежит. Все лучшее, что было в генерации российских оборонцев, от Николая Сологубова до Валерия Васильева, воплотилось в этом московском пацане из барака. Принятого в хоккейную школу ЦСКА только со второго раза. Когда пришло время выйти на лед в составе основной команды, он был не 17-летним юнцом, а уже лидером. Лидером в 40 лет и ушел со льда. Так начинают и завершают только великие.

Лучшим защитником чемпионата мира в первый раз Фетисов стал в Праге в 1978-м, когда ему только-только исполнилось 20 лет. Через 11 лет в Стокгольме его в пятый раз признали лучшим. Это был последний чемпионат с участием всей знаменитой пятерки Фетисов — Касатонов — Макаров — Ларионов — Крутов, которая была насколько ларионовской, настолько и фетисовской. Второй номер называл себя атакующим защитником, но это не вся правда — он с равным успехом мог делать на льду все и был стержнем уникального квинтета. Оружия против них не было. Шведский журналист как-то мне рассказал, что, когда Фетисов с партнерами выходили на лед в большинстве, два их телекомментатора на спор называли секунды, когда эти русские забьют. И включали секундомер.

Рекорд Вячеслава Фетисова по количеству шайб, заброшенных защитником в чемпионатах страны, неколебимо стоит до сих пор. Не одна эпоха сменилась. Нынче играют куда больше матчей, чем в эпоху Фетисова. А вершиной так и остаются его 153 гола. Остальные он забросит уже в Национальной хоккейной лиге. Первую за «Нью-Джерси Дэвилз» — в 31 год. Последнюю за «Детройт» — в 40. Когда уникальное сочетание фетисовской мощи и легкости уже давало сбой, но с игровой мудростью и интеллектом все было в порядке.

Забавно, что «дьяволы» выбрали Фетисова еще в 1983-м под общим 145-м номером. Они же тогда еще не знали, что положили глаз на лучшего защитника столетия и что пик карьеры придется на «Детройт», где Скотти Боумэн воссоединит легендарную русскую пятерку, пусть в несколько измененном составе.

Он не единожды перезагружал карьеру, а в некоторых случаях и жизнь. Как было после двух страшных автокатастроф — в первой, в середине 80-х, он потерял брата Анатолия, вторая произошла летом 1997-го после завоевания «Детройтом» Кубка Стэнли и завершилась инвалидностью для Владимира Константинова и Сергея Мнацаканова. Для Фетисова это тоже не прошло даром.

За сборную России он сыграет только один раз — на Кубке мира-1996. В Россию он будет приезжать, и даже проведет один официальный матч за «Спартак» во время локаута-1994. Но многие посчитают, что жизнь в Америке он ни на что не променяет. Он же и тренерскую карьеру удачно там начал, взяв с «Нью-Джерси» третий Кубок Стэнли. Но он вернулся. Не для того, чтобы разово возглавить ставшую бронзовой сборную России на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, а насовсем. Жаль, конечно, что не продолжил тренерскую карьеру. Может, точно было бы легче. Но, наверное, не так интересно.

Помню, как еще в 1994-м, по дороге в Нижний Новгород со сборной НХЛ, зашедший в наше купе отец главной звезды Александр Максимович Фетисов произнес историческую и пророческую фразу: «Славка — политик!» Стезю сына Фетисов-старший чувствовал. Но и он, конечно, тогда не думал, что она окажется столь переменчивой, с такими взлетами и падениями, которые никому из бывших хоккеистов и не снились.

За те шесть с половиной лет, что Вячеслав Фетисов в нулевые возглавлял Госкомспорт и Росспорт (он подчеркивает, что это была просьба Владимира Путина), много всего случилось. По Фетисову, он сделал бы больше, если бы ему не мешали разного рода «присосавшиеся к спорту» деятели. Деятели, напротив, считают, что Фетисов все развалил. Фетисов говорил, что ему не дали довести до конца программу «Результат», благодаря которой Ванкувер-2010 должен был принести России 9 золотых медалей, а Сочи-2014 — все 14. Успешно интриговавшие против начальника Росспорта, напротив, видели в его действиях один вред.

Как бы то ни было, высокую должность Вячеслав Александрович потерял в связи с упразднением Росспорта. В 50 лет. В год, когда явилась на свет Континентальная хоккейная лига, для чьего появления Фетисов сделал, наверное, больше всех. По крайней мере, проект Евроазиатской хоккейной лиги, ставшей предтечей КХЛ, он начал продвигать еще в середине нулевых. Проект был, конечно, революционным. В январе 2012-го Фетисов покинет сразу два поста — председателя Совета директоров КХЛ и президента родного ХК ЦСКА. В КХЛ все ему покажется устоявшимся, даже слишком, в ЦСКА не сойдется с новыми хозяевами по принципиальным вопросам. Он, безусловно, вольно или невольно выламывается из любой системы — дают знать о себе и зарубежный опыт, и бунтарский, но в определенных рамках, дух. Фетисов, может, и рад был бы вести жизнь благонамеренного чиновника, но у него на все свое мнение, а однажды произнесенная фраза «наши люди не готовы играть по единым и понятным правилам» говорит о многом.

Сенатором от Приморского края он был избран еще в 2008-м, но жизнь на тихом месте не стала менее бурной. Политика окончательно хоккей и спорт не вытеснила. Должностей и обязанностей ему хватает и сейчас — и в Государственной думе, и в других областях. Фильмы, книги, авторское ток-шоу, мастер-классы, всего не перечислишь. Одну роль не готов на себя примерить — свадебного генерала.

Когда великого хоккеиста спросили, как Владимиру Путину удалось забросить восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги, наставник недавнего дебютанта очень удачно заметил, что президент «всегда оказывается в нужный момент в нужном месте». Вопрос, почему при столь близких контактах с президентом РФ на хоккейной площадке статус «тренера» остается на прежнем уровне, скорее риторический. Значит, есть те, кто ближе к телу, — например, Виталий Мутко, пусть вице-премьер в хоккей с президентом и не играет.

Вячеслав Фетисов — слишком монументальная для нашего, да и мирового спорта фигура, чтобы уйти в тень. Кстати, у него вообще все юбилеи обязательно связаны со знаковыми событиями и переменами в карьере. Интересно, как будет на этот раз.