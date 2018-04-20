Мой сундук с вдохновением

Воскресенье. Дневник пишу ретроспективно, о прошедшей неделе, понедельник которой начался в воскресенье — ​с детских научных чтений (школьники читают научно-популярные книги и рассказывают о них друг другу и слушателям). Я готовила рассказ о книжке «Здесь был Рим» Виктора Сонькина. По дороге в маршрутке около получаса перелистывала книгу, женщина лет 50, которая сидела рядом, увидела обложку и спросила: «Тебе это надо? Это же все мертвое, в земле лежит. Нужно читать не о том, что строили другие, а о том, что ты можешь построить в будущем». Далее услышала возмущенный вопрос: «Чем молодежи мозги компостируют?» — ​по отношению к самой истории Рима. Я сказала, что мне просто очень интересно. Этой историей я закончила свое выступление. Мир мне подыгрывает.

Понедельник. Я учусь в 11-м классе на заочной форме (с посещениями уроков литературы), поэтому на этой — ​не каникулярной — ​неделе школы почти не было. Утром я поехала в Академию арт-журналистики, которую провели в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля впервые. В академической музыке я не понимаю ничего. Радостное ощущение сундука с сокровищами поблизости, в который можно заглянуть. Удивлена тому, что в эту академию меня так легко (единственную школьницу) приняли, потому что это было очень круто.

Последней лекцией была короткая речь оперного критика Аи Макаровой про личные блоги. Я подписалась на ее канал «Занимательное либреттоведение» в Телеграме, хочу полистать (прочитать) ее книжку про оперного режиссера Мартина Кушея. Снова радостное ощущение сундука с сокровищами поблизости.

После лекций побежала на английский. Потом была творческая встреча с главным редактором «Музыкального обозрения» Андреем Устиновым, вечером — ​прекрасный концерт (Глинка, Гайдн, Чайковский) — ​тоже в программе академии.

Вторник. Приехала в академию ко второй лекции, которую очень интересно читала профессор ВШЭ Анна Качкаева. Потом — ​занятие по английскому. Вечером — ​концерт (Вайнберг, Шнитке). Немелодичная, психоделическая музыка. Жалею, что не сообразила расспросить кого-нибудь из лекторов академии об этом концерте, не хватает того, кто может прокомментировать, рассказать.

Среда. Утром три прекрасных лекции в академии, потом — ​творческая встреча с Гидоном Кремером. Вечерний концерт (Дебюсси, Бизе, Берлиоз). Так интересно три вечера подряд слушать академическую музыку, пробовать ее присвоить, наблюдать за музыкантами (заглядывать в сундук, да).

Четверг. В марте я начала ездить на пары к Наталье Александровне Муратовой в НГПУ. Какая большая радость и удача ее слушать. В этот четверг была лекция по экранизации литературных произведений и семинар по «Расёмону» Куросавы. Прогуляла академию.

Английский. Вечером занятие на «Открытой кафедре» из цикла «Освобожденная классика» про «На дне» и «Мастера и Маргариту».

Я часто думаю о том, какое счастливое везение, что «Открытая кафедра» существует, и в ней существуют дорогие мне люди, важные смыслы про свободный диалог, поиск, открытие, заинтересованность, присваивание, заботливое внимание, возможность задавать вопросы, говорить о табуированном, отвлекаться, спорить, шутить, иронизировать, очаровываться, пить кофе из турки… «Открытая кафедра» — ​Центр гуманитарного образования в Новосибирске, а для меня место, где я столько всего услышала, прочитала, увидела впервые (и продолжаю, конечно).

Пятница. В школу — ​к Ирине Владимировне, моему учителю литературы, поговорили и обнялись. Потом английский. Вечерняя лекция Натальи Олеговны Ласкиной о киноверсиях «Трех мушкетеров».

Суббота. Эта неделя закончилась субботней ночью (все воскресенье я отсыпалась и бездельничала). «Открытая кафедра» показывала три фильма (формат «кино нон-стоп»): «Книги Просперо», «Два в одном», «Тупой и жирный заяц» с 19.00 до 1.00 — ​в поддержку Елены Макеенко, которая проходит в Германии сложное лечение от рака. Это было интересное, иногда очень смешное кино, объединенное темой театрального в кинематографе. Впервые родители разрешили вернуться домой на такси в 3 часа ночи (вернулась с ощущением полноты прожитой недели).

Алевтина Козорезова,

17 лет, Новосибирск