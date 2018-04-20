Альт, флейта, фехтование и планы по захвату мира

Анна Скульская

Понедельник. Сегодня возвращаюсь после каникул в школу. Вчера было тепло, и везде была трава, я думала — ​наконец-то пришла весна, а сегодня выпало так много снега, что даже школу открыли на два часа позже. После джазового оркестра я со своим другом пошла домой, но выяснилось, что его мама решила приехать за ним раньше и не дала ему у меня остаться. Обидно получилось.

Вторник. В понедельник я играю на флейте в джазовом оркестре. А во вторник — ​на скрипке в камерном оркестре. В этом ансамбле надо очень стараться — ​там довольно продвинутые музыканты. По большей части это корейцы, которые, к сожалению, не очень доброжелательны к тем, кто не из их компании.

Среда. В школе происходит штука под названием Exploratory. Ученики заранее выбирают какой-нибудь курс по их интересам и в течение месяца на него ходят. Это может быть скрапбукинг, танцы, компьютерная анимация, игры на улице, язык жестов. Я в этот раз выбрала дебаты. Мне там не очень нравится: у большинства в классе мало опыта в риторике, и иногда их речи бывают неубедительными, но все-таки иногда бывает интересно. После школы у меня урок немецкого по скайпу с русской учительницей. Мы вместе разбираем немецкие тексты, учим стихотворения и грамматику.

Четверг. Занятие по оркестру. Я играю на альте, потому что в начале года преподаватель меня попросила… Скрипачу не очень прикольно играть на альте, но она была слишком красноречива. В школе много задали, поскольку приближается конец года. После школы ко мне домой приехал мой учитель скрипки. Мы сейчас готовимся к моему первому конкурсу, который будет через две недели. Мой преподаватель меня очень любит и меня поддерживает, когда мне плохо. Я немного волнуюсь, но надеюсь, что все будет хорошо.

Пятница. Последний школьный день на этой неделе — ​наконец-то!!!! В школе все выглядело как обычно, но было понятно, что все ждут конца этого дня с нетерпением. После школы у меня должен был быть первый урок по фехтованию, которого я ждала. Но мне не понравилось: я занималась фехтованием раньше, а там оказалось слишком просто. Было очень тяжело тащить домой рюкзак и снаряжение.

Суббота. Утром был урок по флейте с русской учительницей. Я с ней занимаюсь по скайпу. Мы учили «Полет Шмеля» Римского-Корсакова. Она мною была довольна. Потом был урок — ​тоже по скайпу — ​у моей мамы. Мы читали «Барышню-крестьянку» с группой других детей. Потом я болтала с одним мальчиком из Германии.

Воскресенье. Утром я играю на скрипке на церковной службе. Я раньше там пела в хоре, но потом у меня начал ломаться голос. К сожалению, учительница не понимает, что голос надо беречь, рассердилась на меня и обиделась. Но так как она мною больше не заведует, я могу ей делать гадости, играя так, чтобы заглушать хор. Ну разве я не сама доброта? А после церкви у меня урок риторики, где я учусь убеждать людей, чтобы в дальнейшем, наверное, захватить мир. И еще флейта…

Анна Скульская,

Риджвуд, штат Нью-Йорк, США