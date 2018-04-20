Девятый «Б»

В сегодняшнем выпуске «Девятого «Б» взрослые и подростки обсуждают, почему им так трудно говорить друг с другом и можно ли договориться

Да просто, блин, послушайте

Что труднее всего в разговоре со взрослыми

Труднее всего — ​преодолеть стеснение. Перед учителями мы боимся допустить какую-то глупую ошибку. Нам приходится постоянно следить за своей речью, а не за ходом беседы. И если совершаем ошибку, то боимся реакции. А родители могут любой разговор превратить в урок. Это очень раздражает и заставляет нас меньше разговаривать со взрослыми и не рассказывать им ничего.

Ника, 9-й класс

Взрослые заведомо «знают», а значит, что бы мы ни говорили, нас не послушают. Но дети не всегда ошибаются, а взрослые не всегда правы. Но взрослым свойственно считать свою мудрость абсолютной.

Ека, 11-й класс

Мои родители 25 лет назад не смели говорить со своими о половых отношениях, наркотиках и даже нельзя было вслух сомневаться, стоит ли поступать в институт. Я же могу себе это позволить. Однажды я покурила, мне стало плохо, я пришла к маме на работу, и она не разозлилась. Мне кажется, что в детстве наших родителей повсеместно было принято умалчивать важные вещи. Сейчас в разных семьях по-разному. Один мой друг спокойно курит дома при родителях. Второй ничего не может рассказать родителям, скрывает проблемы. Дело не только в доверии: важную роль играет культура и осознание того, что разговаривать — ​это вообще важно.

Я могу говорить с родителями о чем угодно, просто не всегда это делаю, потому что есть вещи, которые их могут огорчить, это легче рассказать психологу или друзьям.

Взрослые заняты, у них свои проблемы. Но нельзя сказать, что им до нас нет дела. Они стараются проводить свободное время с детьми, только подростки, как правило, от этого отказываются, выбирая компанию друзей или одиночество. Родителям важно, когда дети делятся с ними проблемами: это признак доверия.

Взрослые-родители и взрослые-приятели… Со взрослыми-приятелями у нас отношения совсем не такие, как с родителями. Если взрослому от 18 до 30, то отношения доверительные. А если ему больше 30, то это более официальные отношения — ему уже нельзя рассказать обо всем, с ним вы вряд ли будете обсуждать отношения. Для меня родители относятся скорее к друзьям, которым до 30 лет.

Какие отношения идеальные? Основанные на доверии. И хотелось бы получать свободу в разумных пределах, чтобы родители многое разрешали, но при этом подстраховывали.

Евгения Кузнецова, 9-й класс, Москва

Они все время нас оценивают. Многие взрослые действительно диктуют свои правила из лучших побуждений, но здесь очень легко переборщить. Трудно сохранять спокойствие, когда постоянно отмечают, что ты делаешь правильно, а что неразумно.

Они не слушают. Взаимопонимание невозможно, когда человек отказывается слушать вообще. Они привыкли жить по-другому, а поэтому считают себя всегда правыми. И образ мыслей подростков критикуют просто потому, что он для них непривычен. Нет аргументов, есть только ощущение, что так оно быть не должно. Подросткам трудно разговаривать со взрослыми честно. Затрагивая некоторые темы, ходишь как по лезвию ножа.

Но с ними можно дружить. Сейчас все чаще у детей с родителями складываются дружеские отношения. Появляется все больше точек соприкосновения. Такая дружба строится на взаимоуважении, когда поколения не осуждают пристрастия друг друга, а готовы сблизиться.

Они нам нужны. Иногда необходим совет старших, их поддержка. Важно осознание, что подросток может обратиться за помощью и не бояться осуждений. Но есть небольшой ряд тем, который страшно затрагивать, даже несмотря на теплые отношения. Например, нетрадиционная сексуальная ориентация. Подростку тяжело принять самого себя, в такие моменты требуется реальная поддержка со стороны близких. Но разве правильно то, что дети считают себя чуть ли не ошибкой природы, боятся, что их выгонят из дома?

Детям нужно понимание, без него можно просто сломаться и замкнуться в себе. Во многих семьях сегодня доверительные отношения, но полного понимания достичь невозможно, хотя и правда хочется.

Анастасия Удачина, 16 лет, Петербург

О чем труднее всего говорить с детьми

Труднее всего говорить о современных нравственных категориях. Они как-то проще на это смотрят. Например, я говорю о том, что «я живу в России, это моя страна», а они недоумевают: ведь для человека нормально искать, где лучше. Или вот мальчик говорит: «я буду футболистом, буду зарабатывать миллионы». Нет, говорю, ты не будешь хорошим футболистом, если у тебя в глазах одни деньги. Не понимает. А вот когда дети хотят поговорить о чем-то личном, о своих проблемах — ​о любви, об отношениях с родителями — ​они как-то очень открыты.

Анна Иллюминарская, учитель, Тверь

Двадцать лет назад были другие дети, но и я была на другой глубине, мы были ближе друг к другу. Теперь мне нужно делать усилия: они говорят на языке, не предназначенном для взрослых. Я думаю, может быть, мы им не очень и нужны. Хотя мне с детьми легче, чем со взрослыми. У взрослых — ​разный язык, мы разными глазами смотрим на мир. У некоторых с возрастом появляется глупость и ограниченность. Недавно жаловалась одиннадцатому классу на пятый: ничего не понимают, как будто на разном языке говорим! Они говорят: но мы же вас понимаем? Мы с вами на одном языке говорим? Так я же вас ему и учила, думаю. И еще я замечаю: учитель старается понять ребенка, разгадать, спросить. И мы находим с ними общий язык — ​какое-то эсперанто. А родители часто этого шага не делают, и появляется пропасть.

Гульнара Дупленкова, учитель, Казань

У нас есть запретные темы: политика, секс и религия. Шутливо или нет — ​но мы об этом не заговариваем с детьми. Мне сложно говорить с ними о фильмах, которые они смотрят, — ​я в них не ориентируюсь. О литературе — ​легко, о любой. Вообще, я замечаю, что у них есть дефицит общения: общаются только в соцсетях, даже избыточно. И когда взрослые в них заинтересованы, дети это чувствуют.

Наиля Пащук, учитель, Челябинск