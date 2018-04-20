Немного ленинизма

Это первый его поступок, который я одобряю. Второй был совершен 5 марта 1953 года, хотя и в бессознательном состоянии.

В том, что этот документ извлекли из сейфа, нет ничего особенно плохого, но и ничего хорошего тоже. Про еврейскую четверть Ленина не рассуждает только ленивый, Мариэтта Шагинян докопалась до этой семейной тайны еще в шестидесятые (за попытку найти у Ленина калмыцкие корни она получила выговор по писательской линии в 1938 году, а публикация романа «Билет по истории» была объявлена политической ошибкой). Русские националисты никак не желали отдать Ленина евреям и стали доказывать, что в Поволжье имелся второй врач Александр Бланк, так вот уж тот еврей, а тот, от которого пошел Ленин, тот был наш, русский Бланк. Но двух врачей Бланков, согласно Российскому медицинскому списку, не было не только в Поволжье, а и во всей России, и потому пришлось признать наличие у Ленина еврейской четверти. Этому страшно обрадовались другие русские националисты, согласно которым революцию сделали жиды. В фильме Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли» о еврейских корнях Ленина говорили открыто, почему-то с ремаркой «Внимание, антисемиты». А чего «внимание», они и так всегда начеку. То есть информация о еврейском происхождении вождя не представляет никакой тайны — и, добавлю, никакого интереса. Ленин — как и его предшественник в смысле радикальной модернизации Петр — выступал за то, чтобы родовитость и национальная принадлежность не играли никакой роли в карьере государственного человека; Ленин вообще не придавал значения национальности и возрасту, к любому национализму относился так же нетерпимо, как и к религиозности, к антисемитизму относился брезгливо, к сионизму тоже. «С Бундом надо быть корректным и лояльным (в зубы прямо не бить), но в то же время архихолодным, застегнутым на все пуговицы и на законной почве припирать его неумолимо и ежечасно, идя до конца без боязни» — вполне логичная позиция.

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Мне придется сейчас повторять азбучные вещи, но что поделать, если почти вся постсоветская история России была деградацией, а не ростом; если Советский Союз был не побежден теми, кто лучше, а разрушен теми, кто примитивней и глупей. Упростилось и деградировало все — образование, медицина, культура, наука, массовая психология (и как дисциплина, и как объект ее изучения). Нынешняя Россия примерно настолько же глупей и примитивней СССР, насколько СССР был глупей России времен Серебряного века. Ленин, как и положено модернисту, ценил человека с точки зрения его полезности и одаренности (или вредности и тупости). Русофобом он не был, разумеется (само это слово будет когда-нибудь признано маркером глупости), а если и ругал русских, наравне с немцами, англичанами и французами, то исключительно за имперский и монархический дух, то есть опять-таки за убеждения и политические практики. Со временем разговор о национальности будет признан таким же неприличием, как дискуссия о цвете кожи или о воровстве серебряных ложечек. И очередная волна споров на эту тему приветствует единственную цель: отвлечь рабочих и крестьян от борьбы с угнетателями. Рабочих и крестьян сейчас гораздо меньше, чем раньше, а угнетателей гораздо больше, и потому наша борьба имеет особенную актуальность. А если говорить уж совсем прямо, человечество делится вовсе не по национальному признаку. «Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума», — сказал Чехов и был совершенно прав, хотя о процентах можно спорить. Если бы в сейфе у Сталина обнаружились документы о том, что дедушка Ленина был дурак, это было бы сенсацией. Но таких документов нет — и нет никаких оснований думать, что они когда-нибудь найдутся. Потому что дедушка Ленина, судя по внуку, был умный, а сверх того толерантный и понимал благотворность межнационального скрещивания.

В СССР антисемитизм наличествовал, как и триппер, но его принято было стыдиться. Сейчас никто не стесняется объявить конкурс на лучшее стихотворение в защиту русского мира от иудеомасонов, а уж про дежурные проклятия в адрес англосаксов и говорить нечего. Могущество СССР созидалось общими усилиями русских, украинцев, евреев, татар и чеченцев, и для всех этих этносов идентификация «советский» была предметом гордости, а не вынужденной маской. Государственный антисемитизм в СССР тоже был, но никогда не достигал таких масштабов, как истребление собственного народа в тридцатые (почему Твардовский и относился к повести Гроссмана «Все течет» с некоторым скепсисом: «Не ты бы писал, не я бы читал»). Но спорить о том, кого больше давили в СССР, было бессмысленно, потому что в СССР давили всех. Интернационализм тут господствовал во всех проявлениях, и «матч на первенство в горе» (Л. Чуковская) тоже считался дурным тоном, как и национальные разборки.

В очередную, 148-ю годовщину со дня рождения Ленина все, кто в России работает и пашет, должны еще раз вспомнить о тех, кто их ссорит, обратить свое прицельное зрение на тех, кто их угнетает, и с благодарностью вспомнить о том, кто их освободил от пещерных предрассудков и иных пережитков язычества. Один-единственный раз и не очень надолго, да. Но это уж не только его вина.