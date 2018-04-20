Активируй Шульца!

Такого вы давно не видели. И вот опять. В основе нового историко-патриотического «хита» с рабочим названием «Увидеть Сталина» Кима Дружинина — история пробега двух экспериментальных танков Т-34 Михаила Кошкина из Харькова в Москву с целью продемонстрировать их могучесть, а значит, необходимость производства новых танков для победы СССР в Великой Отечественной войне.

По сути, «Танки» — идеальное с точки зрения минкульта кино: пропагандистский блокбастер. Фильм и создан по инициативе министра. Ему сразу дан был зеленый свет. Владимир Мединский собственнолично посетил съемки, вспомнив свою профессию пиарщика, объяснил журналистам, что сценарий привлекает внимание достоверностью сюжета и выбором персонажей:

«Увидеть Сталина» — это правильное российское кино… Сценарий фильма заинтересовал нас именно тем, что в нем ничего не было выдумано. Эпизод встречи Кошкина со Сталиным действительно был».

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При этом авторы подумали о зрителе и пообещали приключенческий экшн с выдумкой. Ну, в кино еще и не то сочиняли. Тарантино вон в «Бесславных ублюдках» завершил Вторую мировую в кинотеатре, и Гитлера убил сержант «Жид-Медведь».

Кадр из фильма «Танки»

После необъявленной войны на Халхин-Голе страна хочет вооружиться новыми танками — на гусеничном ходу. Чтоб броня была крепка и были быстры, в пекле не плавились. «Не знаю, сколько осталось воевать мне, но у Красной армии впереди еще не одна война», — прозорливо возглашает красный командир с Красной звездой и орденом Ленина на груди. И вот есть такой танк! Но на завод приходит приказ: экспериментальные танки к торжественному смотру на Красной площади без предварительных испытаний не допускать, на платформы не грузить! Тут-то выдающегося конструктора Михаила Ильича Кошкина (Андрей Мерзликин и вправду похож на своего героя) осеняет счастливая идея: грузить нельзя — своим ходом можно. Лично Жуков разрешил — уже даже доложил товарищу Сталину.

Начинается роуд-муви. Два секретных образца движутся через страну — Харьков, Белгород, Курск, Орёл. Тула. Едут: сам Кошкин, симпатичный, но строгий особист, два водителя и милая, хотя и своенравная девушка Катаева, которая знает все про режим закалки стали.

Кадр из фильма «Танки»

Особист сначала вредный: хочет чудесную, но своенравную Катаеву расстрелять, потом в нее влюбляется. И хорошеет на глазах.

Смотр назначен на 17 апреля 1940-го. Если по 200 км в день — успеют к демонстрации новой советской техники. Это если без приключений. Но раз фильм обращен к юному поколению, приключения — главное блюдо для подростка.

Кадр из фильма «Танки»

Враги народа и диверсанты кишмя кишат в тревожное предвоенное время. Сначала невидимый вражина откручивает гайку на баллоне с газом, потом группа немецких диверсантов разнообразными способами пытается уничтожить Т-34. Потом на «пробежчиков» нападет банда «недобитков», засевших в лесах в центре страны.

(Получается, они живут в своих лесных вагонах на заброшенной станции со времен Гражданской войны, двадцать лет, и никакому НКВД до них нет дела?)

Бандиты захватывают и сами машины, думая, что это трактора (это юмор), и их создателя — легендарного Михаила Кошкина. Но когда внешний враг — элегантные «немецкие диверсанты» на конях, типа европейские туристы — нападет, все наши объединятся, и одним выстрелом чудо-танка общего врага разгромят, а бандиты еще и напоят машины дефицитным топливом.

Кадр из фильма «Танки»

Фашистский командир решает любой ценой не допустить лучший из танков в Москву: «Они должны исчезнуть! — гортанно приказывает он, и произносит ключевую команду: «Активируй Шульца!» И вот уже по российским дорогам несутся черные мотозомби во главе с кожаным агентом-бомбой. Видимо, на киллера Шульца нет управы.., но не у наших доблестных конструкторов на их космических машинах.

Танки едут под трубную геройскую музыку через грязь, бездорожье. Кошкин прямо в кабине что-то срочно правит в чертежах. Пробег-то испытательный. Водители — парни азартные: даже гонки устраивают по полю: «Врешь, Михал Ильич, не возьмешь». Кошкин и сам знает: «Без этих танков нам не победить». А вокруг пейзажи неохватные: луга, поля, перелески. Россия. На Красной площади их ждет сам товарищ Сталин. И эпохальная встреча генералиссимуса с «ласточкой наших бронетанковых сил» состоится (прав Мединский, в реальной жизни она была). 700 км бездорожья, 7 дней, практически боевые испытания позади. Ура, товарищи! СССР получает стратегическое преимущество. В будущей войне.

Кадр из фильма «Танки»

Тут звучит финальный «Марш советских танкистов»: «Гремя огнем, сверкая блеском стали / Пойдут машины в яростный поход, / Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин…

Про арестованных и расстрелянных НКВД конструкторов в фильме ни слова. О том, что Кошкин, совершив этот невероятный героический пробег (ранним снежным мартом, а не летом, как в кино), заболел пневмонией, что впоследствии послужило причиной его смерти, даже в титрах не сказано.

Зато слова финальной песни будут помниться долго: «Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде, / Мы начеку, мы за врагом следим».

Кадр из фильма «Танки»

Над фильмом про танки трудились авторы «28 панфиловцев» — режиссер Ким Дружинин и продюсеры Олег Антипов и Дмитрий Щербанов под присмотром Российского военно-исторического общества. РВИО вручило создателям «святой легенды» о панфиловцах награду «За верность исторической правде» (сорежиссеру Дружинина Андрею Шальопе). Другие историки говорили об эксплуатации в фильме мифотворчества. Но при всех натяжках, идеологических клише, слабом сценарии — в той картины был хотя бы профессионально снятый бой.

Черной земляной тучей взрывался снег, полыхали танки, из жерла кабин выскакивали горящие танкисты и отстреливались от врага. Разработчик популярнейшей онлайн-игры War Thunder («Гром войны»), компания Gaijin Entertainment, присоединилась к созданию фильма, оказывая финансовую и техническую поддержку.

В «Танках» ничего подобного нет. Есть инфантильное, не подкрепленное профессией желание сделать лихую ленту в духе «Смелых людей» или «Огненных верст» — с одной стороны, и «Безумного Макса», с другой.

Хотели зрелищную «киновойну», получили глупую детскую войнушку, в которой фрицы — дебилы, битвы — игрушечные, а белоснежные русские березки не уничтожить вражеским орудиям. Хотели приключения в духе старого кино, получили топорную безвкусную пропагандистскую поделку в духе «Танкистов», созданных за год до пробега Кошкина.

В том фильме зверский «верховный правитель», немецкий генерал Бюллер, начинает операцию по захвату крупного участка советской территории и уничтожению города Красноармейска. Но храбрые советские танки, форсировав реку через непроходимый обрыв, вынуждают немцев к капитуляции.

Про «Танкистов» писали без шуток: «Фильм является пропагандистской картиной, демонстрирующей возможности советских танков и бронечастей, в которой рассматривается сценарий возможной войны». Подобные картины тогда снимались массово, они поднимали дух воинов и обещали короткую и легкую войну.

Справка «Новой» Наиболее памятные отечественные фильмы о танкистах. «Парень из нашего города» (герой Николая Крючкова на легком танке перепрыгивает через речку и призывает всех к геройству). «Трактористы» (герой Николая Крючкова пересаживается с танка на трактор, но и в мирной жизни вспоминает военное геройство), а зрители вместе с экраном поют духоподъемную песню про трех танкистов — экипаж машины боевой. «На войне, как на войне» — один из лучших советских фильмов. Юный командир бежит впереди танка, и почти случайно бойцы подбивают трех «Тигров». «Танк «Клим Ворошилов-2» о подвиге вчерашнего курсанта, обнаружившего тяжелый танк «КВ-2». Он приводит его в боеспособное состояние и не пускает немцев в город. А потом взрывает себя. «Белый тигр». Обгоревший танкист, потерявший память, пытается обнаружить фашистский «Тигр», который то ли плод его больного воображения, то ли мистическое чудовище.

Первыми зрителями «28 панфиловцев» были Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Первыми зрителями «Танков» — российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. Показ состоялся за три недели до официальной премьеры.