Каршеринг — это революция, и она еще не закончилась

Михаил Блинкин

Фонд Егора Гайдара при информационной поддержке «Новой газеты» продолжает цикл публичных лекций «В городе жить», посвященный проблемам современных постсоветских городов.

Вторую лекцию цикла прочтет ординарный профессор НИУ ВШЭ, и.о. декана Высшей школы урбанистики, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Михаил Блинкин. Эксперт расскажет о том, как современная технологическая революция привела к третьей за последние 400 лет радикальной трансформации форматов транспортной мобильности горожан. Каршеринг из экзотической принадлежности университетских кампусов становится массовым городским сервисом и в ближайшие годы может совсем вытеснить личный автомобиль. Как российские города будут входить в бравый новый мир «мобильности 4.0» и как эта мобильность изменит облик наших городов в ближайшем будущем?