Принуждение Ына

Северная Корея 21 апреля пообещала больше не испытывать ядерные заряды, не запускать баллистические ракеты и дала обязательство в «прозрачной форме» закрыть свой единственный ядерный полигон Пунгери на крайнем северо-востоке страны. Об этом было заявлено по итогам работы Пленума ЦК Трудовой партии Кореи, на котором выступил сам лидер КНДР Ким Чен Ын.

Он сформулировал тем самым свою стартовую переговорную позицию накануне предстоящей 27 апреля личной встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. И, главное, в преддверии небывалого события — первого в истории американо-северокорейского саммита, который должен состояться в конце мая или в начале июня. Сроки пока не определены, как и место проведения встречи. Называют и Швецию, и Монголию, и поселок в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Впрочем, осведомленные источники в Токио уверяют, что на своей недавней встрече с бывшим шефом ЦРУ и будущим госсекретарем США Майклом Помпео сам Ким Чен Ын очень усиленно приглашал Дональда Трампа к себе в гости в Пхеньян.

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Обещание закрыть полигон Пунгери — хорошая новость для жителей российского Приморья, поскольку место проведения всех шести северокорейских ядерных испытаний находится в опасной близости от этой части РФ. Однако в целом нынешние обещания Ким Чен Ына звучат повторением прошлого — КНДР еще при покойном отце нынешнего лидера страны неоднократно брала на себя похожие обязательства. И каждый раз их нарушала, выигрывая время для упрямого продолжения своей ракетно-ядерной программы.

Впрочем, в Вашингтоне, Сеуле и Токио понимают, что речь на Пленуме — это только заниженная стартовая планка перед началом переговорного процесса. Тому же Помпео, как уверяют японские источники,

Ким Чен Ын в общей форме говорил о готовности пойти на полный отказ от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, отмену удушающих экономических санкций, и подписание всеобъемлющего мирного договора

вместо нынешнего шаткого соглашения о прекращении огня, которое действует со времени завершения Корейской войны в 1953 году.

За этим, по замыслу Пхеньяна, должны последовать установление дипломатических отношений с США, Южной Кореей и Японией, приток хозяйственной помощи и инвестиций. «Мы сконцентрируем наши усилия на построении мощной социалистической экономики, заметно улучшая стандарты жизни населения путем мобилизации на это всех человеческих и материальных ресурсов страны»,— заявил на Пленуме Ким Чен Ын, обосновывая выгоды от якобы принятого им решения отказаться от дальнейшего активного проведения ракетно-ядерной программы.

Прекращение испытаний имеет конкретный военный смысл — КНДР в прошлом году провела успешные пуски прототипов межконтинентальных баллистических ракет, потенциально способных нанести удар по любой точке на территории США. Однако эксперты сходятся во мнении о том, что эти устройства пока несовершенны, не отработаны технологии их надежного повторного входа в атмосферу после полета в космосе. Для доведения ракет до ума нужны новые испытания, и отказ от них будет прямым подарком Трампу — Пхеньян, мол, не станет создавать оружие, способное поразить Соединенные Штаты. В Токио полагают, что президент США может обрадоваться такому варианту, подав его как свою гигантскую дипломатическую победу.

При этом в том же Токио опасаются, что за бортом первой договоренности могут оказаться уже развернутые в КНДР более тысячи ракет средней и малой дальности, которыми можно нанести удар и по югу Кореи, и по Японии.

Товарищ Ким ничего не сказал на Пленуме ЦК и об имеющихся у него ядерных зарядах — по разным оценкам, их где-то в районе дюжины.

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Впрочем, 20 апреля на встрече в Вашингтоне министр обороны США Джим Мэттис заверил своего японского коллегу Ицунори Онодэру, что президент Трамп будет требовать от Северной Кореи ликвидировать в необратимой и проверяемой форме все виды оружия массового уничтожения и все баллистические ракеты, в том числе средней и малой дальности. Глава японского военного ведомства в ходе беседы активно одобрил недавний американский удар по объектам сил президента Башара Асада в Сирии, подчеркнув, что это стало «хорошим сигналом» для Пхеньяна.

В любом случае, как полагают в Токио, тактика Северной Кореи будет заключаться в том, чтобы превратить переговоры с США в длительный процесс. Ким Чен Ын, по мнению экспертов, приложит также все силы к тому, чтобы в ходе первой встречи произвести на президента Трампа максимально благоприятное впечатление.