«Разговаривали о политике и стреляли по банкам»

карточка процесса Суд: Московский городской суд

Статья: статья 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»)

Подсудимые: Петр Карамзин, Мария Дубовик, Анна Павликова

Стадия: предварительное следствие

Грозит: до 6 лет лишения свободы

В Москве пресечена деятельность якобы экстремистского сообщества «Новое величие», цель которого, по версии следствия, — «организация трибунала над членами правящей верхушки». Между тем, «организацию», по некоторым данным, создал и содержал за свой счет действующий сотрудник ФСБ. Среди обвиняемых — 18-летняя девушка. На прошлой неделе Мосгорсуд оставил ее и еще двух фигурантов под стражей.

Правозащитник и журналисты, собравшиеся в коридорах Мосгорсуда, не могли понять, где будут судить соучастников «Нового величия»: согласно расписанию, все три апелляционные жалобы должен был рассматривать судья Анатолий Костюков. Однако сотрудники суда подтвердить информацию не смогли. В конце концов, адвокат подсудимой Анны Павликовой Николай Фомин выяснил: жалобу его подзащитной будет рассматривать коллегия из трех судей, поскольку на момент задержания Павликова была несовершеннолетней. Большая часть журналистов и правозащитников, а также заявивший муниципальный депутат Илья Яшин отправились за Фоминым.

Согласно материалам дела, «Новое величие» — экстремистская организация, созданная вскоре после провала так называемой «революции Мальцева» 5 ноября 2017 года. Как говорит на видеозаписи допроса Руслан Костыленков (человек, которого следствие считает лидером «Нового величия»): «Целью организации было восстановление порядка на территории Российской Федерации, организация трибунала над членами правящей верхушки, отмена репрессивных действующих законов, Конституции…» Вот только правозащитники полагают, что дело обстоит сложнее: по данным ОВД-Инфо, обвинение против активистов «Нового величия» построено на показаниях трех сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках «оперативного мероприятия».

Ключевой свидетель обвинения — Александр Константинов. В своих показаниях он признал, что участвовал в объединении для «последующей идентификации участников», знакомства с документами и получения значимой информации для передачи правоохранительным органам. Именно «Руслан Д» — так представлялся Константинов — арендовал для группы помещение, обеспечивал ее финансово и стал автором устава организации. Адвокаты предполагают, что он является штатным сотрудником ФСБ.

Обыски прошли 15 марта этого года, в тот же день десять активистов, в том числе несовершеннолетняя Павликова, были задержаны людьми в форме без знаков отличий. Павликова позже жаловалась адвокату на то, что при задержании ей угрожали насилием.

На следующий день Дорогомиловский районный суд Москвы отправил семерых обвиняемых в СИЗО, а Павла Ребровского и Максима Рощина, которые почти не участвовали в деятельности сообщества, — под домашний арест.

— А вы, собственно, кто? — интересовался у журналистов стоявший у дверей суда мужчина в бежевой водолазке.

— А вы?

Выяснилось, что это адвокат Петра Карамзина. С журналистами он беседовать отказался.

— Родственники хотят, чтобы процесс был закрытым, поэтому вы сюда не войдете, — качал головой адвокат, очевидно не зная о такой вещи, как открытость судебного процесса.

— Ну вот когда решение суда будет, тогда мы и выйдем! — решительно ответила правозащитница Алла Фролова.

Судебные приставы одобрительно кивнули. Ходатайство о закрытии процесса адвокат подавать так и не стал.

Активистов «Нового величия» в суд привозить не стали, с ними связывались по видеосвязи из СИЗО. Звук включили заранее, так что зрителям в зале было видно и слышно, что происходит в изоляторе. Пока участники процесса дожидались судью, журналисты с интересом слушали, как Петр Карамзин общается с неким молодым человеком.

— Да мы ничего не делали вообще, баловство одно! — жаловался юноша. — Закон не нарушал никто. На стрельбище просто пострелять ездили.

— Типа стрельбы? — интересовался неизвестный.

— Да какие стрельбы! Из карабина по банкам — разве стрельбы?

— А за что судить тогда?

Разговор прервало появление судьи Анатолия Костюкова.

Петру Карамзину 31 год, он безработный, прописан в Москве. По образованию юрист. Образование ему, впрочем, не помогло: как только судья дал ему слово, Карамзин стал путаться в показаниях. То говорил, что никакого преступления не совершал, то утверждал, что «больше» никаких уголовно наказуемых деяний совершать не будет, а в преступную деятельность его «вовлекли».

— Еще у меня оружие нашли во время обыска, так это оружие я законно держал, у меня документы были, — добавил он.

Адвокат Спиридонов попытался отвлечь внимание судьи документами, которые доказывали благонадежность Карамзина и некоторые проблемы со здоровьем. Адвокат просил отпустить подзащитного под домашний арест. Эту меру просили избрать адвокаты всех членов «Нового величия». Суд, впрочем, просьбе не внял и оставил решение суда первой инстанции без изменения.

С таким же результатом закончилось рассмотрение апелляционной жалобы Марии Дубовик. Девушка содержится в СИЗО № 6 — при этом адвокат Максим Пашков утверждает, что ни в чем, кроме разговоров о политике, 19-летняя Дубовик, работавшая ветеринарным санитаром, не участвовала. В это время этажом ниже оставили в СИЗО Марию Павликову.

— Не было никаких стрельб, пару раз съездили пострелять по банкам. Дубовик там даже не было, — сказал «Новой» адвокат девушки Максим Пашков. По его мнению, без активного участия внедренных в группу сотрудников силовых структур («Руслана Д», оперуполномоченного Максима Расторгуева и военного инженера Рустама Кашапова) никакой экстремистской группировки не получилось бы.

— Просто ребята разговаривали о политике, говорили, что им не нравится Путин. Ну и что теперь, за разговоры на кухне сажать, что ли? — недоумевал адвокат.

Он также подтвердил, что так называемый «экстремистский» устав организации и само название «Новое величие» придумал «Руслан Д», он же обеспечивал финансирование собраний организации. Оружие и патроны предоставлял Кашапов. Для самих же членов организации это было просто игрой.

— Помните, как у Эрдмана в «Самоубийце»? Оставьте маленьким людям пространство поговорить о политике. Поговорят и успокоятся, — уверен адвокат.

По существу дело «Нового величия» начнут рассматривать 15 мая.