Мэр и велосипедисты

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

В ноябре 2017 года по велодорожке, недавно проложенной вдоль Чистых прудов, проехал одинокий велосипедист. Велоинфраструктура в Москве вообще не очень востребована, для чего есть понятные причины. Против нее климат (кажется, всерьез обсуждался вопрос о создании крытых дорожек с подогревом) и традиции — ведь на велосипеде вы выглядите совсем не так престижно, как в пробке на «паркетнике». Свою роль играет и тупиковость большинства московских велопутей, которые внезапно обрываются — и начинается, например, Волгоградский проспект или просто стена. Одиноким ноябрьским велосипедистом в итоге оказался блогер и соучредитель «Городских проектов» Илья Варламов, с именем которого в значительной степени и связана история московского велоуспеха.

Несколько дней назад Варламов заявил о своем желании баллотироваться на пост мэра Москвы.

Выборы на этот пост пройдут уже в сентябре, и сейчас как раз стартовала неофициальная предвыборная кампания. Блогер представил свою программу под названием «Радикальный урбанизм». СМИ с восторгом подхватили ключевые инициативы Варламова, особенно предложение перекрасить Кремль в исторический белый цвет и снести в столице заборы. Другие пункты «Радикального урбанизма» предполагают платный въезд в центр города для личного автотранспорта, развитие трамвая и троллейбуса, демонтаж памятника Петру I и повторную реконструкцию Садового кольца с возвращением туда садов. Кремль же не только должен поменять цвет, но и стать доступным для свободного посещения туристов. До выборов мэра еще далеко, но уже сейчас понятно, какое это будет красочное урбанистическое мероприятие.

Хотя в программе Варламова упоминается о развитии местного самоуправления, очевидно, что «Радикальный урбанизм» в целом старательно избегает острых политических проблем или тех вопросов, которые могут затронуть интересы крупных московских девелоперов.

Блогер не скрывает, что не видит альтернативы для действующего мэра Сергея Собянина, а о своем выдвижении заявил, поскольку «выборы — прекрасная возможность донести свои идеи».

Великое искусство состоит здесь в том, чтобы быть умеренно радикальным и формулировать небывалые, но совершенно безобидные цели. Например, перекраску Кремля как цель мэрской кампании можно сравнить разве что с реформой часовых поясов, проведенных президентом Дмитрием Медведевым.

Совсем недавно в рамках президентской кампании мы уже наблюдали аналогичную партию умеренного прогресса в рамках закона — о своем желании доносить идеи, но не бороться за власть, заявляла Ксения Собчак. Как бы ни относиться к Илье Варламову и его тезисам, он готовится сейчас сыграть в московской кампании аналогичную роль. В выборах мэра Москвы от демократов будет участвовать Дмитрий Гудков, Илья Яшин, которого поддержал Навальный, а также Сергей Митрохин как представитель «Яблока». Появление в этом списке блогера завершает узнаваемый образ.

Есть действующий мэр, днями и ночами работающими на благо столицы. Он успел позаботиться даже о велодорожках и парках, хотя стратегически перед столицей стоят совсем другие, реновационные задачи. И с другой стороны,

есть мелочные, неблагодарные оппозиционные кандидаты, передравшиеся друг с другом или вообще участвующие в выборах ради развлечения. Они мешают работать, хоть и ездят по его велодорожкам.

Конечно, может оказаться, что Варламов просто пошутил. Тогда в эти рассуждения нужно вносить поправку: роль блогера будет ближе к той, что сыграла кандидат в президенты России Екатерина Гордон.