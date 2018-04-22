Разочарованное

Дмитрий Быковобозреватель
- Только что сообщили, что ядерные испытания
В рамках новой политики сворачивает Ким Чен
Ын. Ликуют Америка, Германия и Британия,
Даже у нас улыбнулись, а я не пойму, зачем.
- Не могу не добавить еще, что сутками ранее
Заявил Лавров, что Путин и Трамп не хотят войны,
И опять-таки я ощущаю укол разочарования,
Хотя многие рады и даже вдохновлены.
- В какой-то момент казалось: у Ына такие яица,
Что мир обречен услыхать команду «ложись»,
Но как-то он сдулся, и значит, жизнь продолжается,
Хотя непонятно, нафиг такая жизнь.
- Казалось, уже не будет ни щели, ни закуточка,
Куда не достанут заряды его ракет.
Казалось, поставлена будет эффектная точка
В истории человечества — но оказалось, нет.
- Если честно, какая бы это была картина!
Жест, достойный Нерона, Пилата, Сарданапала!
Пусть не у Путина, не у Трампа — хотя бы у Ким Чен Ына
Могло бы хватить запала; но все пропало.
- Это значит, опять ходить на работу, опять выходить из дому,
Собираться в школу в мороз и дождь проливной,
И всем, кто уже успел приготовиться к Армагеддону,
Предстоит опять готовиться к посевной.
- Сколько раз мы шепотом повторяли: скорее, скорее!
Покажите им кузькину маму, братья косые!
Потому что зачем нам мир, в котором нет великой Кореи,
Великой Джамахирии, великой России?
- Миром должна управлять огромная палка,
Цель жизни нельзя свести к комфорту и колбасе.
Отдельные либерасты утверждают, что деток жалко.
Кому-то жалко. Но рано иль поздно умрут же все.
- Иногда я думал: осталось одно усилие —
И мы, наконец, заслужим яркий финал.
На миг мелькнуло: могло получиться в Сирии.
В начале апреля я даже белье уже не менял.
- Она идеально годилась на роль форпоста,
Подавая живой пример иным племенам,
Но из ста ракет там сбили сто девяносто,
Девяносто не взорвались, а две передали нам.
- Менопаузный мир, не активный, не молодой!
48 crash, как пела некогда Сьюзи Кватро.
Погрозили, слились, свернулись, отделались ерундой,
Осталось оттаптываться на артистах Большого театра*.
- И глобус, всем надоевший, опять не вымер,
И ход вещей оказался вечен, как вечный жид,
Я так в вас верил, Дональд, Ын и Владимир!
А вам, пошлякам, оказалось, хочется жить.
- И глядя на трусость рыхлых ваших элит,
Я, обыватель в жалком своем жилище,
Чувствую грусть, как Бог, которому вновь рулить,
Или как Вельзевул, которому вновь не бросили пищи.
- Вы могли прекратить всю эту бодягу, а вы не цените!
Не удивляйтесь, если вам крикнут «Слазьте».
Мне понятно теперь, почему Хрущева и Кеннеди
Моментально после Кариб убрали из власти.
- Доверье своих избирателей вы растратили,
Вы дали миру надежду, и тем не менее
Вы лицемеры, вы обыватели, вы предатели.
Где сегодня остались пассионарии? Лишь в Армении.
- И я ненавижу довольные ваши лица,
Проклинаю забытую вами гордость отцов,
Потому что мне снова вставать, одеваться, бриться,
Выкидывать мусор за три недели, в конце концов.
*Участникам гастролей Большого театра под надуманным предлогом не выдали американские визы, свинство какое.