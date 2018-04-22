«Шатёр», цыгане и немного нервно

Это было довольно хмурое утро Международного дня памятников и исторических мест. Мы стояли у бюста Пушкину, в маленьком сквере у выхода из метро «Бауманская», и ждали трамвая — я и глава муниципального округа Басманный, председатель Совета депутатов Геннадий Аничкин. Пробегающие на работу москвичи с удивлением косились на запруженный зонтиками сквер — у Пушкина сегодня собрался весь цвет округа. Поливал дождь, неслись из динамика «Улочки московские» от группы «Любэ».

— Сегодня день сохранения объектов культурного наследия, 21-го мы указом президента отмечаем День местного самоуправления, а как депутатам отмечать? Через конкретные дела, — довольно бодро для девяти утра рассказывал мне Аничкин. — В субботу ударным трудом с лопатами и граблями будем очищать Москву, а сегодня у нас очередная научно-практическая конференция «Чистые пруды: история, традиции, экология» — планируем принять резолюцию по самым острым вопросам. Вот Чистые пруды не чистились с 70-х. У нас не очень хороший показатель по воде, у нас там рыба дохнет, и ресторан «Шатер», который разрастается как раковая опухоль. Москвичи его не воспринимают.

— А вы сами на Прудах гуляете? — спросила я.

— Ну а как же, — даже удивился глава. — Я житель Красносельского, но здесь уже с начала 2000-х депутатом. У меня сын на Прудах занимался в клубе «Кодокан», на коньках катались. Мало кто знает, что Чистые пруды сейчас — это как ванная. В одну трубу вода вливается, в другую выливается. Но это же такая проблемная вещь — очистить пруды, — все-таки немного притормозил Аничкин. — Это остановить целый квартал, мы же не можем это делать в год ЧМ по футболу. Надо найти время, понять стоимость, риск для жителей близлежащих домов, все надо взвесить, предложить рекомендации.

Тут и наш трамвай подъехал. И мы поехали — по несуществующему в обычной московской реальности маршруту — от Бауманской до Чистых.

Депутат Елена Майорова. Фото: Влад Докшин / «Новая»

— Сегодня здесь наш главный актив, — рассказывала мне депутат Елена Майорова во главе трамвая. Молодой человек представлял в микрофон маршрут спецэкскурсии: Немецкая слобода, окрестности Курского вокзала, Андроников монастырь, Пролетарка, Замоскворечье… — Бывшие и нынешние депутаты, почетные жители округа, советники главы управы. Вы видели главу управы? Он новый у нас, но вроде бы вникает во все. Хотите познакомлю? И, конечно, активные жители — каждый отвечает за свою территорию района. А вот и самый активный! — Елена перехватила мужчину в темном костюме. Мужчина бегал от водителя к колонкам — проверял звук. — Ершистый, но всегда говорит правду. В доме 38 по Бауманской, где он проживает, — идеальный порядок. Мы с ним даже на кровлю залезали во время ремонта.

— Еще не идеальный, — угрожающе пробурчал Виталий Кривулин, который представился мне «исполнительным директором сети коммуникаций» в обычной жизни.

— Он переживает, потому что даже управление жилыми домами сегодня управляющими компаниями процентов на 60 формальное, — пояснила Елена.

— На 98, — поправил Виталий. — Если я сейчас начну рассказывать…

— Не надо, сегодня праздник и про экологию, — ласково перебила жителя депутат. — Лучше расскажите, как вы привели в порядок выход из метро «Бауманская».

— Убрали незаконные торговые палатки, рекламные стенды, — с готовностью начал перечислять Виталий. — Там толпа студентов колоссальная, а они все облепили! Все будет по-другому — с плиткой, фонариками. Еще борюсь с торговым комплексом — как можно в московском дворике строить многоэтажную пирамиду?

— Вот с каждой такой проблемой жители объединяются, там у них такие дебаты! — с гордостью рассказывала Елена. — Наша общая цель — достучаться до власти. У депутата полномочий — одного пальца на руке хватит. Но если объединиться — могут услышать. Если не расколют, конечно, а у «них» есть такие методики. Раньше на Калининский район было 400 депутатов. В 90-е — вплоть до драк, но решали совместно всё, в сторону жителей, их проблем. Если фасад рушился, его ремонтировали в тот же день. Сегодня департаменты даже между собой не могут договориться, плюс все через тендеры, а еще говорят — борьба с коррупцией.

Вход в «Шатёр». Фото: Влад Докшин / «Новая»

То, что Майорова делает этим своим одним пальцем, — впечатляет. Исконный местный житель, она уже и сама одна из легенд Чистых прудов. Совместными усилиями с жителями отстаивали от застройки известную с XVII века Хохловскую площадь — теперь там прогулочная зона с фрагментом стены Белого города. Отбили открытый доступ в Морозовский сад. Хитровка, Покровка, Маросейка… Наблюдают за «Моей улицей», фиксируют нарушения и пишут, пишут… Последние 15 лет — еще и по поводу той самой «раковой опухоли».

— В 2002-м вся эта история с «Шатром» начиналась с разрешения префектуры на один понтон — мол, на лето, потом уберут. Сейчас понтонов три, — начала долгую и почти детективную историю Елена. — Результат — нарушенная экология и исторический облик Чистых прудов. Ресторан сбрасывает в пруд отходы — у них нет канализации. По пруду расплываются жирные пятна. Как-то всплыла вся рыба. Сделала запрос, получила ответ: рыба замерзла. А на улице 15 градусов тепла было. В этом году не было знаменитого катка — ресторан подтапливает воду, и это небезопасно. Не смогли жить в пруду лебеди, даже утки в этом году не прилетели. Чистят пруды летом — сачком, когда они уже заросли по пояс. Писала двум мэрам, префектам, департаментам… Стандартный ответ: «Установка плавающего понтона согласована всеми инстанциями». «Мосводосток», у которого владельцы ресторана арендуют водную гладь, в ответ на мой запрос назвал пруды лужей, не имеющей исторического значения, и подтвердил, что согласовывает размещение. Управа мне тоже сообщает, что там все в порядке. В 2010-м временное летнее кафе переоборудовали в стационарное сооружение. Потом зарегистрировали как строение с адресом. А недавно, не поверите, зарегистрировали как плавсредство. Я уже даже Дерипаску просила, который сейчас соседним спортклубом владеет, — купите этот «Шатер» и снесите. А они месяц подумали и отошли. Видимо, там очень серьезные люди.

— Что, толкать надо? — оживился на соседнем сиденье еще один местный активист, когда мы встали на очередном повороте. Оказалось, водитель вышла перевести стрелки.

— Это я придумал маршрут, — признался Кривулин. — Чиновники ведь, как дети, — хотели по кругу кататься два часа, но это же с ума сойдешь. Подготовили обращение от депутатов, я ездил в депо имени Баумана и в их головные структуры. Пошли навстречу, скоординировали разные депо, трамвай вот пригнали с Пролетарской. Ты плавки взял, кстати? — переключился он на коллегу по району. — Сейчас до прудов доедем, нырнем с незаконно стоящего кафе и будем ловить мерзнущих окуней. А глава управы, как Мао Цзэдун, вплавь пересечет «Янцзы». Что, устали экскурсию два часа слушать? Я предлагал цыган, но председатель Совета депутатов не захотел. А я бы с «Ромэном» договорился.

— Я хотел спеть песню про Чистые пруды, но в прудах чистой нет воды, — вдруг тихо и красиво запел активист, который таки не взял плавки, — холеный, импозантный мужчина. — А ведь я в 80-м на выпускном пруд на спор переплыл..

Более официальная часть конференции в зале местной Библиотеки имени Достоевского началась традиционно — с приветствий. Заочные зачитал председатель Аничкин, глава управы — молодой, в модном синем костюме Салман Дадаев — выступил лично. Напомнил про прошедший год экологии. Вспомнил про очистившего «поганые» пруды Меньшикова, успешно справившиеся уже в наши дни с аналогичной проблемой Сокольники и недавнее благоустройство Чистых.

— Имеется каток и лодочная станция, ведется работа по очистке поверхности пруда, — напомнил собравшимся он. — Но раньше в пруду была рыба, было больше птиц, и это говорит о том, что, наверное, надо озаботиться экологической составляющей прудов в большем объеме… Мы должны выработать определенный посыл для того, чтобы Чистые пруды остались чистыми не только с точки зрения наличия какого-то мусора, но и чисто духовно.

Впрочем, посыл собравшиеся вырабатывали без главы, который прослушал исторический экскурс о Чистых прудах от сотрудника Государственного архива социально-политической истории Сергея Калиничева («именно на здешнем катке в начале XXI века тренировались первые чемпионы мира от России по конькобежному спорту») и покинул зал на середине выступления Юрия Роста. И счастливо пропустил весь самый напряженный следующий час. Пересказывать Роста — не моего таланта дело. Гастроном в бывшей стасовской гостинице, художник Илья Кабаков, московский Монмартр… Реальные, живые Чистые. «Юрий Михайлович и сам — наша достопримечательность», — сказала мне Елена. Под конец всплыла и «опухоль» — «уродство, способное превратить Чистые пруды в поганую лужу». И больше уже далеко не уплывала.

Рассказал об особой магии, мифологии, интимности Чистых историк-краевед Леднев. «Если человек пришел на Чистые пруды, это значит, что он стал москвичом». И довольно скоро тоже перешел к ресторану, который, по словам почетного жителя района, помимо грязи вызвал жуткий оптический эффект — пруд сжался, как шагреневая кожа, и действительно превратился в лужу.

— Если уж мы заговорили о «раковой опухоли», я вас прошу — сформулируйте конкретные предложения в проект резолюции, — решил добавить конструктива председатель Совета депутатов и передал слово руководителю департамента экологических программ ООО «ТД «Строительный рейтинг инноваций и развития регионов» Александру Молодых.

— Я хотел бы вернуть вас всех в сегодняшнюю реальность. Я, конечно, понимаю — раковая опухоль, ресторан… но это не глобальная проблема для Москвы, ее центра и системы в целом, — смело заявил руководитель и, кажется, допустил роковую ошибку.

Молодых решил говорить про промзоны. «На территории Басманного — куда ни плюнь, везде промзона», — прямо так и сказал. Начал предлагать создание комиссии по оценке канализаций промзон, подгонку соответствующей документации и использование научной базы района. И предложил внести в резолюцию то, что он сейчас в общих чертах рассказал.

Белых лебедей на Чистых давно нет. В этом году сюда не прилетели даже утки. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— В общих чертах ничего непонятно! — крикнул какой-то мужчина, и публика, наконец, взорвалась. Требованием вернуться к Чистым.

— Экология Чистых прудов зависит от экологии всего Бауманского района, — пытался переговорить хор возмущения Молодых. — То, что здесь не плавают лебеди… Я бы хотел сказать, что «Мосводосток» на сегодняшний день неплохо очищает пруд…

— Да вы что! — прямо захлебнулась эмоциями эффектная брюнетка. — Мы про экологию сегодня? Вы сделали такую укладку водостоков, что у нас всё по колено. Из-за световых идиотизмов прошлой осенью вырубали деревья с корнями, и это называется «праздничным инновационным оформлением экологической зоны», которое бьет нам в окна. Водостоки, лебеди, раковая опухоль — вы можете что-то по этому поводу сказать?

— Конечно. Здесь необходимо поставить локальное очистное сооружение, которое позволит насытить кислородом и озонировать вот этот наш водоем. Для этого нужно выйти на правительство Москвы, но с внесением поправок в градостроительный кодекс с точки зрения технологической его части. Я правильно ответил? — спросил брюнетку Молодых.

— Знаете, что я вам скажу? — опасно прищурила глаза брюнетка. — Какая документация, какое озонирование! Вы сделайте так, чтобы в Чистые пруды дерьмо не стекало! Не надо никаких заключений, я вам могу сама показать все точки. В 70-е не было никаких проблем без всяких экспертиз. Говорите конкретно!

— По заключению экспертизы, в Чистых прудах превышена значительно норма селена, железа и марганца, которые действительно отравляют атмосферу и дают тот самый запах, — все-таки заговорил конкретно Молодых и перешел к водостокам: трубы сгнили, нужно подвести научную базу под проблему, дать наукам и новым технологиям поработать на исторической территории Чистых прудов.

Брюнетка приблизилась к точке кипения. Председатель попросил обозначить возможные сроки и стоимость наук и технологий. Молодых обозначил: три недели на обследование инженерных систем прудов, еще три — на установку локальных очистных сооружений. По цене: «В пределах миллиона рублей всего лишь». Тут уже все совсем кричать начали. И про тендер, который, наверное, компания Александра хочет выиграть, и про то, что с рестораном будет, и откуда такие деньги. Пришлось председателю принудительно останавливать вакханалию, добавив, что брюнетку Светлану услышали, а «Сан-Саныч с миллионом, конечно, погорячился».

Потом еще Елена Майорова выступила с тем, что мне в трамвае рассказывала. Отчитались о собственном анализе воды из прудов и прочитали стихи учащиеся школы № 354.

— Может, вы мне все-таки на пару вопросов ответите? — уточнила я у вернувшегося в перерыве господина Дадаева. Официально нас так и не представили. Знакомиться со мной как с представителем «Новой газеты» глава управы отказался еще в трамвае — через депутата Майорову.

— Нет, не отвечу, — ответил мне глава. — Потому что мы не даем комментарии — только через пресс-службу всё.

Посетитель «Шатра». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

К слову, в 2011 и 2012 годах собственник «Шатра» — организация ОАО «Ратионал», являлась поставщиком услуг по двум государственным контрактам. Заказчиком данных контрактов значится управа Басманного района. Предмет первого: «Оказание услуг по организации и проведению праздника «Новогодние народные гулянья на Чистых прудах»; 498 000 рублей. Предмет второго: «Оказание услуг по организации и проведению мероприятия, посвященному празднику «Широкая Масленица» в Басманном районе»; 320 000 рублей.

На второй части конференции была тишь да гладь. Увлекательно рассказала про экскурсионные жемчужины соседей Басманного Ленара Гадельшина из музея «Огни Москвы». Сделал краткий экскурс в археологию краевед Валентин Карелин. Презентовали музей Басманного района и проект «Басманный город»…

К четырем перешли к пополнению составленной инициативной группой резолюции предложениями из зала. Председатель подтвердил, что при проведении независимой лабораторной экспертизы в воде из Чистых прудов были обнаружены ингредиенты, представляющие значительную опасность для флоры и фауны.

— Обратиться к мэру С.С. Собянину с просьбой взять под особый контроль вопрос комплексного благоустройства территории Чистых прудов с их полной очисткой. В частности. Дать поручение ГУП «Мосводосток» разработать техзадание по комплексной очистке прудов с последующим их преобразованием в место отдыха. Инициировать расторжение договора по аренде ресторана «Шатер» на водной глади Чистых прудов. Учесть предложения по возвращению на Чистые пруды лебедей, — зачитывал председатель. — Есть что-то, что мы не учли?

Светлана напомнила про «идиотизмы». Внесли предложение о создании художественно-архитектурного совета.

— Знаете, я больше пятидесяти лет здесь живу, и, готовясь к конференции, штудировал вопрос очистки прудов, — поднялся с места певец из трамвая. — Кому интересна сумма — в 2003 году комплексная реконструкция и очистка Патриарших прудов обошлось городской казне в 137 млн рублей.

— Принимается единогласно! — торжественно резюмировал резолюцию председатель. — С праздником, дорогие друзья.

И начался праздник. С награждением победителей фотоконкурса и присвоением званий почетного жителя Басманного района. Разошлись многие чиновники и соседи из других районов, «свои» переместились поближе к импровизированной сцене, переместился к «своим» и председатель. Девушки в красивых платьях выносили дипломы, со слезами в голосе вручила каравай и иконы председателю «Общества воинов-интернационалистов Афганистана района «Басманный» председатель Совета ветеранов… За огромным окном библиотеки над «Шатром» занимался вечер. Скоро в окна Светланы снова заглянет инновационное оформление экологической зоны. Но жители не спешили расходиться по домам. Наверное, хотелось еще немного поверить.