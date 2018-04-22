Оптимизм по Вуйчичу

Недавно в Петербург вновь приезжал Ник Вуйчич. Знаменитый человек без рук и ног известен своими рецептами счастья и мотивации, он рассказывал нам, как тренировать волю, любить жизнь и не унывать. Дескать, даже если он не грустит, то и нам не стоит. За большие деньги Вуйчича выписывают российские госкомпании — ​чтобы и их сотрудники не унывали.

Мне слова Вуйчича давно кажутся большим обманом, который в России крайне неуместен. И неудивительно, что именно в не совсем развитых странах этот человек так популярен — ​он продает людям сказку. Ведь те, у кого нет шансов на красивую жизнь, очень любят сказки и готовы платить за них огромные деньги.

Ник Вуйчич лукавит, потому что не одна лишь воля к жизни позволила ему стать счастливым. За Вуйчичем с самого его рождения стоит семья, которая полностью перешла на его обслуживание, а также мощная система соцобеспечения и здравоохранения — ​все лучшее, что могла на тот момент предложить ему передовая Австралия. Сначала это, а потом уже сила духа. А у нас инвалид живет на нищенскую пенсию, обслуживает его одинокая неработающая мама, и каждый год он должен ездить на медкомиссию доказывать, что ноги у него так и не отросли, иначе его лишат инвалидности. К чему ему книги «Жизнь без границ» и «Неудержимый»? Зачем он ассоциирует себя с неудержимым Ником, если лишь раз в квартал может выехать из дома на социальном такси, да и то когда найдет тех, кто вынесет его коляску с пятого этажа. И на такси этом он поедет не в кругосветное путешествие, а до поликлиники.

Никакая работа над собой не поможет, если тебя некому переодеть и покормить. Человеку, который обречен на жизнь в психоневрологическом интернате с одним подгузником на сутки, нельзя рассказывать о том, что для достижения счастья ему не хватает лишь веры в себя. Это так же бестактно, как и тому, кто живет на полдоллара в день, советовать откладывать на собственный бизнес десятую часть дохода. А обитателям коммуналки твердить, будто для достижения успеха им просто нужно выйти из зоны комфорта. В России модно сейчас говорить бедным, что они бедняки, потому что не умеют планировать расходы, слишком изнежены и мало работают. Инвалидам рассказывают, что они несчастливы не из-за того, что лежат годами в кровати, а потому, что не умеют быть счастливыми.

Наша страна болеет страшным недугом, от которого Запад уже начал принимать пилюли, — ​мы верим тем, кто уверяет, что все зависит от нас. Нет! Даже в Швейцарии далеко не все зависит от человека. И там нельзя стать успешным бизнесменом или популярным писателем только благодаря советам мотивационного тренера — ​нужны наклонности и талант. Но на Западе уже поняли, что слепая вера в себя, оптимизм и вечный настрой на позитив вредны — ​наука доказала, что пессимисты более успешны и дольше живут.

А у нас все еще опираются на эти костыли, потому что в стране, где от тебя мало что зависит, хочется получить хоть какой-то рецепт успеха. Поэтому в России читают в электричках замусоленные книжки «100 шагов к первому миллиону!» и отдают последние деньги за тренинг по «прокачке» профессиональных навыков, которых у них на самом деле нет.

Ник Вуйчич — ​это спасительная вера в чудо. Этакая сома, которую люди, совсем уже отчаявшись от безысходности, принимают и смотрят вдруг на жизнь с радостью. Инвалиды России боготворят Вуйчича. При этом подавляющее большинство из них даже не может добраться до его выступлений — ​нет пандусов. К чему им советы о вере в себя и секреты счастливой семейной жизни — ​гораздо честнее и полезнее было бы ездить по России с лекциями о том, как выбивать из собеса инвалидное кресло и где можно пожаловаться в прокуратуру. Я знаю о семье слепых, которые когда-то тоже побывали на его выступлении и были воодушевлены. А потом все вместе решили покончить с собой, но их остановили. Просто они вдруг вспомнили, что хоть и с мощной верой в себя, но они по-прежнему ютятся в общежитии для слепых с одним душем на этаже, работают по спецпрограмме на сетевязальной фабрике и стоят примерно восьмисотыми в очереди на собаку-поводыря, которого все равно не смогут взять, так как ее не прокормить. Тем более что деньги на концерт Вуйчича они заняли и еще нескоро смогут вернуть. Причем этим слепым повезло — ​они заплатили всего пять тысяч. А в Петербурге в последний приезд Ника билеты стоили до 30 000 рублей.

И ведь не только инвалиды слушают Вуйчича и покупают его книги — ​в основном на его выступления ходят здоровые люди. Зачем? После лекций они говорят, что стали смотреть на мир другими глазами и что их проблемы им теперь кажутся не такими важными. Но ведь это трюк. У человека, на котором висит валютный ипотечный кредит, который мучается с начальником-грубияном и который понимает, куда катится наша страна, оттого, что у Ника Вуйчича нет ног и рук, проблем меньше не станет, но станет меньше денег — ​билеты недешевы.

В патерналистских государствах люди слишком инфантильны и во всем ищут подпорки. Нашли себе гуру, которого готовы звать из Австралии, лишь бы он подарил им несбыточную мечту и позволил спрятаться в ней от нашей реальности, как в коконе. И им легче.

Вдумайтесь, сотням тысяч людей в России стало легче оттого, что у Ника Вуйчича нет рук с ногами. И как это понимать?