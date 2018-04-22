Кто рулит катком?

Если вы хотите знать все о внутренней политике России начала XXI века и разбираться в ней лучше любого политолога, то вам не нужно учиться много лет в университете; не нужно читать тысячи страниц скучных научных трудов; не нужно проводить сотни интервью с участниками политического процесса. Вам просто нужно посмотреть 16 минут 59 секунд видео на YouTube, опубликованного 19 апреля 2018 года главой Серпуховского района Московской области Александром Шестуном. По форме это видео — обращение Шестуна к президенту Владимиру Путину из-за конфликта с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По содержанию — это самый громкий политический скандал в России за последние годы: Шестун опубликовал записи своих разговоров с Андреем Яриным, начальником Управления президента по внутренней политике (УВП), а также с руководителем одного из самых мощных и влиятельных подразделений российских спецслужб — Иваном Ткачевым, возглавляющим Управление «К» ФСБ. Из этих «прослушек» вы узнаете все о скрытых за плотным кремлевским занавесом особенностях кадровой политики в России; об истинных причинах массового уголовного преследования глав регионов; а также о том, как российские спецслужбы стали карающим мечом администрации президента.

«Новая газета» рассказывает невероятную биографию Александра Шестуна, главы небольшого подмосковного района, который вот уже десятилетие оказывается в центре самых громких войн федеральных силовиков, чиновников и политиков.

«Прослушка» генерала ФСБ

Андрей Воробьев. Фото: РИА Новости

Причиной обращения Шестуна к Владимиру Путину стал его конфликт с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Шестун в своем видео называет два формальных повода: желание Воробьева ликвидировать Серпуховский район и митинги против мусорного полигона «Лесная». На самом деле причины этого конфликта гораздо глубже, о чем мы расскажем ниже.

Первая «прослушка» на видео — это разговор между Александром Шестуном и начальником Управления «К» ФСБ России Иваном Ткачевым. «Нахрен тебе это надо? Здесь вопрос не в том, что посадят. Здесь вопрос: зачем проблемы тебе, жене, детям? Да отойди ты в сторону. Ему тоже недолго, поверь. Я имею в виду губернатора…» — советует генерал ФСБ Шестуну.

А дальше Ткачев говорит главе района, как правильно поступить, и тут же на примерах объясняет, что случится, если тот не согласится: «Все решается у него (у руководителя УВП Ярина. — Р. А.). Ты ему отдаешь, он кладет в сейф. То же самое сделали Соловьев и Маркелов (бывшие главы Удмуртской Республики и Марий Эл соответственно. — Р. А.). Маркелов приехал сюда, его ломали две недели. Он написал, положил в сейф. А ушел и раскрутил в обратную сторону все. Его бы никто не арестовал, им дали всем возможность красиво уйти, если бы они не пошли в противовес, против, их бы никто не тронул. Они пошли в противовес, была команда, паровоз поехал».

Иван Ткачев знал, о чем говорил: возглавляемые им подразделения ФСБ (сначала 6-я служба УСБ ФСБ, а затем и Управление «К») занимались оперативным сопровождением уголовных дел в отношении, пожалуй, всех осужденных недавно глав российских регионов.

«Прослушка» в администрации президента

Андрей Ярин. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Далее следуют аудиозаписи встречи Александра Шестуна, Ивана Ткачева, Андрея Ярина и Михаила Кузнецова (руководителя администрации губернатора Московской области) в здании администрации президента.

«Если мы дальше хотим двинуться, то должно поступить от вас заявление. Это заявление я при вас закрою в сейф. Мы с Иваном Ивановичем [Ткачевым] этот проговорили момент. Есть вещи косвенные, как то: информационное молчание и отсутствие дискуссии в прессе» — это говорит Андрей Ярин, предлагая Шестуну написать заявление об отставке без даты, чтобы иметь возможность уволить его в любой момент.

«О том, что напишет заявление Шестун, знают четверо здесь и Воробьев, — продолжает Ярин. — Все, мы больше не комментируем. Если меня спросят, то я ничего не знаю, я Шестуна видел в своей жизни один раз на казачьем параде. Или два. Вот, собственно говоря, и все. Давайте мы с этим и закончим».

Александр Шестун отказался писать заявление. Через какое-то время он снова встретился с Иваном Ткачевым. «Сейчас будут тебя по всем фронтам: следствие, прокуратура, со всех сторон тебя будут окружать. Все будут давить. Искать возможность для того, чтобы тебя заколбасить… На тебя сейчас заточен Дорофеев (руководитель УФСБ по Москве и Московской области. — Р. А.). Он тебя катком переедет. Дорофеев управляет и прокурорами, и ментами, и с Воробьевым, они заходят, целуются», — прямым текстом объяснил генерал ФСБ главе района.

Почему судьбу главы небольшого подмосковного района решают на совещаниях в администрации президента с участием генерала ФСБ?

«Оборзевший коммерсант»

«Когда меня избрали, разные люди, в том числе «подольская братва», интересовались: «Кто такой Шестун? Он кто — авторитет? «Им отвечали в городе так: «Нет, он оборзевший коммерсант», — говорит Шестун «Новой газете». «У меня была позиция такая: я ни с кем не договариваюсь. Если наезжали бандиты, то мы наезжали в ответ, условно говоря. Но в рамках закона. По моим заявлениям огромное количество коррупционеров посадили — и ОБЭПа, и налоговой полиции. Я всю жизнь был такой. У меня просто такая позиция, и я о ней открыто всем заявляю. Я заднюю не включаю».

И действительно, вся биография Александра Шестуна — это какая-то невероятная череда войн силовиков и федеральных чиновников, в которых он оказывался одним из главных героев. В этих историях один за одним за решетку отправлялись противники Шестуна, в том числе те, кто с ним до этого состоял в союзе. А Шестун продолжал править своим небольшим районом.

В каком-то смысле и нынешний конфликт с губернатором Воробьевым, который пытались решить Ткачев и Ярин, тоже можно назвать войной бывших союзников.

Генерал ФСБ Иван Ткачев в «прослушках» рассказывает Шестуну о том, что им занимается другой генерал ФСБ — Алексей Дорофеев. Тон, которым говорит Ткачев, — не угрожающий, а, скорее, дружески-покровительственный; генерал призывает главу района одуматься.

Это и неудивительно. Потому что на протяжении нескольких лет, как минимум с 2009 года, Ткачев, Шестун и тот же Дорофеев вместе воевали против генерального прокурора Юрия Чайки и его многочисленных подчиненных в Московской области, которых подозревали в «крышевании» подпольных казино.

Дело прокуроров

Дело о «крышевании» прокурорами подпольных казино в Московской области — самый громкий и яркий пример противостояния Следственного комитета и прокуратуры. Это дело началось с доследственной проверки муниципального предприятия ЖКХ Серпуховского района «Энергосервис». В материалах проверок о преднамеренном банкротстве этого предприятия упоминалась фамилия Шестуна, поэтому все могло закончиться для него уголовным делом.

Но в какой-то момент на него вышел посредник, молодой бизнесмен Иван Назаров. По словам Шестуна, Назаров передал ему требования прокуроров: 2 млн долларов и место директора в другом муниципальном предприятии, которое должен был занять человек, якобы близкий к Артему Чайке, сыну генпрокурора. Шестун вступил в переговоры и начал записывать все свои встречи.

«Работал я тогда с Управлением «М», которое тогда возглавлял Дорофеев. Я с его сотрудниками разрабатывал эту банду прокурорскую. Я их прописывал почти два года», — говорит Шестун.

А затем, когда Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нескольких прокуроров, его оперативным сопровождением стала заниматься 6-я служба УСБ ФСБ, которую в то время возглавлял Иван Ткачев.

«Дело прокуроров», по сути, закончилось ничем: Генеральная прокуратура не утвердила обвинительные заключения в отношении своих же сотрудников. И любопытно, что, пожалуй, самым пострадавшим в той истории оказался Сергей Абросимов, бывший прокурор Серпухова и в то время — хороший приятель Александра Шестуна.

«Абросимов не входил в эту «прокурорскую банду». Он просто был таким мародером, который сказал, что если ты будешь платить 20 тыс. евро, то я тебе гарантирую, что на тебя не будет возбуждено уголовное дело. У меня действительно были с ним хорошие отношения. Я не хотел, честно говоря, писать на него заявление. Но он начал впрямую просить деньги, и в том числе в разговорах по телефону. А я к тому моменту уже год ходил весь обмотанный диктофонами, микрофонами и жучками. То есть каждый мой шаг писался. Абросимов просто под раздачу попал», — вспоминает Александр Шестун.

А буквально через пару дней после задержания прокурора Абросимова в администрацию Серпуховского района нагрянул ОМОН, и была задержана заместитель Шестуна Елена Базанова. Ей инкриминировали взятку: во время обыска была найдена платежка на фирму-однодневку, за которой якобы стояла Базанова. «Это была месть прокуроров», — говорит Шестун (подробнее — читайте в материале Ирины Гродиенко на стр. 6. — Р. А.).

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Массовые банкротства

МУП «Энергосервис», который послужил поводом к началу «прокурорского дела», — лишь одно из многих муниципальных предприятий ЖКХ, обанкроченных в Серпуховском районе за последнее время. Общий счет уже перевалил за десяток. Во всех случаях ситуация была идентичной: население платило за коммунальные услуги в различные МУПы, а деньги до поставщиков коммунальных услуг почему-то не доходили, а в некоторых случаях перечислялись на счета фирм-однодневок.

По этому поводу было возбуждено несколько уголовных дел, в результате которых были осуждены директора этих муниципальных предприятий. Во некоторых материалах правоохранительных органов в этой связи упоминалась и фамилия Шестуна — якобы он стоял за банкротствами.

Александр Шестун это отрицает. «Долги накапливались, потому что инфраструктура изношена. Это бывшее имущество совхозов, колхозов и текстильных фабрик. Все это было в ужасающем состоянии. Многие котельные были дореволюционными. Плюс сама себестоимость у этих котельных примерно в 10 раз выше, чем у газа. Как минимум. Мы набирали примерно 50 млн в год убытков. И я всегда об этом открыто говорил. Мы открыто показывали всю экономику этих убытков», — говорит Шестун.

По его словам, в какой-то момент эти котельные перешли к «Газпрому», и руководить муниципальным предприятиями ЖКХ стали люди из газовой монополии. «Знаете, сколько они набрали долгов за два года? 400 млн рублей — в два раза больше, чем те, которых осудили до них. Но их никто не сажает. Потому что они из «Газпрома», — уверен Шестун.

В рамках одного из этих банкротных дел к участию в качестве третьего лица привлекли лично губернатора Московской области Андрея Воробьева. И как говорит источник «Новой газеты» в правительстве Московской области, в администрации губернатора тогда сильно удивились, что Воробьеву прислали личное уведомление о привлечении его к участию «в судебном процессе по делу о субсидиарной ответственности администрации Серпуховского муниципального района Московской области в связи с предумышленным банкротством МУП «УКЖКХ», организации единой коррупционной схемы в период 2003–2014 годов на территории Серпуховского района в целях ухода от оплаты платежей за поставляемые ресурсы» (цитата из уведомления).

Временные союзники

Воробьев и правительство Московской области в этом судебном процессе де-факто встали на сторону администрации Серпуховского муниципального района и Шестуна.

Более того, Воробьев и руководитель его администрации Михаил Кузнецов встали на сторону Шестуна и в другой войне, которая уже давно гремела на территории Серпуховского района.

В то время Александр Шестун, как глава района, воевал с Павлом Залесовым, мэром Серпухова. Шестун требовал передать земли в центре города в собственность муниципалитета, а Залесов не отдавал. Как вспоминают участники тех событий, в городе шла «информационная бойня»: почти каждый день кто-то на кого-то публиковал компромат.

«Наверно, у нас сложилась уникальная ситуация во всей Российской Федерации: Серпуховский район и город Серпухов раздирают информационные войны. Я убежден, что в этой истории один заказчик, один хозяин и один виновник. И пока он будет иметь возможность, деньги и желание будоражить регион, все это будет повторяться, усиливаться», — говорил Залесов агентству Regnum.

Разрешить ситуацию в Серпухов в 2014 году приехал Михаил Кузнецов, тот самый глава администрации губернатора Московской области, который позже попадет на записи Шестуна. Участники того совещания, которым руководил Кузнецов, сказали «Новой газете», что администрация Московской области встала в споре на сторону Шестуна. «Залесову тогда намекнули, что если он не передаст земли, то могут наступить политические последствия. Они и наступили», — говорит один из участников того совещания.

И действительно, вскоре мэра города сняли с поста весьма экстравагантным способом. Серпуховских депутатов посадили в автобус и отвезли в Красногорск в правительство Московской области, где они без прессы, за закрытыми дверями провели заседание и проголосовали за его отставку.

Этому предшествовала массированная информационная кампания в СМИ, близких Шестуну. «У меня были нормальные отношения изначально и с самим Воробьевым, и с Кузнецовым, — объясняет Александр Шестун. — Но я никогда не был их человеком. Они всегда относились ко мне как к чужому. И я публично осудил, что они сняли Залесова раньше срока. Надо было дать ему доработать. Мало того, я сказал, что за Залесовым буду сбит я. Воробьев на тот момент мне уже открыто хамил».

Война с Воробьевым

Открытое противостояние Шестуна с Воробьевым началось в том же 2014 году. Основной причиной, пожалуй, стало наступление губернатора Московской области на местное самоуправление. Были не только отменены прямые выборы глав городов и районов, но у муниципалитетов отняли и финансовую независимость. Все полномочия по землепользованию, выдаче разрешений на строительство были отданы в ведение Московской области.

Серпуховский район оказался одним из последних, где выборность сохранили. Но, чтобы не пустить на эти выборы Шестуна, начали применяться привычные методы: запугивание и обыски.

Причем сначала область, видимо, рассчитывала выиграть эту войну чужими руками. Территориальное Управление Росимущества по Московской области попыталось через суд отобрать землю у парка Дракино, который контролируется близкими людьми Александра Шестуна. Росимущество утверждало, что парк незаконно получил федеральные земли.

Территориальное Управление Рос­имущества по Московской области в то время возглавляла Елена Паткина.

Шестун не скрывает, что парк Дракино принадлежит его хорошим знакомым, но настаивает, что они не его подставные лица. «Паткина наехала по просьбе Воробьева. Мы с ней встретились через друзей. Она сказала, что ее попросил Воробьев и прокуроры — опять же по просьбе Воробьева. Это было прописано на диктофон. Мы ей сказали, что если вы иск не заберете, то имейте в виду, мы будем по вам работать. Но, естественно, в рамках закона», — говорит Александр Шестун.

Елена Паткина в скором времени перебралась в федеральное Росимущество, где стала заместителем руководителя. А в декабре 2017 года ее постигла та же участь, что и многих других противников Шестуна: она была задержана сотрудниками ФСБ по подозрению в хищении 150 млн рублей из Росимущества.

«Мы нашли обиженных людей, которые слили информацию. Мы отправляли это в ФСБ. И с Ткачевым много обсуждали это. Но кто ее задержал или кто занимался расследованием, не знаю», — признается Шестун.

После неудавшейся попытки снести Шестуна чужими руками администрация губернатора, видимо, решила включить более действенный ресурс — администрацию президента. Промежуточный итог этой попытки мы уже знаем: все переговоры были слиты в YouTube.

Заступники

В «прослушке» между Александром Шестуном и Иваном Ткачевым генерал ФСБ произносит странную фразу, которая явно была обрезана главой Серпуховского района. Ткачев говорит: «Патрушев сейчас в оппозиции».

На вопрос «Новой газеты», что Иван Ткачев имел в виду и почему упоминал секретаря Совета безопасности, Шестун отвечает: «Честно говоря, не знаю, к чему Иван Иванович сказал эту фразу. Вероятнее всего, он опасался, что я как-то постараюсь повлиять на ситуацию со стороны Николая Платоновича. Я думаю, что он опасался этого. Он мне еще говорил, чтобы я к Кадырову не обращался, к президенту не обращался».

В Сети действительно есть немало фотографий, где Шестун рядом с Патрушевым или принимает грамоты от главы Чечни Рамзана Кадырова. «У меня с Николаем Платоновичем отношения только на фоне волейбола. Патрушева я знаю как президента федерации лет 15. А что касается Кадырова, то у нас базировался волейбольный клуб «Грозный». Я им предложил сам арендовать спорткомплекс. Я случайно пообщался с Хасаном Хакимовым, он президент клуба «Грозный» и зам Кадырова по инвестициям (на сайте правительства Чеченской Республики он указан как советник Кадырова — Р. А.). И я ему предложил перевезти команду к нам. А потом Кадыров построил дворец спорта, и команда вернулась в Грозный», — говорит Шестун.

Глава Серпуховского района пережил много войн и действительно отправил за решетку многих высокопоставленных чиновников. Но война, которую он затеял сейчас, — самая опасная в его послужном списке.

«Когда они начали подбрасывать конверты с деньгами, когда уже был третий обыск, конечно, терпение лопнуло. Конечно, я не хотел этого делать. Я понимаю, что нарушаю разные кодексы — чести, понятийный… Но тут вопрос жизни и смерти», — говорит он.