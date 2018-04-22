Доплата за вредность

На Камчатке сотрудники краевого правительства и депутаты Законодательного собрания сразу после успешного завершения президентских выборов активно взялись за работу. Первые оперативно подготовили законопроект о повышении пенсий почти в два с половиной раза, вторые за него проголосовали. Пенсии вырастут у губернатора, председателя Заксобрания, их замов, руководителей региональных министерств, комитетов краевого парламента, избирательной комиссии, конт­рольно-счетной палаты и т.д. Обычных пенсионеров повышение не затронет.

За новые пенсии для себя и чиновников депутаты проголосовали 6 апреля — ​в день, когда минфин США ввел против России очередную порцию санкций. Рубль начал падать, а пособия камчатской знати расти. Стало понятно, что госслужащим финансовый кризис не грозит.

Депутатам так хотелось повысить себе пенсии в два с половиной раза, что они проигнорировали протесты прокуратуры и Министерства финансов РФ. Федералы обратили внимание на то, что бюджет Камчатки является одним из самых дотационных в стране, а доплаты пойдут как раз из региональной казны. В Минфине посчитали, что это приведет к росту социальной напряженности. Но из краевого правительства народные избранники получили иной сигнал. В пояснении к тексту законопроекта указывалось, что увеличить пенсии «отдельным категориям госслужащих» необходимо для восстановления социальных гарантий — ​им давно не поднимали зарплату. Позицию большинства на сессии доверили озвучить Михаилу Смагину из КПРФ.

«Задача состоит в том, чтобы каждая категория граждан нашей Российской Федерации пользовалась уважением. В том числе и государственные чиновники. А для этого наряду с повышенными требованиями к их работе нужно проявлять о них соответствующую заботу», — ​сказал Смагин.

Впрочем, два других представителя компартии в Заксобрании (Валерий Быков и Роман Литвинов) выступили категорически против поправок и даже назвали их принятие «бесстыдством». С ними оказался солидарен Михаил Пучковский из «Справедливой России». Но эти голоса утонули в море единодушной поддержки законопроекта со стороны единороссов и жириновцев.

Через несколько дней — ​неожиданно для многих — ​на «бесстыдство» обратили внимание даже в генеральном совете «Единой России». Его секретарь Андрей Турчак заявил, что на Камчатке «региональные власти не слышат ни президента, ни председателя партии». Не услышали они и Турчака. Сегодня никто и не думает давать законопроекту, который уже подписан губернатором Владимиром Илюхиным, задний ход. В правительстве Камчатки происходящее комментируют неохотно. Из официальных источников удалось выжать лишь заверения в том, что «дополнительных средств из бюджета края данные изменения не потребуют» и что они не коснутся тех госслужащих, которые уже находятся на пенсии.

При этом никто из чиновников и депутатов, с кем я разговаривал, не смог ответить на вопрос: какую же пенсию теперь будут получать губернатор и его приближенные?

Вычислить примерный размер новой губернаторской пенсии помог бывший глава Камчатки Михаил Машковцев. В интервью информагентству «Кам 24» он рассказал, что сейчас доплата к пенсии составляет у него 56 тысяч рублей. В соответствии с поправками к чиновничьим пособиям будут применять сразу два повышающих коэффициента: один (от 1,1 до 1,5) непосредственно для расчета пенсии, второй (от 1,3 до 1,8) — ​для доплаты к ней. У первого лица края оба коэффициента, естественно, будут максимальными. Получится 151 тысяча 200 рублей. Предполагаю, что примерно столько и станут переводить из бюджета отставному губернатору, а также председателю Законодательного собрания и их первым заместителям. Остальным руководящим работникам после выхода на пенсию ежемесячно будут выплачивать в пределах 100 тысяч рублей. К слову, обыкновенным камчатским пенсионерам платят примерно в пять-восемь раз меньше. А ведь чиновники, судя по всему, кроме доплат будут получать и обычные пенсии по старости.

Помню, как одному из камчатских руководителей во время его встречи с общественностью сказали, что пожилые люди, проживающие в двух-трехкомнатных квартирах, вынуждены отдавать непомерные деньги за услуги ЖКХ. Считается, что у них излишняя жилплощадь, льготы на которую не распространяются. Руководитель парировал: пенсионерам должны помогать дети. На своих детей начальники Камчатки, вероятно, не надеются. Поэтому и устанавливают себе зарплаты по 500 тысяч рублей в месяц и пенсии — ​по 150 тысяч…

В пресс-службе Законодательного собрания уже сообщили, что в воскресенье, 22 апреля, закон о пенсиях вступит в силу. Обратного действия он, как известно, не имеет…