«Культ личности здесь исключен»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

23 апреля на фоне продолжающихся уже вторую неделю массовых протестных акций в Ереване и других городах Армении премьер-министр и экс-президент страны Серж Саргсян подал в отставку, а вслед за этим новый президент (его должность с апреля 2018 года в Армении носит скорее представительские функции) отправил в отставку правительство страны.

Протестующие и их лидер Никол Пашинян добивались именно этого, объявив ранее в стране мирную «бархатную революцию». Переговоры с властью были организованы, но по существу не состоялись: Саргсян назвал их «ультиматумом» и прекратил спустя несколько минут после начала.

Однако еще через несколько часов пресс-служба опубликовала заявление Саргсяна:

«Я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я выполняю ваше требование и оставляю должность руководителя нашей страны».

За дни массовых протестов произошел ряд стычек участников акций с полицией. Несколько человек получили легкие травмы и ушибы. Но задержанные (в их числе был и Пашинян), через сутки были выпущены на свободу.

Власть в стране перешла к врио премьер-министра Карену Карапетяну.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Весть об отставке Саргсяна взбудоражила людей. И без того шумные акции протеста превратились в беспрецедентные народные «гуляния»: стихийные перекрытия улиц (водители поддержали протестующих), локования, вувузелы, файеры...

Участники акций протеста старательно избегали ассоциаций с украинским майданом, подчеркивая мирный характер протестов.

Многие из противников Саргсяна в беседе со спецкором «Новой» Ильей Азаром, уже три дня находящимся в Ереване, признавались, что симпатизируют Путину.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Лидер протестующих Никол Пашинян. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»