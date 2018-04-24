«Полиция перестала приезжать на наши вызовы»

«Монолитный жилой комплекс бизнес-класса из трех корпусов расположен в уютном зеленом районе, окруженном парками Покровское-Стрешнево, Петровский и Тимирязевский. Вблизи роскошный яхт-клуб, в нескольких километрах спортивный комплекс «Мегаспорт». Обилие школ, детских садов, поликлиник, магазинов и торговых центров. В квартирах невероятно удобная планировка, несколько санузлов, входные двери повышенной прочности. Подземный паркинг, система видеонаблюдения, охрана и очень надежная система противопожарной безопасности». Так описывают жилой комплекс «Северный парк» риэлторы на порталах продажи недвижимости. Но жильцы дома на Ленинградском шоссе готовы доказывать обратное — жить в этом 40-этажном раю невыносимо страшно.

Возведение долгостроя тянулось больше 10 лет, но, получив долгожданные ключи от квартир, собственники узнали о своем жилье «бизнес-класса» много нового. Комплекс был сдан со значительными нарушениями, на которые контролирующие органы закрыли глаза. На фоне долгостроев, застрявших на нулевом уровне, в «Северном парке» можно было жить, и даже вполне комфортно. А проблемы с системой противопожарной безопасности, периодически затапливаемый подземный паркинг, старые лифты с отсутствующей системой связи сможет устранить управляющая компания. Так посчитали и жильцы, исправно внося круглые суммы на ремонт и обслуживание дома в УК «Эксплуатация», только изменений так и не увидели.

— Два года назад я купила квартиру за 45 миллионов, — рассказывает Юлия, мама двоих детей, — даже не подозревая, какому риску подвергаю свою семью. Заходя в лифт, никогда не знаешь, сможешь ли выйти оттуда. Они в аварийном состоянии, постоянно застревают, кнопки вызова не работают, мобильная связь не ловит, приходится звать на помощь, пока кто-то снаружи не откликнется. На этажах и в подземном паркинге — постоянные протечки, автомобиль надежнее и сохраннее оставлять на улице. На территории комплекса расположена и функционирует автомойка, а отходы ее деятельности сливают прямо в нашу систему канализации. На технических этажах, в вентиляционных камерах комфортно располагается общежитие для рабочих из близлежащих стран со всеми вытекающими последствиями — холодильниками, стиральными машинами, электроплитами. И это притом, что в комплексе фактически нет пожарной сигнализации, нет системы дымоудаления и пожаротушения. Наш дом может сгореть за считанные минуты.

Правление ТСЖ, представляющее из себя несколько попеременно сменяющих друг друга лиц, вместо защиты наших прав и интересов попросту наживается на проблемах. Благодаря им управляющей компанией комплекса в 2014 году стала ООО «Эксплуатация», которая только создает видимость работы. Вместо создания системы пожаротушения они вкручивают лампочки в датчики, которые ни на что не влияют. Вместо замены лифтов перекладывают плитку. Жильцы своевременно оплачивают счета, но финансовых отчетов ТСЖ никто не видел с 2015 года.

В октябре прошлого года инициативная группа провела собрание жильцов, на котором большинством голосов было принято решение о смене УК — на АО «ВК-Комфорт». Соответствующие документы были переданы и запротоколированы в Управе и Мосжилинспекции, но к непосредственной работе новая УК приступить так и не смогла. Правление ТСЖ направило в Головинский районный суд заявление о признании незаконным решения собрания собственников, а также усилило меры охраны на территории комплекса, чтобы физически воспрепятствовать работе «ВК-Комфорт».

— Буквально на следующее утро, после того, как мы передали ключи от производственных и хозяйственных помещений комплекса сотрудникам «ВК-Комфорт», у нас появилась новая охрана.

«Выходцы из кавказских республик преградили дорогу рабочим новой УК, жители пытались их внести в дома буквально на руках».

— (продолжает) Завязалась потасовка, вызвали полицию, которая забрала в отделение всех, кроме охраны. Мы даже не удивились — привыкли к такому отношению.

С конца осени собственники квартир «Северного парка» стали направлять оплату за услуги ЖКХ в «ВК-Комфорт», правление ТСЖ и ООО «Эксплуатация», недосчитавшаяся средств на своих счетах, посчитали это незаконным, а жильцов — злостными неплательщиками. С начала года с ними ведут борьбу сотрудники бывшей УК — попросту перерезая электрические провода и трубы водоснабжения. В Мосжилинспекции называют эти действия неправомерными и советуют в таких случаях вызывать полицию. Но местные органы внутренних дел остаются безучастными к проблемам жильцов «Северного парка», даже когда в их адрес поступают прямые угрозы.

— На днях состоится собрание по выбору новой УК для паркинга. Нашему активисту прокололи шины автомобиля и пообещали, что закатают в этот асфальт. Люди вынуждены перевозить семью, детей подальше от этого места. А полиция даже перестала приезжать на наши вызовы. Такое ощущение, что они эту компанию правления ТСЖ с карманной «Эксплуатацией» просто «крышуют».

С декабря идут суды, мы все очень устали жить в страхе и постоянном терроре. Но все зашло настолько далеко, что поздно останавливаться. Нам открытым текстом многие говорят: «С вашим криминалом не хочется связываться», а нам некуда деться, мы здесь живем. Либо мы выиграем, либо от отчаяния пойдем на крайние меры.